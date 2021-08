Nuorten Jukola tuo Valkeakoskelle suuren määrän juniorisuunnistajia viikonloppuna

Nuorten Jukola järjestetään 36. kerran.

Legendaarinen Jukolan Viesti on suomalaisessa urheilumaailmassa oma käsitteensä ja tapahtuman tietää, vaikka suunnistusintoilija ei olisikaan. Myös nuorilla on oma Jukolansa, kun vuodesta 1986 asti on järjestetty Nuorten Jukola.

Tänä vuonna Nuorten Jukola käydään Valkeakosken Korkeakankaalla. Järjestyksessään 36. Nuorten Jukola pidetään ensimmäisen kerran Valkeakoskella 14. elokuuta.

Nuorten Jukolassa on seitsemän osuutta. Osuudet on etukäteen määritetty tietyn ikäisille. Osuuksia on 14-, 16- ja 18-sarjalaisille ja ne ovat pituudeltaan kolmesta kilometristä 5,4 kilometriin.

Valkeakoskelle on ilmoittautunut 144 joukkuetta.

Koko tuleva viikonloppu kerää Valkeakoskelle järjestävän seuran Valkeakosken Hakan mukaan noin 2 000 suunnistajaa. Nuorten Jukolan lisäksi lauantaina käydään aikuisten Viestiliigan osakilpailu ja sunnuntaina aikuisten ja junioreiden muita kisoja.

Nuorten Jukola on järjestetty Pirkanmaalla kahdesti, vuonna 2010 Tampereella ja 1998 Äetsässä. Tampereen Pyrintö on ollut 2010-luvulla vahva neljällä mestaruudellaan. Edellinen on vuodelta 2017. Viime vuonna Nuorten Jukolan voitti kirkkonummelainen Lynx.