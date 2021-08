Suomen urheiluliitto löysi uuden pääyhteistyökumppanin

Yhteistyösopimus on nelivuotinen.

Senni Salminen on yksi uuden Team Capital Boxin jäsenistä. Kuva Tokion olympialaisista.

Suomen urheiluliitto (SUL) on löytänyt uuden pääyhteistyökumppanin pienten ja keskisuurten yritysten rahoitukseen erikoistuneesta fintech-yhtiöstä Capital Boxista. Yhteistyösopimus on nelivuotinen.

– Tässä on kyse uudenlaisesta yhteistyömallista. SUL on yhdessä Capital Boxin kanssa rakentanut kokonaisvaltaisen monikansallisen sponsorointikonseptin, jossa yleisurheilu on valittu yhtiön strategiseksi urheilulajiksi, sanoi SUL:n markkinointiyhtiön Track & Field Finland oy:n toimitusjohtaja Jari Töykkä tiedotteessa.

Samanaikaisesti yhteistyön julkistamisen kanssa kerrottiin ryhmän sponsoroimasta Team Capital Boxista, johon kuuluvat suomalaisurheilijoista kolmiloikkaajat Senni Salminen ja Kristiina Mäkelä sekä ruotsalaisista kiekonheittäjä Daniel Ståhl ja seiväshyppääjä Armand Duplantis.

Molemmat ruotsalaiset voittivat olympiakullan Tokiossa.

– Suomessa Capital Box tulee olemaan mukana laajasti yleisurheilutoiminnassa, kotimaan televisioiduissa kilpailutapahtumissa mukaan lukien yleisurheilun Ruotsi-ottelussa, joka palaa ensi vuonna takaisin Helsingin Olympiastadionille. Yhteistyöllä Capital Box haluaa myös innostaa lapsia ja nuoria liikunnan pariin. Team Capital Boxin urheilijat toimivat tässä erinomaisina esikuvina, Töykkä sanoi.

Jatkossa ryhmän on tarkoitus laajentua muihinkin maihin. CapitalBox toimii toistaiseksi Suomen ja Ruotsin lisäksi Tanskassa, Hollannissa, Liettuassa ja Isossa-Britanniassa.