”Super onnittelut Mira!!” – Mira Potkonen sai yli 200 onnittelua Aamulehden lukijoilta: lue tästä kaikki!

Mira Potkosen Tokion olympialaisissa voittama olympiapronssi iski ihmisten sydämiin.

STT

Mira Potkosen voittama nyrkkeilyn olympiapronssi Tokiossa todella sai suomalaiset iloisiksi. Potkonen sai yli 200 onnittelua, kun lukijat saivat lähettää olympiasankarilleen onnitteluviestin Aamulehden kautta.

Koostimme tähän artikkeliin kaikki 205 Miralle lähetettyä onnitteluviestiä, jotka keräsimme verkkoartikkelistamme ja urheilutoimituksen sähköpostista.

– Olen onnellinen että sain tämän. Nyt aion nauttia tästä. Matka on ollut kivinen, Potkonen kertoi Ylen haastattelussa palkintojenjaon jälkeen.

– Nyt urheilu-ura on ohi, viimeiset iskut on lyöty. Kaulassa on olympiamitali, tähän täytyy olla tyytyväinen.

Näin Miraa onniteltiin

Mira Potkonen mitali kaulassaan.

Nokian Biljardi ry onnittelee Miraa Olympiapronssista ja huikeasta urheilu-urasta. Tsemppiä jatkoon, mitä sitten ikinä teetkään...

ONNEA MIRA, HIENO SAAVUTUS!! TERKKUSIN AIKKU&JOMMA

Super onnittelut Mira!!Kuinka moni nainen tasollasi on pysynyt samaan kuin sinä-tupla olympiamitaliin!!Onnea olet mahtava! Uraasi seurannut

Paljon onnea Mira hienosta olympia menestyksestä.

Oikein suuret onnittelut ,todella hieno suoritus!! Heidi

Onnea tuhannesti ja onnellista tulevaisuutta. T. Pikkupouta

Mahtava turnaus sinulla! Jännittävää oli katsella ottelujasi. Nyt varmaan pronssikin jo tuntuu hienolta! 💐🥂🥉

Onnittelut sinulle Mira ! Me suomalaiset olemme ylpeitä sinusta !

Onnittelut Mira Potkonen ja tervetuloa kotiin! Suomalainen sissi! Päivi

Onnittelut! Olet paras!

Hurjan paljon onnea Mira olympia pronssista. Olet timanttinen teräsnainen❤️ Johanna, Roosa & Rasmus

ONNEA MIRA MITALLISTA JA KAIKKEA HYVÄÄ JATKOSSAKIN SINULLE JA KOKO PERHEELLE!!! t: Arja+ Janne Kurikasta 🌹🌹🌹

Oikein paljon onnea Mira. Saamme olla ylpeitä susta. Sä oot super nainen.

Onnea Mira! Toivottavasti pahin harmitus on ohi ja ymmärrät kuinka ylpeitä me suomalaiset olemme saavutuksistasi. Kaikkea hyvää Sinulle! Harri

Mahtavaa Mira, oot esimerkki monelle tulevallle nyrkkeilijälle🥊 Onnea 🏆 -Annika JTN

Mira, sydämelliset onnittelut saavutuksistasi. Pitkäaikainen fanisi. Parahinta jatkoa toivottaen Leena, 73 v

Pronssi ei ole häpeä vaan helvetin hieno suoritus. Onnea Mira!! Olet rautaa!

Hei Mira! Ylpeänä katselimme taas sun matseja. Kiitos upeasta urasta! Terkuin. T & A

Moi Mira Olet mahtavan sisukas ja hieno tyyppi. Paljon onnea pronssista! Tykkäsin myös Peruskallio -jutusta, jonka olit osoittanut aivan oikealle henkilölle. Jukka on myös huippu! Lisäksi lähetän terveiset Henkalle, jonka musaa olen kuunnellut monta vuotta. Kaikkea hyvää teille kaikille 💕. Terveisin tanssiva ja kuntonyrkkeilevä Katja

Lämpimät onnittelut Mira! Olet ollut hieno esikuva niin monelle nuorelle. Itse en ole seurannut nyrkkeilyä muuten, paitsi sinun kauttasi. Pidä itsestäsi nyt huolta ja annetaan hyvän kiertää elämässä. t. Väinö, 56v.

