Varoitus: polkujuoksu voi aiheuttaa vakavaa riippuvuutta metsästä – kolme sydämensä sille menettänyttä kertoo, mikä trendilajissa koukuttaa

Lokakuussa Kaupissa järjestetään ensimmäinen iso polkujuoksutapahtuma Tampereella. Sen avulla avulla kerätään varoja nuorten mielenterveystyöhön.

Aamulehti

Hiljalleen syksyksi kääntyvää suvea on juhlistettu luonnollisesti monin tavoin, mutta harva on käyttänyt kesästään 26 tuntia 21 minuuttia 48 sekuntia osallistumalla 160 kilometrin mittaiseen Ylläs–Pallas-juoksuun.

Tamperelainen juoksuharrastaja Heli Sisto on. Oliko jokainen tunti, minuutti ja sekunti unohtumatonta elämystä ja ihmisen parasta aikaa?

– No, ei se sitä pelkästään ollut. Noin pitkä matka on enemmänkin vuoristorata. Sen aikana kokee välillä huikeita tunteita ja on onnensa kukkuloilla. Sitten on niitä pohjamudissa käyntejä., kun juoksu ei kulje tai energia tuntuu loppuvan.

Sisto, Piia Tikka ja Emma Haaja ovat tamperelaisia polkujuoksuharrastajia. He kuuluvat Tampere Trail Running -yhteisöön, joka on yksi Voimaa metsästä -hyväntekeväisyystapahtuman järjestäjistä.

Voimaa metsästä -tapahtumalla Kaupissa kerätään 16. lokakuuta varoja nuorten mielenterveystyölle. Samalla se on ensimmäinen mittava polkujuoksutapahtuma Tampereella.

Voimaa metsästä Kaupin poluilla tehdään hyvää Mikä: Polkujuoksun hyväntekeväisyystapahtuma 16. lokakuuta Tampereen Kaupissa. Osallistumismaksut ohjataan nuorten mielenterveystyöhön. Lähdöt porrastetusti alkaen klo 9.00. Mitä: Tarjolla on neljä erimittaista reittiä eli 6, 12,18 ja 30 kilometriä. Lisäksi lapsille on noin 2 kilometrin reitti. Lisäksi: Hyväntekeväisyyttä voi tehdä myös osallistumalla tapahtumaan virtuaalisesti. Mukaan: Tapahtuman järjestelyihin kaivataan vapaaehtoisia. Yhteystiedot löytyvät osoitteesta voimaametsasta.fi. Muuta: Alkujaan tapahtuma piti järjestään elokuussa, mutta koronapandemian takia se siirrettiin varmuuden vuoksi lokakuulle.

Tavoitteellista treeniä

Tai harrastajista puhuminen kuulostaa kolmikon tapauksessa lievää suuremmalta vähättelyltä. Polkujuoksu on jokaiselle enemmänkin elämäntapa, vaikka on vaativat työt ja perheet.

Esimerkiksi Sistolla on oma valmentaja ja hän treenaa kuin kovan tason urheilija.

–Kyllä me asetamme aina selkeät tavoitteet seuraavan vuoden kisakalenteria katsottaessa.

Siis kuin huippu-urheilijan elämää?

– En puhuisi ihan siitä, vaan tavoitteellisen urheilijan elämästä.

Tikka todistaa samaa.

–Pyrin treenaamaan määrätietoisesti ja tavoitteellisesti, vaikka työ ja perhe tuovat väliin omat säätönsä.

Haaja kuvaa itseään fiilisjuoksijaksi, vaikka onkin miettinyt oman valmentajan pestaamista. Vielä ei ole ollut sen aika.

– On kolmivuorotyö ja pienet lapset tuovat omat haasteensa.

Jokainen meistä tekosyitä lenkille lähtemisen hetkellä keksinyt tuntee piston sydämessään.

Marraskuinen metsä

Polkujuoksu on nopeasti noussut trendilajiksi. Yksi syistä on helppous. Kaikki uudet harrastajat eivät ensimmäiseksi ryntää Lapin tuntureille ylipitkille matkoille, vaan lähimetsän polulle lähtemisen kynnys on harvinaisen matala.

Sama koskee tapahtumiin osallistumista. Niistä löytyy myös kävelysarjoja. Ja tapahtumia todella riittää. Esimerkiksi elokuussa kolutaan polkuja jossain päin Suomea liki jokaisena päivänä.

– Ihmettelen, mistä niihin kaikkiin riittää kävijöitä, Haaja sanoo.

Polkujuoksu on kuulunut kolmikon elämään jo vuosia, mutta erityisiksi edelläkävijöiksi he eivät julistaudu.

– Kun menee marraskuisessa mutavellissä pilkkopimeässä lamppu otsalla, trendikkyys on kaukana, Sisto nauraa.

Piia Tikka (vas.), Emma Haaja ja Heli Sisto kuuluvat Tampere Trail Running -polkujuoksuyhteisöön.

Liekki roihahti

Kolmikon matka lajin pariin on liki identtinen. Jokaisella on liikuntataustaa, kunnes polkujuoksu varasti pikkusormen ja vei koko käden. Ja enemmänkin.

Muun muassa hiihtoa ja maastopyöräilyä harrastanut Tikka viehättyi polkujuoksun helppoudesta. Maastoon voi lähteä ilman erityisiä välineitä.

– Ja pitkät matkat eivät varsinaisesti ole kilpaurheilua, vaan itsensä kanssa taistelua. Se oli minulle se sysäys, Tikka perustelee.

Sisto päätyi polkujuoksuun, kun perheeseen tuli uusi jäsen.

– Meille tuli kuutisen vuotta sitten koira. Siitä tuli minulle juoksukaveri ja mietin, että sen kanssa on parempi mennä metsässä kuin teillä. Poluilla huomasin, että tämähän on valtavan hauskaa.

Sistolla oli takanaan kaupunkimaratoneja, kunnes hän löysi polkukisat.

– Asvaltilla juokseminen monesti todella tylsää ja oli yllättävää, kuinka paljon vaativampaa juokseminen metsässä on. Siitä se liekki roihahti, Sisto kertoo.

Jokainen allekirjoittaa porttiteorian: aina on pitänyt saada kovempia annoksia eli pidempiä matkoja.

Tikka haaveilee nyt Lemmenjoen kansallispuistossa ja sen tienoilla käytävästä 300 kilometrin kisasta.

– Useamman päivän kestävää ultratapahtumaa olisi kiva kokeilla. En tiedä, onko sen aika vielä ensi vuonna.

Sisto ja Haaja miettivät Keski-Eurooppaa ja Alppeja. Siellä kisareiteillä on nousuja ja laskuja toiseen malliin kuin suomalaismetsissä.

– Kisoissa uusi matka tuo aina oman jännityksensä. Miten selviän vai selviänkö ylipäätään? Siitä tulee huikea onnistumisen tunne, Sisto sanoo.

Voimaa metsästä -hyväntekeväisyystapahtuma Tampereen Kaupissa 16. lokakuuta.