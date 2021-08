Brittilehdistö vihjaili Italian Lamont Marcell Jacobsin doping­kytköksillä Tokion kisojen aikana.

Britannian suoritus Tokion 4 x 100 metrin viestissä on hylkäysuhan alla. Syynä on joukkueessa juossut Chijindu Ujahin antama positiivinen doping­näyte.

Ujahin näytteestä löytyi kahta urheilussa kiellettyä ainetta. Näyte otettiin olympiafinaalin jälkeen.

Britannia juoksi viestissä hopealle Italian jälkeen. Ujahin B-näytettä ei ole vielä tutkittu. Jos Britannia hylätään, nousee Kanada hopealle ja Kiina pronssille.

Kisojen pikajuoksukuningas, Italian Lamont Marcell Jacobs kertoo hymyilleensä kuultuaan Ujahin kärystä.

Syy on se, että brittilehti The Times toi Jacobsin sadan metrin yllätysvoiton jälkeen esiin, että tämän ravintoneuvojana tähän vuoteen asti esiintynyt kehonrakentaja Giacomo Spazzini on poliisitutkinnan kohteena epäiltynä anabolisten steroidien levittämisestä.

– Kun näin Ujahin tutkinnan alkamisesta, sanoisin, että (brittien) on ehkä parempi katsoa hieman lähemmäs, ennen kuin alkavat hyökätä muiden kimppuun. Se sai minut hymyilemään, Jacobs totesi brittilehti The Guardianin mukaan italialaiselle Tuttosportille.