Mira olen fanittanut sinua pitkään. Nyt entistä enemmän. Loistava ura, loistava lahjakkuus. Elämä antaa sinulle vielä paljon.🌹🌹 KK

Onnittelut Mira olympiapronssista!! Se on upea saavutus. Ja vielä tuplana, siihen ei joka mimmi pystykään! Kiitos kaikista jännittävistä ja tunteikkaista hetkistä jotka olet kehässä ollessasi minulle antanut. Satu

Hienoa Mira!! Olen todella ylpeä sinusta! Kaikkea hyvää jatkoon! Ulla Oulusta

Onnea Mira, olet tehnyt mahtavan uran. Olen ylpeä sinusta ! T. Paula

Paljon onnea Mira!!! t. Partaset Haukiluomasta

Onnea M

Paljon onnea! Hieno saavutus! Jokainen suomalainen on sinusta ylpeä ja sai jakaa voiton sinun kanssasi. T. Janneira huikeasta urasta ja mitalista, olet lajillesi omistautunut ja se näkyy! Kiitos ❤

Isot onnittelut Mira Potkoselle huikeasta saavutuksesta 🌹💗🌹. Toivottavat Marja-Liisa ja Miikka Vantaalta

Hieno saavutus, onnea!!!

Hurjasti onnea Mira!

Parhaat onnittelut historiallisesta saavutuksesta Miralle, jäätävälle taistelijalle! Toivottavasti jatkat nyrkkeilyn parissa, sillä asenteesi, kokemuksesi ja taitosi eivät saa jäädä käyttämättä tuleville nyrkkeilysukupolville. Marko

Onnittelut maailman kolmanneksi parhaalle kokoisensa Naisten joukossa. NimiMerkki KSA

Onnea ❤️

Hieno suoritus Mira! Olet mahtava persoona :) YT - Pirjo Rämö -

Onnea🌺🌹! Ihailija

Onnea Mira! Aivan mahtava suoritus, josta saat todella ylpeä! Et ole hävinnyt mitään, ainoastaan voittanut. Olemme todella ylpeitä sinusta! Minna

Pirkanmaa maailmankartalle. Hyvä Mira! Seurasin töissä otteluitasi ja ne olivat aina päiväni kohokohtia.

Upea suoritus ja upea ura. Onnittelut. Marjo Räsänen

Mahtavaa Mira. Ihan kiva että on muitakin kuin porilaisia olympiamitalin tuojia :)

Paljon onnea mitallista. Hieno saavutus. Leila

Hienoa Mira, onnittelut!

Paljon onnea. Olet ansainnut halauksen! Oli niin kiva seurata sun matseja!

Kova duuni Mira!! Kaikki on susta erittäin ylpeitä!

Onnea Mira! En pystynyt edes katsomaan viimeistä ottelua, piti laittaa tekstiviesti päälle. Huippu ura, onnea tulevaan. t: Ulrika

Huikeata, Mira! Olet todellinen esikuva sinnikkyydessä ja taistelutahdossa, uskomattoman hienoa tulosta on tullut! Paljon onnea olympiamitalistille! - Sara

Heikki Mäntyaho onnittelee

Kova nyrkkeilijä, hieno ihminen! Parhaat onnittelut saavutuksistasi! T. Fanit Seinäjoelta

Hyvä Mira hienosta taistelusta jälleen kerran! Hienoa on ollut seurata uraasi. Kiitos upeista elämyksistä, joita ottelusi ovat tarjonneet. Kaikkea hyvää jatkoon! -Rami Nokialta

Onnittelut Mira Potkolaiselle. Upeaa! Terveisin arktalaiset

Lämpimät Onnittelut Mira! Toivottaa Arja perheineen

Pronssi voitetaan, hopea hävitään. Arvostus on suuri!

Raimo Sinkkonen Akaa Upeeta MIra .

Onnea Mira, huikea ura, ole armollinen itsellesi ja nauti.

