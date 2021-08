Vaikka Naisleijonat kaatui 1–4 Kanadalle harjoituspelissä Calgaryssa, peli osoitti, että mahtimaa on jälleen lyötävissä, kirjoittaa Aamulehden toimittaja Kirsi Teiskonlahti.

Kun Suomen naisten jääkiekkomaajoukkue saavutti ensimmäistä kertaa historiassa finaalipaikan MM-kisoissa keväällä 2019, se tuntui ainutkertaiselta tilaisuudelta. Naisleijonien joukkue oli ollut liki koko komeudessaan yhdessä viitisen vuotta. Palat olivat hioutuneet saumattomasti yhteen, ja joukkue pääsi pelaamaan Espoossa hurmioituneen kotiyleisön edessä, joka kannusti omiaan niin lujaa, että katsomossa korvia särki.

Kotikisojen jälkeen uransa on lopettanut neljä merkittävää Suomen pelaajaa: hyökkääjät Riikka Sallinen, Linda Leppänen (o.s. Välimäki) ja Venla Hovi sekä puolustaja Isa Rahunen. Lisäksi kotikisojen välierän ja finaalin jumalmoodissa pelannut maalivahti Noora Räty kieltäytyi MM-kisakutsusta Calgaryyn.

Maajoukkueen sukupolvenvaihdos on massiivinen. Etukäteen tuntui, että maksimisuoritus Calgaryn perjantaina alkavissa MM-kisoissa on pronssi. Onhan Suomen joukkueessa kahdeksan naisten arvokisojen ensikertalaista.

Otteluohjelma Naisleijonien alkusarjan pelit MM-kisoissa La 21.8. kello 1 Kanada–Suomi Ma 23.8. kello 4.30 Suomi–Yhdysvallat Ke 25.8. kello 21 Venäjän olympiakomitean jääkiekkojoukkue–Suomi To 26.8. kello 21 Suomi–Sveitsi Kaikki ajat Suomen aikaa. Ottelut näyttää Suomessa TV5. Lisäksi suoratoistopalvelu Discovery+ näyttää Suomen ottelut sekä Kanadan ja Yhdysvaltain pelit toisiaan ja Venäjän olympiakomiteaa vastaan.

Torstain vastaisena yönä pelattu harjoitusottelu Kanadaa vastaan osoitti muuta, vaikka peli päättyi Suomen 1–4-tappioon.

Mittarina harjoitusottelu oli tärkeä. Kanada on naiskiekon mahtimaa, sitä kovempi vastus on todennäköisesti vain Yhdysvallat. Lisäksi Suomen nykyjoukkueen otteita on ollut hankala laittaa perspektiiviin, koska koronapandemian takia edellinen maaottelu naisia vastaan oli helmikuulta 2020. Siitä lähtien Naisleijonat on pelannut lähinnä poikajoukkueita vastaan, ja se on kannattanut, sillä fyysisesti vaativat pelit näkyivät nyt kaukalossa.

Vauhti riitti

Naisleijonilla ei ollut vaikeuksia pysyä Kanadan vauhdissa kapeassa kaukalossa. Joukkueen luisteluvoima on parantunut, eivätkä Naisleijonien debytantit jääneet nopeudessa paitsioon.

Suomen ainoa maali syntyi nopeasta vastahyökkäyksestä. Sofianna Sundelin, Sanni Vanhanen ja Julia Liikala polkivat liukkaasti hyökkäykseen, kun Aino Karppinen nosti kiekon omista keskialueelle. Pelivälineen hyökkäysalueelle kuljettanut Sundelin teki Naisleijonien ainoaksi jääneen maalin terävällä laukauksella. Koko nelikko on aikuisten arvokisoissa ensikertalaisia.

