”Meillä on maailmantähtiä, jotka ovat tunnetumpia kuin Warholm ja Ståhl” – Näin Mika Lehtimäki kommentoi Suomen menestystä Tokiossa

Mika Lehtimäki muistuttaa, että huippu-urheilu ei tarkoita yksin olympialaisia.

Aamulehti, Tokio

Suomi menestyi mitaleilla ja pistesijoilla mitattuna Tokion olympialaisissa paremmin kuin viisi vuotta sitten Riossa.

Näin Suomen olympiakomitean huippu-urheiluyksikön johtaja Mika Lehtimäki kommentoi Suomen menestystä.

Suomen saldo oli kaksi pronssia ja kuusi pistesijaa. Tyydyttääkö se?

– Kyllä se tyydyttää. Lähtötilanne oli, että jokainen mitali on kotiinpäin ja vaatii venymistä, jota tulikin. Matti Mattssonilta nähtiin huikea SE-parannus, ja Mira Potkonen käänsi tasaisia otteluja edukseen. Miraan kohdistui ehkä se suurin odotusarvo.

– Pistesijojen takana meillä oli vielä 12 sijoitusta sijoille 9–16. Suurin osa heistä on nuoria urheilijoita. Täytyy olla todella tyytyväinen.

Tavoitteena oli saada yhteensä kymmenen mitalia edellisistä talvikisoista ja näistä olympialaisista. Niitä tuli kahdeksan. Miksi tavoitteeseen ei ylletty?

– Huippu-urheilu on pienestä kiinni. Mika Poutala (pikaluistelija) hävisi mitalin kolmella sadasosalla Pyeongchangissa ja Eetu Kallioinen (skeet-ampuja) oli kiekon päässä mitalista täällä. Niistä mitali, niin olisimme olleet kymmenessä, joka tuntui viisi vuotta sitten aika mahdottomalta.

– Seuraavalle olympiadille meillä on sama kymmenen mitalin tavoite. Uskon, että se on huomattavasti realistisempi.

Suomalaisia oli mukana 11 lajissa 33:sta. Onko se riittävästi?

– Joukkueen koko oli ok. Lopussa tuli paljon poisjääntejä valintakelpoisista urheilijoista, mikä oli harmi. Lajikirjo kapeni Rioon verrattuna. Meillä oli kohtuullisen paljon lajeja, joissa osallistuminen oli yhden urheilijan varassa. Sellaisia lajeja, joihin on tälläkin olympiadilla kohtuullisen paljon satsattu, jäi ulos. Tästä löytyy parantamisen varaa.

Tokiossakin nähtiin uusia lajeja. Kannattaako Suomen satsata niihin?

– Uudet lajit on vähän klisee. Jokainen laji, joka tulee olympiaohjelmaan, on jo jossain päin maailmaa harrastettu, eivät ne tyhjästä tänne ilmaannu. Meidän Suomessa on mentävä sen mukaan, missä on potentiaalia. Emme saa nollista mitään lajia käyntiin.

– Hyvä esimerkki on breakdance, joka tulee Pariisin kisoihin. Meillä on siinä hyvät lähdöt ja EM-mitali pohjalla. Breakdance kuuluu jo meidän tukiohjelmaan. Naapurimaat ihmettelivät, että ai te olette jo olympiakomitean alla. Siinä mielessä olemme vähän etuviistossa verrattuna ainakin lähimpiin kilpailijoihin.

Potentiaalisten mitalistien määrä Tokiossa oli vähäinen. Mitä on tehtävissä ennen Pariisin 2024 kisoja?

– Uskon, että on tehtävissä. Joukkueesta 70 prosenttia oli ensikertalaisia. Se antaa ainakin mahdollisuuden samankokoiseen loikkaan kuin nyt tehtiin Riosta Tokioon. Arvi Savolainen jalostuu varmasti ihan sarjansa ykköshuipuksi. Silja Kosonen ennättää tehdä kolmessa vuodessa ison loikan. Katson positiivisesti kohti Pariisia.

Ruotsi sai 9, Norjan 8 ja Tanska 11 mitalia eli ne jatkoivat edellisten olympialaisten menestystiellä. Miksi Suomi on tippunut muiden Pohjoismaiden kyydistä?

–Tipahdettu on vähän huono sana, koska pitää mennä aika kauas ajassa, kun olemme olleet siinä kyydissä. Ruotsi on meitä kaksi kertaa isompi, Tanskaan ja Norjaan vertailu on relevanttia.

– Totta on, että olemme kesäolympiaurheilussa perässä. En näe mitään muuta keinoa kuroa eroa umpeen kuin katsoa omaa tekemistä ja luottaa ratkaisuihin, joita olemme järjestelmätasolla tehneet tuottaaksemme uusia nuoria. Sitten pitää katsoa tarkasti nykyisten huippujen perään, että heidän mahdollisuus toteuttaa huippu-urheilua on hyvä.

Huippu-urheilun muutostyöryhmä asetti vuonna 2012 tavoitteen, että Suomen pitää olla urheilumenestyksessä paras Pohjoismaa vuonna 2020. Tämä ei ole ollut lähelläkään?

– Olen väärä ihminen kommentoimaa sitä lausumaa. Jos katsoo olympiamitalien määrää, niin olemme hurjasti jäljessä. Täytyy muistaa, että huippu-urheilussa ei ole kyse vain kesäolympiamitaleista. Olemme esimerkiksi globaaleissa joukkuepeleissä koripallossa ja lentopallossa huikeasti edellä Norjaa ja Tanskaa. Salibandyssä ja jääkiekossa olemme kaikkia Pohjoismaita edellä.

Ruotsi, Tanska ja Norja ylsivät mitaleille palloilulajeissa, mutta Suomi ei ole saanut palloilujoukkuetta karsinnoista kesäkisoihin sitten vuoden 1964 Tokion olympialaisten. Miten tähän saadaan muutos?

– Se oli iso tavoite jo näihin kisoihin. Euroopan kiintiö koripallossa ja lentopallossa on älyttömän pieni. Täälläkin pelasi monta sellaista maata, jotka meidän lentopallomaajoukkue tai Susijengi pystyisi kaatamaan. Minun mielestäni olympialaisissa pitäisi olla maailman parhaat joukkueet paikalla ja karsia sen mukaan. Se auttaisi meitäkin hiukan.

Ruotsilla ja Norjalla on muutama todellinen maailmantähti yleisurheilussa. Jos pitäisi valita, haluaisitko Suomelle mieluummin pari supertähteä vai laajan joukon kärjen takana urheilevia?

– Ottaisin molemmat! Maailmantähdillä on mieletön merkitys, joka on isompi kuin vain yksittäinen mitali. Suomalainen urheilu kaipaa maailmantähtiä. Yksi meidän tavoitteista on tuottaa ammattilaisia maailman huippuliigoihin. Siinä olemme jo aika hyviä. NHL:ssä suomalaisten pelaajien ikäjakauma on todella nuori. Saamme huippujoukkueen Pekingin kisoihin, jos NHL-pelaajat vain ovat mukana. Sitten meillä on Lauri Markkasta, Teemu Pukkia ja Valtteri Bottasta. Meillä on maailmantähtiä, jotka ovat maailman mittakaavassa varmaan tunnetumpia kuin Karsten Warholm ja Daniel Ståhl. Se on selvää, että olympiaurheilun sisällä meillä ei samanlaisia nimiä ole.