Onnittelut huimista saavutuksista sitkeä nainen! Olet super niin urheilijana, äitinä kuin leipojanakin!!! Kanssasi iloitsee Paloviidan Pirre

Hurjan paljon onnea Mira! Pronssi olympialaisissa on äärettömän hyvä suoritus! Voit olla ylpeä itsestäsi!

Kiitos. -m-

Onnea Mira. Hieno saavutus ja upea ura. Muutaman vuoden päästä osaat arvostaa saavutuksiasi oikeassa kulmassa. Määrätietoinen asenteesi auttaa eteenpäin. Löydät kyllä oman polkusi. Muutama kuukausi tai jopa pari vuotta voivat olla pientä ihmettelyä ja hakemista. Sekin kuuluu asiaan. T. Pauli Kiuru Valkeakoski

Kova suoritus! Paljon onnea :). Oli hienoa seurata otteluitasi ja jännittää mukana! T. Penkkiurheilijat Pirkkalasta

Paljon onnea. Jeesus rakastaa sinua niin paljon, että antoi sinulle mitalin naisbugilismin kapealla saralla. Tv. Ymmerstan One Way.

Huikea saavutus - nyrkkeilyn olympiamitali!! Lämpimästi ONNEA Mira ❤️ Toivottaa Tuula O.

Lämpimät onnitteluni upealle urheilijalle❣️Kaikkea hyvää koko perheelle🌹🌹🌹🌹🌹🌹Terveisin Maire Välimäki, Ruovesi

Onnea! Ihan huikee suoritus upealta naiselta!

Lämpimät Onnittelut upeasta taistelusta ja huikeasta urasta!!!! Lopeta hyvillä mielin, olet sen ansainnut!😍🤩🙏🔥🎶🎉🌹❤Kiitos Mira!!!! -johanna

Huikea suoritus, huikeaa rohkeutta näyttää tunteita ja hei - kyllä tuollaiselle naiselle on kysyntää ihan missä vaan jatkossakin. Onnea upea, taitava Mirkkeli!

Tippaakaan ei tingi, on se sellainen mimmi tämä Mira täältä heinäveeltä. Tahto se on voimaa ja takana koko maa, kun esimerkkiä näyttää hän. ISO KIITOS ESIMERKISTÄ! Olemme kaikki ylpeitä! -Pomppeli

Onnee ja voimia Toivoo postimies Mika

Hyvä Mira! Suuret onnittelut Olympiamitalista, kiitos hienoista otteluista ja upeasta nyrkkeilyurasta. Olet hyvä roolimalli kaikille muille. Jussi A

Käsi ylös! Isot onnittelut huikeasta urasta ja hienoista saavutuksista! Mitaleita ei montaa team Finland tuo Tokiosta, mutta SINÄ sitkeä suomi-muija tuot!!!! -RiikkaS-

Hienoa Mira ja oikein paljon onnea pronssista. Upeasti taistelut. -Niemiset

Nyrkkeily historian hienoin puglisti suomessa mira von potkonen tv janne bäckman ex nyrkkeilijä,,,elämä jatkuu ja treeni taito tunne jälkipolville,,,

Erinomaisen uran teit, ei syytä murheeseen. Nyt siis muihin vaativiin hommiin. Erkki Laakso Tampere, Savonlinna

Palio onnea Mira. Sun ei tartte ollenkaa hävetä saavutustasi. Mahtavaa ja kaikkia hyvää jatkos elämääsi terv, Seppo Uppa Teuvalta, 45v asuun Manses hiano kaupunki.

Olet kuitenkin ainoa suomalainen kahden olympiamitalin nyrkkeilijä Suomessa, onneksi olkoon hienoista otteluista. T,jokeri

Onnea Mira! Voit olla ylpeä saavutuksestasi. Pena

Oikein hyvä saavutus tämä ja koko ura kaikenkaikkiaan tsemppiä jatkoon

Lämmin kiitos niistä kaikista upeista, sykähdyttävistä ja jännittävistä otteluista, joita kotisohvalta olemme saanet seurata😊 mahtavan nyrkkeilyurasI aikana👍. Olet roolimalli niiiiiiin monelle nuorelle ja vähän vanhemmallekin! Tästä vaan eteenpäin rinta rottingilla kohti uusia tuulia💪! Olet aivan MAHTAVA NAINEN❤️!!! -FANI TAMPEREELTA-

