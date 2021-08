Suomalaisvalmentaja uskalsi tehdä lentopallon miesten olympiafinaalissa rohkeat vaihdot EM-kisojen arvosteluryöpystä huolimatta. Venäjä taipui 2–3-tappioon Ranskalle.

Mielenkiintoinen keskustelutuokio Lapinniemen kylpylässä tammikuun lopussa 2019. Pöydän toisella puolella istuvat Kuzbass Kemerovon valmentaja Tuomas Sammelvuo ja libero Lauri Kerminen.

Kemerovo on valmistautumassa CEV-cupin vierasotteluun Vammalan Lentopalloa vastaan.

Venäjältä on kantautunut hurjia huhuja. Sammelvuo on nostettu kärkiehdokkaiden joukkoon, kun maajoukkueelle haetaan uutta luotsia syksyn MM-romahduksen jälkeen.

Sergei Shljapnikovin päivät ovat luetut Venäjän mittapuulla katastrofaalisen kuudennen sijan seurauksena.

Niinpä päätän koittaa kepillä jäätä. Kysyn silmät kirkkaina, kummalla teistä on paremmat saumat Tokion olympiakisoihin.

– Varmaan "Köpillä", Kerminen vastaa ja vilkaisee Sammelvuota.

Sanavalmis Sammelvuo hämmentyy ilmiselvästi. Hän pohtii vastausta pitkään ja valitsee sanansa tarkasti.

Eikä viestin ydinsisältönä ole "yritetään mennä sinne ”Laten” kanssa yhdessä".

Myöhemmin syksyllä Sammelvuo paljastaa Kalevan haastattelussa, että hän sai Venäjältä ensimmäisen virallisen tunnustelun Tampereen vierailun aikana. Venäläiset halusivat kuulla Sammelvuon ajatuksia maan lentopallosta ja ideoita mahdollisesta projektista.

Kenties viesti oli tullut juuri ennen haastattelua...

Sen jälkeen asiat etenevät nopealla tahdilla. Kandidaattien määrä supistuu nopeasti – ja lopulta jäljellä on enää Sammelvuo.

Pudasjärven kasvatti lukee sopimuksestaan Venäjän lentopalloliiton sivuilta valmistaessaan Kemerovoa vieraspeliin Novosibirskissä. Hetki tuntuu epätodelliselta.

Nuoreen suomalaisvalmentajaan (silloin 43) kohdistuu runsaasti ennakkoluuloja ja epäilyjä. Venäläisessä kulttuurissa on totuttu venäläisiin valmentajiin.

Tämä ajatusmalli vahvistui entisestään, kun Sammelvuon edeltäjät serbi Zoran Gajic (2005–06) ja italialainen Daniele Bagnoli (2009–10) epäonnistuivat pahasti sikäläisen mittapuun mukaan.

Venäjä ei saanut MM-mitalia kummankaan johdolla.

Sammelvuon takataskusta löytyy arvokkaita valttikortteja. Hän on pelannut Venäjällä neljä kautta ja tuntee näin sikäläiset toimintatavat. Hän hallitsee kielen ja saa tämän ansiosta arvostusta.

Lähtökohta paranee vielä keväällä 2019, kun kauden kruunuksi tulee sensaatiomainen Venäjän mestaruus.

Menestyskulku jatkuu olympiapaikan varmistamisella ja Nations Leaguen voitolla, kunnes syksyllä tulee rajusti lunta tupaan. Kun EM-mitali karkaa käsistä, Sammelvuo saa rajun arvosteluryöpyn "päättömän pelaajaruletin" takia.

Sammelvuon onneksi olympiakarsinta oli ennen Slovenian aiheuttamaa EM-shokkia. Muuten suomalaisluotsin olympiaunelma olisi saattanut romuttua jo siinä vaiheessa.

Komean pelaajauran luoneesta Sammelvuosta tuli huipputekijä armottoman työnteon ja hurjan motivaation kautta. Kova kuormitus oli keskiössä myös valmentajauran alkutaipaleella, kunnes hän oivalsi, ettei pelkkä työn määrä ole laadun tae. Nyt kokonaisuus on entistä paremmin hallinnassa.

Vaikka valmentaminen on muuttunut entistä enemmän tiimityöksi, Venäjällä pitää muistaa aina yksi asia. Sikäläisessä kulttuurissa on johtaja ja alaiset. Päävalmentaja määrää ja pelaajat tottelevat. Ruotsalaistyyppinen möte-ajattelu on tuhoon tuomittu.

Sammelvuo tekee lauantaisessa olympiafinaalissa rohkean ratkaisun epämiellyttävästä EM-kokemuksesta huolimatta. Hän heittää kahden tappioerän jälkeen kentälle vain pikkupätkiä pelanneet Pavel Pankovin ja Jaroslav Podlesnykhin.

Venäjä venyttää kamppailun viidenteen erään vaihtomiesten tuomalla lisäenergialla, mutta Lontoon (2012) loppuottelun ihme ei toistu.

Silloin Brasilia menetti kullan kahden ottelupallon jälkeen.