Tampereen Kalevan kisoihin tavoitellaan tuhansia katsojia

Kisojen pääsihteeri lupaa, että turvavälit pystytään tapahtumassa aidosti toteuttamaan.

Aamulehti

Vaikka koronarajoitukset tiukentuivat Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella elokuun alussa, kuun lopulla Tampereella kilpaillaan yleisurheilun Suomen mestaruuksista nelipäiväisissä Kalevan kisoissa.

Nykyrajoitusten mukaan Tampereella saa järjestää korkeintaan 50 henkilön tilaisuuksia rajatussa ulkotilassa. Tätä suuremmat yleisömäärät ovat mahdollisia noudattamalla ohjeita, jotka ovat laatineet Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Kalevan kisojen pääsihteerin Elisa Hakasen mukaan tapahtumaan on jo nyt ostettu tuhansia lippuja.

Kisojen päänäyttämö on Ratinan stadion, johon mahtuu 16 800 katsojaa. Tavoitteena on saada kisapäivää kohti katsojia reilu kolmannes täydestä kapasiteetista.

Katsomoa ei ole lohkottu tapahtumaan. Numeroituja lippuja myydään pääkatsomoon ja numeroimattomia avokatsomoon.

– Meillä on katsomo-ohjaajia, jotka huolehtivat seurueiden välillä olevista turvaväleistä. Siellä onneksi on väljyyttä ja turvaväleihin on ihan aidosti mahdollisuus, Hakanen kertoo.

Korona-ajan yleisötapahtumaan on varauduttu muun muassa sillä, että sisäänkäyntien määrä on nostettu kolmeen. Lisäksi huomiota on kiinnitetty käsienpesupaikkojen, wc-tilojen ja myyntipisteiden määrään.

– Yleisurheilu eroaa vaikka joukkuelajeista siinä, että jokainen tulee tapahtumaan omien lajimieltymystensä mukaisesti. Meillä ei ole yhteisiä taukoja, jolloin kaikki ryntäisivät kahvi- ja makkarajonoon. Siellä pystyy toimimaan omien aikataulujen mukaisesti, Hakanen sanoo.