Olet sitkeä, ja siksi ihailen sinua. Onnea! T. V

Oot sä kova mimmi! Onnittelut Mira 🥉 T: Yks akka Nokialta

Sydämelliset onnittelut huippu-urheiljalle. Isi käsi! T. "Etelä-Suomesta huudellaan onnea"

Onnittelut, syvä kumarrus ja lakki päästä. Arto Arwo Keskinen

Kiitos mahtavista otteluista. En ole aiemmin nyrkkeilyä katsonut,mutta sinä sait minut innostumaan kun katsoin ensimmäisen Olympia ottelun. Hieno suoritus, saat olla erittäin ylpeä saavutuksistasi ❤️

Onnittelut Mira Potkoselle. Hieno saavutus . Nyt voit keskittyä perheseen👍

Paljon onnea Mira! Mitali on hieno lopetus uralle. Ole ylpeä itsestäsi ja kaikesta mitä olet saavuttanut. Silli.

Lämpimät onnittelut Mira ! Olit Tokion kisojen ilo ja valo meille suomalaisille ja ihan erityisesti meille pirkanmaalaisille! T: Sointu Helena

Emme näe suuria asioita, kun katsomme niitä liian läheltä. Aika tekee onneksi tehtävänsä ja saat sen onnen tunteen, minkä me muut tunnemme jo nyt sinun puolestasi. Saavutuksesi on uskomattoman upea! ONNEA PALJON JA IHANAA UUTTA ELÄMÄÄ🌻

Paljon onnea Mira, huippusaavutus!! T. Sanna S

Onnittelut Mira 🌹

Hianoo. Sinussa sana sisu saa oikean merkityksen. Niin ylpeä Sinusta.

Onnittelut upeista suorituksista ja mitalista👍. 2 mitalia uralla Olympialaisista, ei mitään jossiteltavaa. Hyvää jatkoa tuleviin puuhiin. T. Timo V Pirkkala

Lämpimät onnittelut upeasta saavutuksesta! - Arto M, Tampere

Ihan Mahtavaa Mira, olet upea esikuva monelle!!! Upea ura ja vielä olympiapronssia, olet huikea Mimmi 🤩 Jenni N. Lempäälä

Paljon onnea Mira! Tosi upea saavutus! Paljon myötätuulta tulevaisuuteesi. Toivottaa Näässiläinen

Lämpimät Onnittelut Sinulle Mira ! Sinä olet voittanut elämässäsi jo paljon,älä itke mennyttä kisaa ! Terveisin Marja-Liisa Nokialta.

Upea saavutus,upealta naiselta. T.Pörri

Onnea mahtavalle maailman huipun urheilijalle. Ritva-Liisa

Onnea Mira! Ei kannata itkeä, ei monellakaan suomalaisella ole kahta peräkkäistä pronssia. Upeaa!

Onnittelut hienosta olympiapronssista ja koko urastasi. On ollut hienoa seurata onnistumisiasi. Olet tuottanut paljon iloa suomalaisille! T. Tintti Tampereelta

Olen ylpeä Sinusta ! Pekka Nikama

Onnea pronssimitalista, taistelit hyvin ja intohimolla .Annoit kaikkesi, enempää ei voi pyytää .Ole itsellesi armollinen . Anne

Onnea Mira!!!! Oot huippu mimmi! Terkut Kangasalta

Onnea mahtavasta suorituksesta! Kaikkea hyvää jatkoon. Terveisin Laura K.

