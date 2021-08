Osa Australian olympiaurheilijoista joutui neljän viikon karanteeniin palattuaan kotimaahansa: "Julmaa ja piittaamatonta"

Pyyntöä vapautuksesta ei hyväksytty.

Osa Australian olympiajoukkueen jäsenistä joutuu 28 päivän karanteeniin sen jälkeen, kun he palasivat Tokion olympialaisista. Maan olympiakomitea kuvaa tilannetta "julmaksi", kertoo BBC.

Ulkomailta saapuvilla on Australiassa edessään kahden viikon karanteeni, mutta Etelä-Australian osavaltiossa tuohon tulee vielä kaksi viikkoa lisää. Osavaltion hallitus perustelee neljän viikon karanteenia koronaviruksen deltavariantilla.

Australian olympiakomitea AOC pyysi urheilijoilta vapautusta ylimääräisestä karanteenista, mutta pyyntöä ei kuultu.

– Kun muissa maissa juhlitaan urheilijoiden paluuta, meillä heitä kohdellaan mitä julmimmalla ja piittaamattomimmalla tavalla. Heitä rangaistaan siitä, että he ylpeästi edustivat maataan olympiakisoissa, AOC paheksui.

– Olympiaurheilijamme ovat paitsi täysin rokotettuja, he ovat lisäksi eläneet tarkasti kontrolloidussa kuplassa Tokiossa. Heitä on testattu päivittäin. Emme ole saaneet mitään selitystä siihen, miksi pyyntömme on evätty, AOC:n pääjohtaja Matt Carroll täydensi.