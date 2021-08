Suomen koripalloilun ykköstähti Lauri Markkanen joutuu alentamaan palkkapyyntöään miljoonilla, kun NBA:n siirtotilanne kiristyy.

Kuvittele tilanne. Mene pomosi luo ja kerro, että haluat vähintään 10 miljoonaa dollaria palkkaa vuodessa seuraavan neljän vuoden ajan. Samalla ilmoitat, että et muuten halua olla enää yrityksessä töissä vaan pomon olisi syytä etsiä toinen yritys, joka maksaisi saman palkan. Kuulostaa ihan Aku Ankan tarinalta, mutta on Suomen koripallohelmen Lauri Markkasen todellisuus juuri nyt. Markkanen haluaa kunnon korvauksen, mutta samalla ulos Chicago Bullsista.

Lue lisää: Historiallisesti varattu Awak Kuier on ällistyttävä suomalaisurheilija, jolla on tähtipotentiaalia WNBA:han

Tähän on tultu maailman kovimmissa ammattilaisurheilusarjoissa. Aivan arkipuheena keskustellaan, että huomasitko kuinka Euroopan paras koripalloilija Luka Doncic teki 207 miljoonan dollarin sopimuksen Dallas Mavericksiin tai paras pelaaja Kevin Durant teki Brooklyn Netsin kanssa 198 miljoonan dollarin sopimuksen.

Yhdysvaltojen kovimmista urheilusarjoista on tullut viihdekoneistoja, jotka vetävät vertoja vaikutusvallassaan maan jättimäisille digiyrityksille tai Hollywoodille. Tähtipelaajista on tullut henkilöbrändiensä toimitusjohtajia. He pystyvät aika pitkälle itse päättämään missä pelaavat, kenen kanssa ja kuka joukkuetta valmentaa. Lisäksi heistä on tullut mielipidevaikuttajia. Rahaurheilusta on tullut vahvaa politiikkaa. Pelaajasopimuksista saadut rahat eivät ole osalle tähdistä enää päätulonlähde vaan tuloja muista kumppanuuksista ja sopimuksista voi kertyä uran aikana jopa miljardi dollaria.

Lue lisää: Lauri Markkasen aika Chicago Bullsissa lähestyy loppuaan

Markkasesta näytti kasvavan tähtipelaaja, mutta viimeiset kaksi vuotta ovat olleet vaikeita, osin loukkaantumisten, suurelta osin Chicago Bullsin umpisurkean seurajohdon takia.

Tähtimaailmassa Markkanen on tehnyt virheen, kun on yrittänyt pelata joukkuepeliä yli-itsekkäiden joukkuetovereidensa kanssa. Bullsin muut pelaajat ja valmentajat ovat saaneet Markkasen näyttämään huonommalta pelaajalta kuin hän on. Markkasen vahvuuksia ei ole jostain syystä ymmärretty enää käyttää, vaikka todistusaineisto 213-senttiä pitkän suomalaisen heitto- ja pallonkäsittelytaidosta on kiistatonta.

Lue lisää: Saavuttaako Lauri Markkanen Kimi Räikkösen suomalaisurheilijoiden ennätyksen? Tuleva NBA-kausi vastaa Bulls-pelurin kohdalla sadan miljoonan dollarin kysymykseen

Myös Markkanen on tehnyt virheitä, kun on yrittänyt parantaa heikkouksiaan vahvuuksiensa kustannuksella. Kova voimanhankinta on altistanut loukkaantumisille ja tuonut kankeutta olemukseen.

Toivoa paremmasta oli talvella, kun Bulls palkkasi liettualaisen Arturas Karnisovaksen urheilutoimenjohtajaksi. Ajateltiin, että eurooppalainen lähestymistapa auttaisi Markkasta. On käynyt toisinpäin. Bulls on tuhlannut joukkueen täyteen liipasinsormiltaan herkkiä pelaajia. Pelkästään Zach Lavine, Nicola Vucevic, DeMar DeRozan ja Lonzo Ball tienaavat ensi vuonna yhteensä noin 100 miljoonaa dollaria. Silti Bulls on ajautumassa keskinkertaisuuteen pitkäksi aikaa.

ToivottavastI vasta 24-vuotiaan Markkasen lupaava ura ei ajaudu limboon Bullsin sotkujen takia. Markkanen joutuu esittämään pienemmän palkkapyynnön, jotta pääsisi ympäristöön, jossa kasvu tähdeksi on mahdollista. Se voi tarkoittaa neljän vuoden sopimuksen palkkapyynnön tiputtamista 60 miljoonasta 40 miljoonaan. Silloin siirto Shark-tank miljardöörin Mark Cubanin omistamaan Dallas Mavericksiin voisi olla mahdollinen.