Paljon onnea huikealle naiselle pronssista❤💪t. Mika ja Virpi Mikkola

Onnittelut Mira Potkoselle Hyvä Mira, tuhannesti onnea olympiamitalista! Kaikkea hyvää eteenpäin! Tapaamisiin Nääshallilla. t. Riitta

Paljon ONNEA MIRA ! Koko Suomi saa olla kiitollinen ja ylpeä Sinusta ! Kaikkea hyvää jatkossakin Sinulle ja perheellesi ! Terveisin Paula Virtanen Urjalasta

Hurjan paljon onnea Mira 🌹🌻🌺! Hallilasta

Mira, hieno ihminen loistava ura. Onnittelut hienoista otteluista. On ollut mahtava seurata sinun otteluita läpi urasi. Kiitos näistä hetkistä. Paljon onnea olympia mitalista. Ja kaikkea hyvää tulevaisuuteen👍😊

Olympialaisissa menestyminen on aina upea saavutus. Komea taistelusi riitti pronssiin tällä kertaa. Sinulla on takanasi upea urheilu-ura ja varmasti edessä hieno tulevaisuus, mihin ikinä ryhdytkään. Onnea ja tsemppiä tulevaisuuteen. Koko Suomi ja erityisesti Pirkanmaa on sinusta ylpeä. -Juuso

Katseltiin työmaalla matsit, kun pomon silmä vältti. Oli sen arvoista vaikka vähän piti piileskellä. Onnea mitalin johdosta! -Sampo

Onnittelut Mira Potkoselle. Olet hieno nyrkkeilijä, esimerkki niin nuorille kuin vanhemmille ihmisille, periksi antamaton ja sisukas persoona. T: Mikko Elfving

Hienoa Mira! Onnittelut olympiapronssista! Katselin kaikki ottelusi, vaikken ole ikinä ollut kiinnostunut nyrkkeilyssä, mutta koukkuun jäin. Pia Porvoosta

Onnea Mira - Aivan järkyttävän hieno suoritus! You Rock!!! Sari

Kiitos Mira loistavista hetkistä lempiurheiluni parissa. Monet tipat on nenälle valuneet katsoessa ottelujasi. Toivotan sinulle voimia uuden alkuun. Muistosi ei himmene koskaan Kiitos! Tv. Harry Oulusta

Paljon onnea Mira! T. Eskop

Moi Mira, hieno ura ja hieno päätös. Onnittelut Jari

Miralle ja koko perheelle paljon onnea. Mahtavaa! T. Tuula ja Seppo Parkkali

Paljon onnea Mira! Hieno saavutus! T. Jaana

Teit Mira jo suurta historiaa! Ymmärrän voitontahtosi, ajan myötä olotila helpottuu. Kiitos sinulle jännittävistä hetkistä! - ex sporttaaja

Erittäin lämpimät ONNITTELUT Mira Potkoselle!Peukut pystyssä katseltiin ja jännättiin otteluitasi.Saat olla ylpeä itsestäsi.Kaarina ja Kepe.

Isot onnittelut ja halit Mira,hienon työn teit.Halkoniemen saunalla tavattaneen. T.Anita M

Lmpimästi Onnea Mira💐 T. Inkeri ja Veli

Chin up, tuohon on hyvä lopettaa! Entä jos löytäisit uuden tehtäväsi puhumalla kouluissa väkivallattomuuden puolesta? Sinua kuunneltaisiin!!! PM

Lämpimät onnittelut upeasta suorituksesta!!! 💐 Marita

Kaksi kertaa olympiapronssia on mahtava saavutus, onnea tosi paljon. Ollaan ylpeitä täällä Tampereella ja varmasti koko Suomessa saavutuksistasi 😊👍🏻

Järkyttävän isot onnittelut Miralle täältä Mouhijärveltä! Todella hienon tempun olet tehnyt ja toivottavasti edes vähän mahtava urasi lämmittää itseäsikin kun kisojen valtava pettymys vihdoin jossain vaiheessa helpottaa. Kaarlo

Lämpimät Onnittelut sankarittarelle 💐❤Huippujännittävät ottelut tarjosit meille kaikille suomalaisille. Upea ura ja uskomaton nainen💪💪

Onnea Mira! Mitali on aina mitali! Kunnioitusta! T. Maarit

Hieno ja poikkeusellisen kova saavutus! Nyt on juhlan aika eli onnee Miralle ja koko tiimille rajun luokan pitkäaikaisesta menestyksestä. Päivien päästä tämänkin mitalin merkitys kirkastuu. Ura kokonaisuutena kultamitalin arvoinen!

