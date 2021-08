Kalle Samooja nousi golfin maailmanlistan miesten suomalaiskärjeksi ohi Sami Välimäen

Sami Välimäki on suomalaisista nyt toisena miesten maailmanlistalla.

Kalle Samooja on suomalaismiehistä nyt korkeimmalla golfin maailmanlistalla. Samooja oli mukana myös Tokion olympiagolfissa, jossa oli 45:s ja Sami Välimäki 27:s.

Suomalaisgolffari Kalle Samooja nousi lajin tuoreimmalla maailmanlistalla sijalle 124 ja on nyt parhaiten rankattu suomalaismies. Häntä ennen sinivalkoista kärkipaikkaa piti Sami Välimäki, joka on nyt 138:s. Pitkäaikainen suomalaismenestyjä Mikko Korhonen on vajonnut sijalle 172.

Viime vuoden lopussa Samooja oli sijalla 162, mutta hän on ollut hyvässä nousussa tänä vuonna ja piipahtanut suomalaislistan kärjessä. Sunnuntaina hän sijoittui Euroopan-kiertueen kilpailussa Lontoossa kahdeksanneksi ja oli toukokuussa Teneriffalla kolmas.

Kanariansaarten kilpailun jälkeen hän käväisi toistaiseksi parhaassa sijoituksessaan 109, mutta Välimäki oli tuolloin suomalaisista korkeimmalla sijalla 99. Välimäki oli viime kauden lopussa 69:s ja oli vielä talvella tukevasti 100 parhaan joukossa.

Espanjan Jon Rahm pitää maailmanlistan kärkipaikkaa ennen Dustin Johnsonin johtamaa yhdysvaltalaisrintamaa.

Golf Miesten maailmanlista 1) Jon Rahm Espanja pistekeskiarvo 9,85 (edellisen listan sijoitus 1), 2) Dustin Johnson USA 9,06 (2), 3) Collin Morikawa USA 8,64 (3), 4) Xander Schauffele USA 7,39 (4), 5) Justin Thomas USA 6,87 (5), 6) Bryson DeChambeau USA 6,34 (6), 7) Louis Oosthuizen Etelä-Afrikka 6,15 (7), 8) Brooks Koepka USA 6,10 (8), 9) Patrick Cantlay USA 5,77 (9), 10) Harris English USA 5,67 (10), ...suomalaisia: 124) Kalle Samooja 1,23 (134), ...138) Sami Välimäki 1,13 (130), ...172) Mikko Korhonen 0,94 (171), ...376) Tapio Pulkkanen 0,42 (376).

Päivitetty 16.8.2021 kello 12. Lisätty faktalaatikkoon maailmanlistan sijoituksia.