Saga Vanninen on odotetusti kiinni MM-kullassa avauspäivän jälkeen

Helsinki/Nairobi

Saga Vanninen on naisten seitsenottelun kärjessä, kun Nairobissa käytävissä yleisurheilun alle 20-vuotiaiden MM-kilpailuissa takana on neljä lajia. Tamperelainen on kasannut 3 638 pistettä. Toisena olevalla Itävallan Sophie Kreinerilla on 3 436. Suomen toinen edustaja Neea Käyhkö (2 893) on kahdeksantena.

Vanninen otti lajivoitot 100 metrin aitajuoksussa (13,60), korkeushypyssä (178) ja kuulantyönnössä (13,30). Avauspäivän päättäneessä 200 metrin juoksussa hän oli toinen ajalla 24,83.

Pika-aidat, korkeus ja 200 metriä kulkivat lähes tasatahtia ennätyssarjan kanssa, mutta kuulassa Vanninen jäi kauas parhaastaan 14,90.

Torstaina ottelijat mittelevät pituushypyssä, keihäänheitossa ja 800 metrin juoksussa.

Miesten keihäänheiton karsinnassa Janne Läspä kiskaisi ennätyksensä 77,10 ja otti finaalipaikan. Onni Ruokankaan 67,15 metrin kaari riitti finaaliin viimeisenä miehenä.

Iltapäivän suomalaislajeihin kuuluivat myös miesten ja naisten 100 metrin välierät, mutta kyyti oli liian kovaa. Johanna Kylmänen juoksi ajan 11,70 ja Anna Pursiainen 11,90. Kumpikaan ei päässyt finaaliin. Alkuerissä Kylmänen juoksi 11,80 ja Pursiainen 11,85.

Miesten ratasuoralla Eino Vuori kellotti ennätyksensä 10,43, mutta sekään ei riittänyt finaaliin.