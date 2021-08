Hyundailla kolmoisjohto Belgiassa – Rovanperä viidentenä kahden erikoiskokeen jälkeen

Zonnebeke

Hyundain kolmikko pitää kärkisijoja Belgian MM-rallissa, kun rallin avauspäivästä on takana kaksi erikoiskoetta. Craig Breen nousi toisella erikoiskokeella kärkeen, mutta eroa kotiralliaan ajavaan belgialaiskuljettaja Thierry Neuvilleen on vain 0,7 sekuntia. Avausek:n jälkeen johtanut Ott Tänak on 7,1 sekunnin päässä kärjestä.

Hyundai-kolmikkoa seuraa kolme Toyotaa. Elfyn Evans on kärjestä 10,9 sekunnin päässä ja Kalle Rovanperä 12,1 sekunnin päässä. MM-pistekärki Sebastien Ogier on kuudentena, 16,1 sekuntia kärjen takana.

– Hankalaa. Tuntuu, ettei meillä ole liikaa pitoa, liu'utaan paljon, toisella ek:lla neljänneksi parhaan ajan ajanut Rovanperä kuvaili MM-sarjan liveseurannassa.

Tänak aloitti lujaa

Ott Tänak avasi ralliautoilun MM-sarjan Belgian rallin vauhdikkaimmin. Tänak kellotti avauserikoiskokeella ajan 7.49,1, josta kotiralliaan ajava tallitoveri Thierry Neuville jäi 2,3 sekuntia. Craig Breen sinetöi Hyundain kolmoisjohdon 2,5 sekuntia kärkiajasta jääneenä.

Hyundai-kolmikkoa seuraa neljä Toyotaa. Elfyn Evans on 6,4 sekunnin päässä, Kalle Rovanperä 6,8 sekunnin päässä ja Sebastien Ogier 7,9 sekuntia kärjen takana.

Tänään ajetaan vielä seitsemän erikoiskoetta.