Onnittelut pronssimitalista❤ja upeasta urasta! Kaikkea hyvää sinulle jatkossa

Onnittelut loistavan urheilu-uran päättäneestä olympiapronssista! T: Leskiset

Onnittelut Olympiamitalisti !!!!! Kannattaja Jämijärveltä

Suuret onnittelut Mira Potkoselle upeasta olympiapronssista❤Todella hieno suoritus! Terv. Marjatta

Onnea Miralle ja iso kiitos upeasta urasta! Ei pienintäkään syytä pettymykseen. Kovalla työllä ja tahdonvoimalla jo toista kertaa peräkkäin ansaittu mitali on Suomen nyrkkeilyhistorian paras saavutus. Maailmassa ei kovin montaa vastaavaa urheilijaa ole – vieläpä näin kuluttavassa lajissa. Tulevaisuus on valoisa. Toivottavasti nähdään Mira kommentaattorina ja valmentajana, jotta huippuosaaminen siirtyy tuleville polville. Iso kiitos ja onnittelut myös TVS:n valmentajille ja muille taustavoimille. Juhlat pystyyn, kun sankari saapuu kotiin!

Onnittelut Mira! Oot tosi upea nyrkkeilijä ja nainen. Pronssimitali on loistava tulos! ❤️

”Onnittelut Mira Potkoselle”. Haapasen perheeltä Kyrönlahdesta

Hienoa Mira! Olet mahtava ottelija. Paljon onnea olympiapronssista! Terveisin Henna

Karaten kovat onnittelut Mira Sinulle ja Maaritille!! Kaikkea hyvää jatkoon molemmille. Kyllä uusi polku löytyy, vaikka vanha polku päättyy. Terveisin, Pekka "Karatemies ja nyrkkeilijä"

Onnee suomen kaikkien aikojen parhaalle nyrkkeilijälle toivottelee paimensalon p & p

Onnea Mira! -Viivi

Loistavaa Mira, sua on vaan 1 !!! Puolesta jännännyt

Sydämelliset onnittelut Mira! Todella upea saavutus! Uraasi on ollut hieno seurata ja jännittää otteluitasi! Muista, että meille olet täyttä kultaa

Onnittelut Mira! Upea ura ja upea päätös. Kaikkea hyvää tulevalle mitä ikinä sitten teetkin. Kiitos!!! Toivottelee Kaisu H.

Paljon onnea Mira! Riitta

Kiitos, Timo

Onnittelut Mira Potkoselle Isot onnitteluhalit olympiamitalista sinulle ja mahtavasta urastasi. Eipä siihen joka mimmi kykene. Halaus Ellu ja Pepe Wilenius

Onnittelumme Miralle Olympia pronssista🥉👍 Toivottaa Mervi ja Seppo

moro mira oikein paljon onnea pronssista T.Toni mäkinen

Huikea taistelu ja huikea ura! Koko Suomi on sinusta ylpeä, kiitos ja kaikkea hyvää jatkoon. Riitta

Lämpimät onnittelut Mira! Kyllä itku tuli joka ottelusi jälkeen. Olet uskomaton nainen ja äiti kaiken lisäksi.Nyt vaan nautit ja huilaat. Terv.mummo Lentävänniemestä

Oot kyllä hurja mimmi - super paljon onnea Olympia pronssista 🥉🥊🎉 Toivottelee oman kylän asukit

Onnea, upea suoritus! VeePee

Onnea Mira mitalista ja huikeasta urasta! Olet mahtava urheilija. Terveiset Nokialta

Historiallinen saavutus. Onnea Mira pronssista ja upeasta urasta 🥉🥉 t. Tupu

Olet Mira meidän kaikkien sankari! Poikani treenaa Nääshallilla, ja kerron kaikille vierailijoille siellä aina ylpeänä, että tämä on myös olympiamitalisti Mira Potkosen sali. Tästä lähtien voin sanoa, että kaksinkertaisen olympiamitalistin Mira Potkosen sali. Suuronnittelut! Lämpimin terveisin, Paulina Ahokas ja lapset

Moi Mira, huikea suoritus ja koko urasi! Olen kaikkien naisten vuoksi niin onnellinen esimerkistäsi. Naisen paikka on -Nyrkkeilykehässä! Oot super! Terkkuja ja kaikkea hyvää tulevaan. Susanna

Onnittelut hienosta urasta ja saavutuksistasi! Olet todellinen voittaja ja esikuva vailla vertaa, pronssimitali oli hieno voitto, josta koko Suomen kansa kiittää ja voi olla ikuisesti ylpeä siitä, kuinka periksiantamaton, lahjakas ja taidokas urheilija olet! Lämpimät onnittelut! -Maria K.

