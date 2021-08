Afganistanin urheilijat eivät pääse matkustamaan Tokion paralympialaisiin – ensimmäisen afganistanilaisen naisen oli määrä osallistua kisoihin

"Halusimme, että hänestä tulisi roolimalli muille naisurheilijoille ja erityisesti paraurheilijoille."

STT

Afganistanin urheilijat eivät pääse osallistumaan Tokion kesäparalympialaisiin. Kansainvälinen paralympiakomitea vahvisti eilen, että äärijärjestö Talebanin vallattua Afganistanin kaksi urheilijaa ei kykene matkustamaan Japaniin.

– Maassa käynnissä olevan vakavan tilanteen takia kaikki lentokentät on suljettu ja heillä (urheilijoilla) ei ole mitään keinoa matkustaa Tokioon, komitean edustaja Craig Spence sanoi qatarilaisen uutiskanava al-Jazeeran mukaan.

Median mukaan komitea ei kommentoinut, oliko sitä pyydetty auttamaan urheilijoita tai oliko se aikeissa tehdä niin. Afganistanin pääkaupunki Kabulin lentokentällä tilanne on ollut kaoottinen, kun ulkomaalaisia on evakuoitu ja afganistanilaisia on yrittänyt paeta maasta.

Muun muassa Britannian yleisradioyhtiö BBC kirjoittaa, että taekwondossa kisaavan Zakia Khudadadin, 23, oli tarkoitus olla ensimmäinen afganistanilainen nainen, joka kilpailisi paralympialaisissa.

– Tämä on ensimmäinen kerta, kun naisurheilija edustaa kisoissa Afganistania, ja olen niin onnellinen, Khudadadi oli sanonut viime viikolla kisojen sivuilla julkaistussa profiilissaan.

Afganistanin paralympiakomitean Arian Sadiqi kuvaili tilannetta BBC:lle järkyttäväksi. Hän näkee, että urheilijat olivat tekemässä historiaa.

– Halusimme, että hänestä (Khudadadin) tulisi roolimalli muille naisurheilijoille ja erityisesti paraurheilijoille, Afganistanin paraliikkeelle, voisimme sanoa, että hän pystyi siihen, sinäkin voit, Lontoossa oleva Sadiqi sanoi BBC:lle.

– Valitettavasti tämä ei tule tapahtumaan ja nyt menemme 50, 20 vuotta taaksepäin alkupisteeseen, mikä ei ole hyvä uutinen paraurheilijoille. Jos on paraurheilija ja nainen, edessä on paljon esteitä.

Khudadadin lisäksi 24-vuotiaan yleisurheilijan Hossain Rasoulin oli määrä edustaa Afganistania kisoissa. Urheilijoiden oli tarkoitus saapua Japaniin tänään.

Paralympialaiset alkavat ensi viikolla ja päättyvät syyskuun alussa.