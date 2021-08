Partanen oli jysäyttää jättipaukun 50 kilometrin kävelyssä – ”Pieni ryhmä on koko ajan uskonut minuun”

Partanen onnistui lukuisten vastoinkäymisten jälkeen. Jarkko Kinnunen taisteli ”yhdellä jalalla” maaliin. Myös Aleksi Ojalalla oli vaikeaa. Voittaja yllätti.

Aamulehti, Tokio

Veli-Matti "Aku" Partanen päästää tunteensa valloilleen, kun 50 kilometrin kävelyn loppumisesta on puolisen tuntia.

Partanen kertaa urakkaansa, joka sujui vihdoin ja viimein niin kuin kävelijä oli toivonut. Tätä ennen hän oli kokenut useita pahoja pettymyksiä. Rion olympialaisissa revähti jalka ja tuli keskeytys, seuraavan vuoden MM-kisoissa hänet diskattiin, EM-kisoissa 2018 nesteet eivät imeytyneet, mikä johti keskeytykseen, 2019 MM-kisoissa hän oli kipeä eikä nähnyt maaliviivaa ja viime vuosi meni sairastellessa.

Nyt Tokion raskas 50 kilometrin kävely toi yhdeksännen sijan ajalla 3.52.39.

– Kyllä tätä osaa arvostaa. Pieni ryhmä on koko ajan uskonut minuun. Olen kiitollinen meidän lajiryhmälle, perheelle, läheisille ja valmentajille, Partanen sanoi videon välityksellä ja antoi kyyneleiden tulla.

– Ei tässä ole ollut helppoja vuosia.

Pitkään näytti siltä, että Partanen järjestää todellisen jättipommin. Hän oli mitalikamppailussa mukana vielä vajaat kymmenen kilometriä ennen loppua. Puolan Dawid Tomala oli tässä vaiheessa karannut omille teilleen, mutta Partasen kanssa hopeasta ja pronssista taisteli kuusi miestä.

Partanen, 29, käveli tasaisen kovaa, eikä hän hyytynyt edes lopussa. Muut kuitenkin pystyivät kiristämään sen verran tahtia, että suomalainen tipahti mitalien ja pistesijojen ulkopuolelle.

– Oli kiva mennä pääryhmän mukana, ja välillä menohaluja oli liikaakin. ”Vallu” huusi, että älä p.....e mene kärkeen, vaan jää peesiin, Partanen hymyili.

”Vallu” on Partasen valmentaja Valentin Kononen, joka voitti samalla matkalla MM-kultaa 1995.

Partasen nimiin merkittiin kärkiaika 25 kilometrissä. Hän kertoi kävelleensä hyvävoimaisena 35 kilometriin asti.

– Sain kaiken irti, mitä oli tänään otettavissa. Lopussa muut vain olivat kovempia.

Partanen sanoi, että onnistui sopeutumaan kuumuuteen hyvin.

– Reitti oli onneksi aika hyvin varjossa, mutta eivät nämä helpot olosuhteet olleet.

Tämä näkyy ajoissa. Voittaja Dawid Tomalan aika oli 3.50.08. Hopealle käveli Saksan Jonathan Hilbert (3.50.44) ja pronssia sai Kanadan Evan Dunfee (3.50.59). Partanen jäi siis mitalista reilut puolitoista minuuttia.

Tomala, 31, pääsi yllättämään monet, sillä hän on kilpaillut aiemmin lähinnä 20 kilometrillä.

– Akun kävely oli teknisesti hyvää ja pysyi hyvin kasassa. Hänen vauhtinsa ei lopussa edes kauheasti hidastunut, mutta mitalitaistelussa kyyti oli rajua, Suomen joukkueen valmentaja Jani Lehtinen sanoi.

Hermovaiva piinasi

Muista suomalaisista Jarkko Kinnunen (4.04.28) oli 26:s ja Aleksi Ojala (4.14.02) 38:s. Kinnunen tippui kärkiryhmästä kymmenen kilometrin kävelyn jälkeen ja Ojala hieman myöhemmin. Ojalalla alkoi olla suuria vaikeuksia puolen matkan jälkeen.

– Yhdellä jalalla on hankala kävellä 50 kilometriä. Minulla on ollut hermovaiva vuodesta 2000 saakka. Nyt se vain oli tosi huono. Kun toisesta jalasta katoaa voima, on vaikea kävellä kovaa. En tiedä, mitä olisin voinut tehdä toisin, konkari Kinnunen sanoi.

Ojala ei ollut vielä heti kisan jälkeen siinä kunnossa, että hän olisi antanut kommentteja.

– Olen todella onnellinen Akun puolesta, Kinnunen sanoi.

Ranskan vuoden 2017 maailmanmestari ja kolminkertainen Euroopan mestari Yohann Diniz, 43, haki puuttuvaa olympiamitalia. Hänen kävelystään tuli kuitenkin tuskainen. Alkumatkasta Kiinan Yadong Luon kanssa karannut ME-mies joutui pysähtelemään useaan kertaan ja lopulta hän keskeytti.

Espanjan Jesus Angel Garcia käveli 51-vuotiaana jo kahdeksannen kerran olympialaisissa. Hän oli mukana jo Barcelonassa 1992.

Garcia taisteli maaliin sijalla 35. Tappiota kärkeen kertyi 20 minuuttia.

Garcia on sijoittunut olympialaisissa parhaimmillaan neljänneksi ja viidenneksi. MM-kisoista häneltä on kulta ja kolme hopeaa.

50 kilometrin kävely oli nyt viimeisen kerran arvokisojen ohjelmassa.