Olet kyllä paras. Oneksi olkoon, ihminen ei aina saavuta sitä, mitä ehdottomasti haluaa. Siihen on vain tyydyttävä. Olet uskomaton nainen.. Olet terästä.

Hieno homma Mira!Olen ylpeä sinusta! Kaikkea hyvää sinulle,Maaritille ja teidän perheillenne! t.uraasi seurannut mummo-53

Onnea urheasta taistelusta ja pronssisesta mitalista!

Onnitteluni mielekkäästä suroituksestasi, sekä uskosta itseesi mahdollisuuteen menestyä. Onnittelut Sulankojen perheiltä kaikilta Tampereelta nääs 👍🌝🙋

Onnittelut olympiapronssista! Olet kyllä hieno urheilija! 👏 Sirpa

Ei voi kuin mykistyä kunnioituksesta suorituksesi - ja kaiken sen vaatineen työn edessä. Onneksi olkoon! Jukka Poijärvi

Paljon onnea Mira ! Mitalli olympialaisista on aina kova teko. Kyllä tuo pronssinenkin mitalli on niin kova juttu, että että ! Monet jäävät ilman metallista kotiin tuotavaa, mutta, sinulla se nyt on. Paljon olet treenannut ja upean palkinnon vuodatetuista hikipisaroista saanut. Siis nauti pronssisesta mitallista täysillä. Lämpimät sylintäyteiset onnitteluni sinulle Mira ! Näin viestittäen, Seppo Virtanen

Onnea pronssin johdosta! T: Pentti Piirto Göteborg

Upea Mira! Onnittelut olympiamitalisti.

Onnea Supersuorituksesta, mahtavaa! Kimi&Tarza Pirkkalasta

Onnittelut Mira! Teit uskomattoman uran ja olet menestynein suomalainen nyrkkeilijä kautta aikojen. Nyt alkaa uusi vaihe elämässä. Löydät varmasti paikkasi ja sama peräänantamattomuus ja valmius kovaan työntekoon vie sinut menestykseen mitä ikinä tulet tekemään. Kiitos suomalaisten penkkiurheilijoiden puolesta ja parhaimmat onnittelut toisesta peräkkäisestä olympiamitalista. Se on ainutlaatuinen saavutus. T. Mikko

Onnittelut, mg.

Mira ja Manse rulettaa. Onnittelut Miralle upeasta suorituksesta! Mikko Mansesta nääs

Paljon onnea Mira, olet huippu!! T.Ansku

onnittelut miralle sastamalan kiikoisista joukolta.

Ole armollinen itsellesi! Loistava saavutus! Ei joka tytöllä ole pronssimitalia molempiin käsiin. Sydämelliset onnittelut! Kriisi

Lämpimät onnittelut huikeasta suorituksesta. Mahtava saavutus :-) -Sami Hamina

Huikea ura, upeita saavutuksia monta. Paljon onnea Mira! Sanna

Onnea pronssista, Mira, olet inspiraatio! - Kainuun mies

Paljon onnea T: kesä

Onnea hienosta saavutuksesta! Tarja ja Jari

Onnittelut Mira Potkoselle Paljon onnea Mira hienosta saavutuksestasi Tokion olympialaisissa 🌹 T. Kiti

Paljon Onnea Mira! 🌹 T. Irma

Loisto suoritus, kävi minullekin tunteisiin, kiitos ja onnea

Isot Onnittelut Mira Potkoselle! terv. Tarmo

Onnittelut Mira Potkonen historiallisesta Olympia pronssimitalista. T. Anu

Onnittelut Mira Potkoselle! Ritva

Onnea Mira , mahtava suoritus.

