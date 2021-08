Manse PP:n naisten vieraspeli peruttu sunnuntailta – Rauman Feran joukkueessa koronatartunta

Ottelun oli määrä alkaa kello 17 Raumalla.

Aamulehti

Manse PP:n naisten oli määrä pelata sunnuntaina vierasottelu Raumalla Feraa vastaan. Raumalaisten joukkueessa todettiin pelipäivänä koronavirustartunta, minkä vuoksi ottelu on peruttu ja sille etsitään uutta ajankohtaa.

Feran verkkosivuilla kerrotaan, että koko joukkue on altistunut koronalle ja asetettu karanteeniin.

Superpesis kertoo sivuillaan, että myös Jyväskylän Kirittärien ja Mynämäen Vesan välinen ottelu siirtyy varotoimenpiteenä uuteen ajankohtaan sunnuntailta. Kirittäret pelasi perjantaina Raumalla Feraa vastaan.

Mikäli Fera on pitkään karanteenissa, on pelin siirtäminen hankalaa, sillä pudotuspelien on tarkoitus alkaa puolentoista viikon kuluttua.

Manse PP on naisten Superpesiksessä neljäntenä. Joukkue on voittanut kolme edellistä otteluaan. Viimeksi tamperelaiset pelasivat lauantaina, jolloin Manse voitti Kempeleen kotikentällään 2–0.

Tamperelaisjoukkueella on varmuudella jäljellä kaksi runkosarjan ottelua: keskiviikkona vieraspeli Joensuussa ja lauantaina kotipeli Lapuan Virkiää vastaan.