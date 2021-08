Naisten Superpesis siirtyy pistekeskiarvoon – Kirittärien runkosarjavoitto varmistui joukkueen ollessa karanteenissa

Runkosarjasijoitukset määrittyvät pistekeskiarvolla. Muutoksen taustalla on Rauman Feran joukkueessa ilmennyt koronatartunta ja sen myötä siirtyneet sarjapelit.

Aamulehti

Naisten Superpesiksessä siirrytään määrittämään runkosarjasijoitukset pistekeskiarvon mukaan. Taustalla ovat ottelusiirrot, jotka tulivat Rauman Feran joukkueessa ilmenneen koronatartunnan ja karanteenien myötä.

Päätöksen muutoksesta teki Pesäpalloliiton kilpailutoiminnan ohjausryhmä.

Rauman Fera ja Jyväskylän Kirittäret ovat koronakaranteenissa ja sen vuoksi viikonloppuna peruttiin usea peli, muun muassa Mansen PP:n vieraspeli juuri Feraa vastaan. Tulevalta viikolta peruuntuu myös kolme naisten Superpesiksen peliä.

Runkosarjaa on jäljellä enää muutamia pelejä, minkä vuoksi peruttuja pelejä ei ehdittäisi pelaamaan. Sen myötä pistekeskiarvo ratkaisee joukkueiden paremmuuden, kun pelattuja pelejä tulee eri määrä.

Samaan malliin siirryttiin miesten Superpesiksessä jo aiemmin.

Pistekeskiarvo varmisti Kirittärien runkosarjan voiton. Heidän keskiarvonsa on tällä hetkellä 2,75 ottelua kohden. Porin Pesäkarhut on toisena 2,50 pistekeskiarvolla.

Manse PP:llä on pelaamatta runkosarjaa kaksi peliä. Sijalla neljä olevan Mansen pistekeskiarvo on 2,10. Sijalla kolme olevalla Lapuan Virkiällä keskiarvo on 2,14 ja viidentenä olevalla Seinäjoen Maila-Jusseilla sama kuin Mansella, 2,10.