Paljon onnea Mira🥊🥊upea lopetus upealle nyrkkeily uralle🌹🍾🥂

Olet upea suomalainen nainen ja saamme olla ylpeitä suorituksestaan. Kiitos, Anja

Tuhannesti Onnea! Olet tehnyt huippu uran. Älä vaan sure mitään menetystä. Sellaista ei ole.

Mielettomästi Onnea olympiamitalista! Upea nyrkkeilijä oot

Onnittelut - ja kiitos! -Mummeli

Huima suoritus! Huippu nyrkkeilijä ja esikuva kaikille. Kiitos!

Aivan uskomaton ura - mahtavaa. T: Kari Turusta

Onnittelut, aff

Onnea Mira!

Onnea Mira!

Vaikkei ehkä nyt tunnu siltä, olet sankari. Osoitit myös valtavaa rohkeutta tulemalla maailman silmien eteen omiesi tulviessa kyyneleitä. Kiitos ja sydämelliset onnittelut, Mira.

Onnea Mira! Nokka pystyyn! Teit jotain todella voimaannuttavaa.

Hei Mira. Uutta ajateltavaa kondiittorille: Millainen kakku/leivos olisi "Olympiamitalisti Mira Potkonen". Sinun suunnittelemanasi niitä myytäisiin miljoonia. Sinun leipomanasi niistä maksettaisiin maltaita. Kirsi Halme

Super Ihanat Onnittelut Miralle upeasta nyrkkeily suorituksesta ja Tokion olympialaisissa saavutetusta pronssimitalista! Hei kukaan muu suomalainen ei siihen pysty mitä olet tehnyt. Olet paitsi nyrkkeilijä, 40-kymppinen äiti, puoliso ja tietysti suomalaisten "ylpeilyn" aihe. Kaikki ilo irti ja menestystä tulevaisuudessa mitä ikinä sitten päätät tehdä :) Onnittelut myös Maarit Teuroselle. Arja ja Tapio Helminen, Tampere

Hei Mira. Haluan onnitella sinua ehkä eri asiasta muut. Tultuasi kehästä kaikkesi antaneena ja täysin murtuneena toimittaja kysyi sinulta, mitä aiot urheilu-uran jälkeen, sinä et vetänyt turpiin sitä täysin empatiakyvytöntä toimittajaa. Hän on väärällä alalla. Sinä oikealla! Kiitos aitoudestasi! Kirsi Halme

Hei Mira,Olen äärettömän onnellinen ja kiitollinen Sinulle kahdesta peräkkäisestä olympiamitalista!!! Älä murehdi, etteivät kisat menneet toivomallasi tavalla. Tämä on hyvä. Minulle olet Suomalaisen Naisen Sankari, pitkäjänteisen, sinnikkään työn Sankari! Mirja Korkka

Lämpimät onnittelut upeasta saavutuksesta!!! T: Tuija Lahdenpohja

Olet SUPER SUPER SUPER nainen! Onnea ja iloa sinulle ja perheellesi. Terveisin Anne Nieminen

Onnittelut Mira, oot kova likka, saat olla ylpeä itsestäsi.

Sylin täydeltä Onnea Mira!❤️Olet voittanut rehellisyydelläsi ja taidoillasi Suomen urheilua rakastavien sydämet! Toivon, että löydät uuden ”elämänuran”, joka täyttää urheilemisen jättämän aukon! Ihanaa, että sinulla on perhe, jonka syliin voi sukeltaa asiaa hautomaan!❤️🤔❤️ Kaikkea hyvää tiellesi ja siunausta sekä sinulle että läheisillesi! Olet tehnyt upean uran urheilijana! Lämpimin terveisin penkkiurheiluhullu ja terveyskuntoilija 74v täyttävä mummi Kangasalta!

Olet upea urheilija, herkkä ja aito tunteinesi, todellinen esimerkki nuorille urheilijoille! T.Irmeli Rantala, erit.op./Sammon urheilulukio, TRE

Suuret onnittelut Mira! Loistavaa kisaa! Olit hyvä!Onnea ja menestystä koko perheelle. T. Mikko Jäntti

Lisäksi Mira Potkonen sai yli 130 onnittelua Aamulehden Facebook-päivityksen yhteydessä.