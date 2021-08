Wilma Murto hyppäsi ulkoratojen ennätyksensä ja yritti SE:tä: ”Kun kohdalle osuu vähän parempi keli, kaikki on mahdollista”

Lotta Kemppinen iloitsi paluustaan radalle Lahden GP-kisassa.

Lahti

Wilma Murto oli loistavassa vedossa Motonet GP:n päätösosakilpailussa Lahdessa torstaina. Murto oli kerrassaan hyvässä hyppyvireessä, vaikka oli valitellutkin sekä henkistä että fyysistä väsymystä Tokion jälkeen.

Murto ylitti ensimmäisellään 463. Hän ei ole koskaan aikaisemmin hypännyt ulkona yhtä korkealta. Samalla Murto rikkoi ensi kesän EM-kisojen tulosrajan. Vaikka sää oli Lahdessa harmaa, sateinen, tuulinen ja syksyisen kylmä, se ei vesittänyt pitkänhuiskean seiväsnaisen kisaa.

– Kisafiilis löytyi lopulta helposti. Vähän mietin, että mitenhän sitä syttyy tällaiseen kilpailuun. Mutta heti kun kävelimme kohti stadionia, niin mahanpohjaa alkoi kutittaa.

Murto on varma, että syksyn lopuissa kisoissa 470 tai enemmän on täysin mahdollinen. Jo Lahdessa hän yritti kolmesti uutta Suomen ennätystä 472.

– Kun kohdalle osuu vähän parempi keli, kaikki on mahdollista. 463:n ylitys enteilee kyllä ylityksiä korkeimmista lukemista. Kuntoni on sellainen, että sen pitäisi olla mahdollista. Janoan 470:tä kovasti.

Lahden kisojen yllättävimmästä suorituksesta vastasi 800 metrillä Joonas Rinne. Pitkin kesää hyvää kuntoaan väläytellyt Rinne siirtyi uudelle sekuntiluvulle. Hän sijoittui brittijuoksija Thomas Randolphin (1.44,98) voittamassa kisassa toiseksi komealla ennätyksellään 1.45,96.

– Sen verran olin taktiikkaa miettinyt, että kolmannelle 200-metriselle pitää painaa kaasua, mutta ei pohjaan vaan vaihdetaan vain pikkuisen isompaa vaihdetta silmään. Sillä tavalla jäi loppusuoralle vielä viimeinen vääntö.

Kuiviston silmissä siintää jo Timanttiliiga-debyytti

Tokion olympialaisissa SE-murskajaisia viettänyt Sara Kuivisto ei pettänyt odotuksia Lahdessakaan. Vaikka hän ei pystynyt rikkomaan kahden minuutin rajaa, juoksu oli silti tuttua Kuivistoa. Voittoaika oli 2.01,38.

– Minulla on ollut pari päivää tosi väsähtänyt olo. Mikään asia ei ole huvittanut. Se on jännä asia, että sitten kun lähettäjän pyssy pamahtaa, niin aina se kisafiilis löytyy, Kuivisto sanoi.

Kuivisto pääsee ensi viikolla ensimmäistä kertaa mukaan Timanttiliigan osakilpailuun. Kuiviston debyytti tapahtuu Sveitsin Lausannessa.

– Odotan innolla. Tämä kilpailu toimi loistavana valmistautumisena sitä ajatellen. Toivon, että Lausannessa olisi pikkuisen lämpimämpi ilma kuin nyt täällä.

Pitkään kilparadoilta sivussa ollut pikamenijä Lotta Kemppinen palasi Lahdessa tositoimiin. Kemppisen ajat kahdessa juoksussa olivat 11,60 ja 11,63. Hänen kesän paras tuloksensa on toukokuussa juostu 11,33. Sen jälkeen sitkeä jalkavamma on pitänyt lupaavan sprintterin pois kisoista.

– Tuntuu ihan mahtavalta olla taas takaisin näissä ympyröissä. Ajattelin kesäkuussa, että kauteni on ohi. Juoksut olivat oikein hyviä.

Kemppinen valittiin myös Tokion olympialaisiin. Matka stoppasi vammaan.

– Olen päässyt olympiapettymyksestä yli. Ne itkut on itketty, ja nyt katseet on siirretty eteenpäin. Hyviä arvokisoja on ensi vuonnakin.