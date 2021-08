Huima viime hetken blokki ratkaisi finaalipaikan – Luka Doncicin syöttöshow ei riittänyt Slovenialle

Ranska yrittää kaataa USA:n kolmannen kerran putkeen ja toisen kerran tässä turnauksessa, kun joukkueet kohtaavat finaalissa.

Aamulehti, Saitama

Yhdysvallat saa mahdollisuuden revanssiin, kun se kohtaa Ranskan koripallon miesten olympiaturnauksen loppuottelussa.

USA voitti välierässään Australian 97–78 ja Ranska jännitysnäytelmän jälkeen Slovenian 90–89.

Huimaa turnausta pelannut Slovenia sai viimeisen hyökkäyksen ja sillä oli voitonavaimet käsissään. Pallo oli joukkueen tähtipelaajalla Luka Doncicilla. Ranska puolusti Doncicia, joka syöttikin Klemen Prepelicille. Nicolas Batum blokkasi korille ajaneen Prepelicin noston viime hetkellä ja ilman rikettä. Näin Ranska aloitti voitonjuhlat.

Sivussa Doncic paiskoi juomapulloja pöydältä. Turnauksen kenties parasta pelaajaa ei nähdä loppuottelussa.

Ranskalla oli Tokion palloilulajeissa huima päivä. Maan miesten joukkue eteni finaaliin myös käsipallossa, jossa se voitti Egyptin 27–23 ja lentopallossa, jossa Ranska kaatoi Argentiinan 3–0.

Käteen sattui

Doncic satutti kättään pariin kertaan ottelun aikana. Asiasta kysyttiin useampaan kertaan kansainvälisessä lehdistötilaisuudessa, mutta pelaaja kuittasi asian sanomalla, että hänellä ei ollut mitään ongelmaa.

Doncic antoi peräti 18 koriin johtanutta syöttöä eli yhden vähemmän kuin koko Ranskan joukkue yhteensä.

Takapelaajan oma heittopeli (16 pistettä) ei ollut täysin uomissaan, mutta Ranska myös puolusti häntä hyvin. Doncic jätti varsinkin loppuhetkillä muutaman heittopaikan käyttämättä.

– Prepelic oli vapaana, mutta Batum blokkasi hänet hyvin. Minä luotan joukkuekavereihini ja he minuun, Doncic sanoi.

– Meillä oli sauma, mutta emme käyttäneet sitä.

Nuorena otsikoihin

Doncic on ollut Tokiossa häikäisevässä iskussa, mikä tuskin oli enää kenellekään yllätys. Hän on kärjessä syötöissä (10,0) sekä toisena pisteissä (24,2) ja levypalloissa (10,0). Häntä on rikottu selkeästi eniten turnauksessa.

Doncic on vasta 22-vuotias, mutta jo nyt yksi NBA-liigan ehdottomasti parhaita pelaajia. Dallas Mavericks varasi takapelaajan kolmosnumerolla kesällä 2018. Jo sitä ennen Doncic oli nostanut otsikoita. Slovenialainen johdatti Real Madridin Euroliigan voittoon ja hänet valittiin sarjan arvokkaimmaksi pelaajaksi.

NBA-maailmassa kuitenkin riitti epäilijöitä. Doncic ei näytä samanlaiselta superatleetilta kuin muut NBA:n ykkösnimet. Häntä pidettiin liian hitaana ja pehmeänä, mutta peliäly ja taidot ovat voittaneet kaikki puolelleen.

Slovenian maajoukkueelle Doncic on luonnollisesti huipputärkeä pelaaja. Ennen Tokion välierää Doncicin maajoukkuesaldo oli huima: 17 ottelua, 17 voittoa.

Slovenia voitti alkulohkon kaikki ottelunsa ja kaatoi Saksan puolivälierissä. Slovenia on maailmanlistalla 16:s ja se on ensimmäisen kerran mukana olympiaturnauksessa.

– Olen ylpeä tästä joukkueesta. Taisimme yllättää aika monet, Doncic sanoi.

– Uhrasimme koko kesän tämän eteen. Jokainen antoi sata prosenttia. Nyt haluamme voittaa vielä pronssia.

Olympiaturnaus vahvistaa jälleen Slovenian suuruutta palloilumaana. Reilun kahden miljoonan asukkaan Slovenia on kokoonsa nähden menestynyt loistavasti eri lajeissa. Pelkästään 2010-luvulla se ylsi arvokisamitaleille esimerkiksi koripallossa, lentopallossa ja käsipallossa.

Miesten koripallojoukkue voitti EM-kultaa 2017. Doncic oli jo silloin mukana vain 18-vuotiaana.

USA oli pulassa

USA oli pahoissa ongelmissa omassa välierässään Australiaa vastaan. Australia johti toisella neljänneksellä jo 41–26. Sen jälkeen USA:n NBA-tähdet ottivat komennon Kevin Durantin johdolla ja veivät noin 15 minuutin jakson 48–14. Tähtinippu eteni lopulta finaaliin lukemin 97–78.

USA:n heittävän takapelaajan Devin Bookerin tehotilasto oli peräti 30 pistettä plussalla.

Yhdysvallat on yllätetty tässä turnauksessa jo kertaalleen, kun Ranska oli parempi avausottelussa 83–76. Ranska pelaa hyvin joukkueena. Jos Slovenia oli Luka Doncicin oivallusten varassa, Ranska liikutteli ratkaisuhetkillä nopeasti palloa vapaaseen paikkaan.

Ranska voitti USA:n myös edellisten MM-kisojen puolivälierissä.

– Odotamme voittavamme USA:n kolmannen kerran putkeen, Timothé Luwawu-Cabarrot tokaisi.

Finaali pelataan lauantaina kello 5.30 Suomen aikaa.