Valmennusjohto ajaa uusia pelaajia maltillisesti maajoukkueeseen. Varsinkaan debytanttihyökkääjien peliminuutit eivät ottelussa olleet hurjat, mutta he toivat tarvittavaa hengähdystaukoa Suomen vastuunkantajille ja tekivät sen pääosin tyylikkäästi. Tosin valmennuksen on mietittävä, rikkovatko he Sini Karjalaisen ja Aino Karppisen muodostaman puolustajaparin, sillä kaksikko oli ajoittain pahoissa vaikeuksissa Suomen puolustusalueella.

Kisavalinnoissa suurin yllätys oli Tapparan poikajunioreissa pelaava Vanhanen. Harjoitusottelun jälkeen valintaa ei tarvitse ihmetellä. Vanhanen pelasi kylmäpäisesti, voitti kamppailut kiekosta ja tuntui olevan aina oikeassa paikassa.

Sentterinä pelaavan Vanhasen ainoa miinus tulee aloituksista, jotka hän pitkälti hävisi.

Aloitukset olivat ylipäätään koko joukkueen iso kompastuskivi. Ykkössentteri Susanna Tapani hävisi kirjanpitoni mukaan enemmän aloituksia kuin voitti. Ainoastaan kakkossentteri Noora Tulus pystyi jallittamaan kanadalaisia aloituksissa hyvällä prosentilla.

Asia on saatava jatkopeleihin mennessä kuntoon, sillä Yhdysvaltoja ja Kanadaa vastaan ei ole varaa antaa tasoitusta pienissäkään asioissa.

Erikoistilanteissa hyvää ja huonoa

Jääkiekon vanhan viisauden mukaan ottelut ratkeavat yli- ja alivoimaan sekä maalivahtipeliin.

Suomen suurin ongelma Kanadaa vastaan oli ylivoima. Kanada otti peräti 23 jäähyminuuttia, joista tosin joitain minuutteja pelattiin tasavajaalla.

Silti Naisleijonat ei tehnyt ainoatakaan ylivoimamaalia. Alussa kiekot viuhuivat ohi tai osuivat ensimmäiseen vastustajan pelaajaan. Suomi menetti kiekkoja sinisen tuntumassa, mistä Kanada pääsi kääntämään vaarallisia hyökkäyksiä alivoimaisena. Ottelun lopussa Suomi haki tasoitusta ilman maalivahtia kuudella kolmea vastaan siinä onnistumatta. Sen sijaan Kanada iski kaksi osumaa tyhjiin.

Muutamaa tolppalaukausta lukuun ottamatta ylivoima ei pyörinyt niin kuin sen pitäisi. Toki kortteja saatettiin vielä pitää piilossa, sillä Suomi kohtaa Kanadan uudelleen jo MM-kisojen avausottelussa lauantain vastaisena yönä.

Muuten kolmen palikan perusta toimi: Naisleijonat pelasi kurinalaisesti ja hoiti vähät alivoimansa ongelmitta. Pelin puoliksi maalilla torjuneet Anni Keisala ja Meeri Räisänen hoitivat tehtävänsä vahvasti. Kaksikko torjui yhteensä 41 kertaa.

Armollinen turnaustapa mahdollistaa

Kisojen A-lohkossa pelaa naiskiekon viisi parasta maata, mukaan lukien Suomi. Lohkosta kaikki joukkueet jatkavat puolivälieriin, joihin pääsee myös B-lohkon kolme parasta.

Turnausmuoto on nuorelle Suomen joukkueelle armollinen. Alkulohkon peleissä Kanadaa ja Yhdysvaltoja vastaan voidaan vielä totutella vauhtiin, etsiä toimivia ketjukoostumuksia ja keksiä aseita, joilla mahtimaat kaatuisivat.

Naisleijonien on edelleen täysin mahdollista voittaa ainakin Kanada yksittäisessä ottelussa, mutta silloin koko paletin täytyy toimia pienintä yksityiskohtaa myöten.

Silti nyt näyttää siltä, että pronssimitali on tälle joukkueelle minimivaatimus.