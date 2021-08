Armand Duplantis paljastaa, että seipäiden jäykkyys alkaa olla maksimissaan: ”On alettava lisäämään pituutta”

Armand Duplantisin uralla on kirjaimellisesti vain taivas rajana. Ruotsalainen haluaa saavuttaa koko ajan enemmän, ja yrittää iskostaa samaa asennetta muihinkin urheilijoihin.

Seiväshyppääjä Armand Duplantisin saavutukset 21-vuotiaana ovat huimaa luettavaa. Ruotsalainen seiväshyppytähti, kovaa ja korkealle ponnistava ilmatilan hallitsija, on voittanut muutamassa vuodessa lähes kaiken mahdollisen.

Hän on EM-kultamitalisti ulkona ja hallissa, MM-kisojen hopeamitalisti sekä viimeisimpänä olympiavoittaja Tokiosta.

Hän on seiväshypyn maailmanennätyksen 618 haltija, minkä lisäksi hän on hypännyt kaikkien aikojen parhaan ulkoratojen tuloksen 615.

Joko riittää?

Duplantisille ei riitä.

– 20-luku ja 620, ne vain kuulostavat hyvältä yhdessä. Haluan päästä sinne mahdollisimman pian, nuori ruotsalainen haaveilee Helsingin Sanomille.

Seiväshypyssä rajana on kirjaimellisesti vain taivas. Kuinka korkealle rima vielä tulevina vuosina nostetaan?

– Ei minulla ole hajuakaan. Omille suorituksilleen on vaikea laittaa kattoa. Haluan rikkoa maailmanennätyksen vielä monta kertaa.

Pidemmät seipäät tulossa käyttöön

75-kiloinen Duplantis alkaa liikkua jo niin kovissa korkeuksissa, että välineet eivät tahdo pysyä perässä. Jollain keinolla hoikan urheilijan olisi taas saatava seipäästä enemmän nostetta hyppyynsä.

– Jossain vaiheessa tulee se piste, kun seiväs on vain liian jäykkä. Sitä ei saa taivutettua ja hallittua. En ole ihan siinä pisteessä vielä, mutta paljoa jäykemmäksi seipääni eivät voi tuossa mitassa enää mennä. On alettava lisäämään pituutta, jotta saan sen taipuisammaksi.

Duplantis suunnitteli ottavansa pidemmät seipäät käyttöön jo tänä vuonna, mutta kun Tokion olympiakisat siirtyivät, hän lykkäsi myös uusiin seipäisiin totuttelua vuoteen 2022.

Uusien välineiden opettelu vie aikansa – oli kyseessä sitten jäykemmät tai pidemmät seipäät. Varsinkin edellä mainittu on aiheuttanut hänelle ongelmia uran aikana.

– Se on vaikeaa, sillä treeneissä en pysty käyttämään yhtä jäykkiä seipäitä kuin kisoissa. Tarvitsen kisatilanteesta tulevan adrenaliinin. En pysty jäljittelemään sitä treeneissä.

Yleisurheilumaailmaa kuohuttaneet ”superpiikkarit” – joilla juostiin Tokiossakin useampi maailmanennätys – eivät Duplantisin mukaan auta juurikaan uusien korkeuksien tavoittelussa.

– Kengät eivät ole ratkaisu kaikkeen. Ne eivät saa sinua hyppäämään kuuteen metriin. On oltava nopea ja peloton, eivätkä kengät tee sitä kenenkään puolesta.

Kannustaa muita parempaan

Ruotsi voitti olympialaisissa yhteensä yhdeksän mitalia: kolme kultaa ja kuusi hopeaa. Muista Pohjoismaista Norja otti kahdeksan mitalia ja Tanska peräti 11. Suomen saldo oli lohduttomat kaksi pronssia.

Duplantis kertoo, ettei mieti mitalitaulukkoa keskinäisenä kilpailuna, vaan kannustaa mielellään myös naapurimaiden urheilijoita. Hänelle itselleen mitalit ja voittaminen ovat kuitenkin kaikki kaikessa.

Vaikka olympiarenkaissa on oma taikansa, pelkkä osallistuminen suurtapahtumaan ei riitä.

– Minusta tuntuu, että kaikissa maissa on vähän sama ongelma. Joskus urheilijat tekevät tapahtumasta isomman, kuin mitä he itse ovat. Jos kisakylässä puhuu muille ihmisille, voi aistia, että jo kisoissa oleminen on heidän unelmiensa täyttymys. Ihan kuin he eivät edes kokisi tarvetta suoriutua hyvin, Duplantis toteaa.

– Kun olin itse olympialaisissa, ei minusta tuntunut siltä. Koin, että kuuluin sinne. En halunnut vain tulla osallistumaan – halusin voittaa ja tehdä jotain suurenmoista.

Armand Duplantis yritti parantaa omissa nimissään olevaa seiväshypyn ME:tä Tokion olympialaisissa lukemini 619.

Duplantis yritti motivoida myös joukkuekavereitaan ajattelemaan samoin.

– Vastustajathan ovat samoja, joita vastaan olemme kilpailleet koko vuoden. Se, että kisojen nimi on olympialaiset, ei muuta mitään isossa kuvassa. Siellä hypätään silti seivästä – sitähän minä olen tehnyt koko ikäni, Duplantis sanoo.

– Jotkut ihmiset eivät vain halua pettyä, joten he asettavat matalammat tavoitteet. Sillä tavoin pystyy välttämään harmittavat tunteet. Mutta en voi puhua muiden urheilijoiden puolesta, sillä olen itse aina asettanut riman ylös. Kirjaimellisesti.

Taidat käyttää tuota vitsiä aika usein?

– Itse asiassa en! Ehkä minun pitäisi. Se toimii hyvin.

Ei kisaa Ruotsi-ottelussa

Duplantis ei aio hypätä Suomi–Ruotsi-maaottelussa, joka kilpaillaan Tukholmassa 4.–5. syyskuuta. Hän ei myöskään tiedä, aikooko Ruotsin toinen seiväshyppytoivo Melker Svärd Jacobsson osallistua kilpailuun.

Jacobsson on sisäratojen EM-pronssimitalisti vuodelta 2019. Hän hyppäsi tuolloin ennätyksensä 575.

Suomen kotimainen kärkikolmikko tällä kaudella on Mikko Paavola (571), Tampereen Pyrinnön Urho Kujanpää (565) ja Tommi Holttinen (564).