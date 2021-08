Saga Vanninen ylivoimaisena voittajasuosikkina nuorten MM-kisoihin – Isojen maiden poissaolo varjostaa Nairobin tapahtumaa

Suomelta Keniaan lähti 27 urheilijan joukkue. Mitaliodotuksia ja mahdollisuuksia on useammassa lajissa – Pyrinnön Saga Vannisella on kultasauma.

Aamulehti, STT

Yleisurheilun arvokisakesä jatkuu tällä viikolla Kenian Nairobissa, jossa käydään alle 20-vuotiaiden MM-kisat 18.–22. elokuuta. Yleisurheilun seuraajille iloinen asia on se, että Kasarani stadion ja Kenia ovat samalla aikavyöhykkeellä Suomen kanssa.

Suomi lähtee Nairobiin 27 urheilijan joukkueella, jolta voi odottaa mitaleja tuliaisiksi. Pirkanmaalaisia urheilijoita mukana on kolme: Tampereen Pyrinnön seitsenottelija Saga Vanninen ja kymmenottelija Aleksi Savolainen sekä Lempäälän Kisa Yleisurheilun Santtu Heikkinen 1 500 metrillä.

Kisat alkavat keskiviikkona, jolloin Vanninen aloittaa urakkansa.

Nuorten MM-kisat Pirkanmaalaiset Mitä? Yleisurheilun alle 20-vuotiaiden MM-kisat Kenian Nairobissa 18.22.8. Pirkanmaalaisurheilijat: Saga Vanninen Tampereen Pyrintö, seitsenottelu. Aleksi Savolainen Tampereen Pyrintö, kymmenottelu. Santtu Heikkinen, Lempäälän Kisa Yleisurheilu, 1 500 metriä. Aikataulu: Vanninen ottelee keskiviikkona ja torstaina. Savolainen ottelee perjantaina ja lauantaina. Heikkinen juoksee alkueränsä torstaina, mahdollinen finaali lauantaina.

Vanninen ja Kosonen tilastokärjet

Saga Vanninen on otellut tänä vuonna uuden ennätyksensä 6 271 pistettä Tallinnan alle 20-vuotiaiden EM-kisoissa.

Edes kahden kultamitalin saalis ei ole mahdottomuus, sillä Suomelta löytyy kaksi tilastokärkeä. Vanninen on suorastaan ylivoimainen tilastokärki 6 271 pisteellään naisten ottelussa. 18-vuotiaalla Vannisella on taskussaan jo alle 20-vuotiaiden EM-kulta tältä kesältä.

Kukaan toinen MM-kisojen seitsenotteluun osallistuva ei ole rikkonut urallaan 6 000 pisteen rajaa.

Moukarinheittäjän ja tämän vuoden olympiaedustajan Silja Kososen Suomen ennätys 73,43 tuo tilastokärjen paikan reilulla kahdella metrillä ennen Ranskan Rose Logaa. Sama kaksikko taisteli myös aiemmin kesällä Tallinnassa saman ikäluokan EM-kisoissa. Silloin Kosonen voitti kullan.

Silja Kosonen edusti Suomea Tokion olympialaisissa nuorten MM-kisajoukkueen ainoana. Kosonen oli karsinnassa 14:s, ja finaalipaikka jäi vain 1,2 metrin päähän.

Muista suomalaisista seitsenottelussa Neea Käykö on tilastonelonen. Ottelussa on mukana kahdeksan urheilijaa ja kaikki Euroopasta. Naisten keihäässä Anni-Linnea Alanen on niin ikään tilastonelonen ja mitali on realistinen.

Myös miesten keihäässä on mitalisauma: Janne Läspä ja Onni Ruokangas ovat mukana isossa tasaisessa joukossa 74 metrin tuntumassa. Vain tilastokärki, 78 metriä heittänyt Ukrainan Artur Felfner on omilla luvuillaan.

Myös kymmenottelussa on mukana on kahdeksan eurooppalaista, joista Ville Toivonen on tilaston kolmas ja Savolainen kuudes. Heikkinen on 1 500 metrin tilastoissa 12:s.

Viimeksi Tampereella

Vuonna 2018 nuorten MM-kisat pidettiin Tampereella. Silloin suomalaisurheilijat voittivat yhden mitalin, kun Virtain Urheilijoiden Helena Leveelahti oli kiekonheitossa hopealla. Tampereella kisojen tähti oli Ruotsin Armand Duplantis, joka voitti tänä kesänä Tokion seiväshypyn kultaa. Ratinassa Duplantis taivutti kultaa tuloksella 582.

Leveelahti jatkoi mitalisaldoon tänä vuonna Tallinnassa 22-vuotiaiden EM-kisoissa hopealla.

Helena Leveelahti heitti Tampereella 2018 Suomen ainoan mitalin, tuloksena oli kiekonheiton hopeaa.

Armand Duplantis voitti Tampereella 2018 nuorten maailmanmestaruuden seiväshypyssä tuloksella 582. Kuva karsinnasta.

Nairobissa piti kilpailla jo vuonna 2020, mutta muiden urheilun suurtapahtumien tapaan kisat siirtyivät vuodella.

Nairobin kisojen ennakkotilastot antavat odottaa Suomelle viime vuosia parempaa mitalisaalista nuorten MM-kisoista. 2018 tuli yksi mitali, 2016 peräti kolme, 2014 ja 2012 Suomi jäi nollille. 2010 mitaleita tuli yksi.

Edellinen nuorten MM-kulta on Sanni Utriaisen keihäskulta vuodelta 2010.

Yhdysvallat poissa

Nairobin kisoja latistaa usean yleisurheilun suurmaan poissaolo. Isoin poissaoloja on yleisurheilun ykkösmaa Yhdysvallat. Esimerkiksi 800 metrin ja pitkän viestin olympiavoittaja Tokiosta, Athing Mu, olisi 19-vuotiaana edustuskelpoinen kisoissa. USA:lta ei ole kisoissa yhtään urheilijaa.

Athing Mu oli Tokion sensaatio kahdella olympiakullallaan 800 metrillä ja pitkässä viestissä.

Koronatilanne on vaikuttanut myös muiden maiden osallistumiseen. Lähtölistoilta ei löydy yhtään Ison-Britannian, Australian, Saksan, Kiinan eikä Norjan urheilijaa.

Suurmaiden puuttuminen vaikuttaa omalla osaltaan kisojen tulostasoon ja mitalien jakautumiseen.