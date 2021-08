Viestikarnevaalit perutaan jo toisena vuonna peräkkäin: ”Oppilaiden ja opettajien turvallisuus on etusijalla”

Viestikarnevaalit on viimeksi saatu järjestettyä kaksi vuotta sitten eli syyskuussa 2019.

Aamulehti

Aamulehden perinteiset Viestikarnevaalit on peruttu Pirkanmaan pahentuneen koronatilanteen takia. Viestikarnevaalit piti kisailla Pyynikin urheilukentällä tiistaina 7. syyskuuta.

– Viestikarnevaaleille osallistuu vuosittain noin 1 500 oppilasta opettajineen Pirkanmaan ala- ja yläkouluista sekä toisen asteen oppilaitoksista. Riski korona-altistumisille olisi ollut suuri, Pia Nokkala Aamulehdestä perustelee.

Nokkala vastaa Viestikarnevaalien järjestelyistä.

Pirkanmaan ala- ja yläkoululaisten sekä toisen asteen opiskelijoiden viestijuoksutapahtuma koki saman kohtalon myös vuosi sitten.

– Viestikarnevaalit on Aamulehdelle tärkeä perinteinen tapahtuma. Päätös peruuttamisesta oli vaikea. Toivoimme viimeiseen asti, että Viestikarnevaalit olisi voitu järjestää. On erittäin harmillista, että tapahtuma joudutaan perumaan jo toisena vuonna peräkkäin. Oppilaiden ja opettajien turvallisuus on kuitenkin etusijalla, Nokkala harmittelee.

Toteutuessaan Viestikarnevaaleille kerta olisi ollut jo 55:s. Viestikarnevaaleja järjestävät Aamulehti ja Tampereen Pyrintö.