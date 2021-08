Kesäpäivä jää taakse ja kasvoille levähtää viileän kostea tuulahdus, kun laskeudun tamperelaisen nyrkkeilypyhätön uumeniin. Vihreät seinät ja loisteputket tervehtivät Nääshalliin tulijaa.

Täällä Mira Potkonen aloitti uransa ensin kuntonyrkkeilijänä ja sittemmin kilpaurheilijana. Nyt Potkonen päättää uransa Tokiossa kaksinkertaisena olympiamitalistina.

Olympialaisten urheilusuoritukset pyörivät ”vaksin kopin” näytöllä. Päivävuoro on juuri vaihtunut iltaan, kun paikalle astelee liikuntapaikkamestari Jarno Rosberg, entinen nyrkkeilijä itsekin.

Rosberg edusti amatöörivuosinaan Potkosen tavoin Tampereen Voimailuseuraa. Hän voitti aikuisissa raskaansarjan suomenmestaruuden vuosina 2001 ja 2005 sekä Tammer-turnauksen vuonna 2005.

Sittemmin Rosberg siirtyi ammattilaiseksi. Nykyään hän vetää nyrkkeilyjunioreille harjoituksia päivätyönsä ohella.

”Energinen, positiivinen ja tosi mukava tyyppi”, Rosberg luonnehtii, kun häneltä kysyy millainen Mira Potkonen on.

”Ja nyrkkeilijänä määrätietoinen ja lahjakas.”

Mira Potkonen Nääshallin nyrkkeilysalin isossa kehässä viime joulukuussa.

Liikuntapaikkamestari muistaa Tokion mitalistin jo niiltä ajoilta, kun Potkonen kävi kuntonyrkkeilyharjoituksissa. Rosbergista on huikeaa, että Potkonen aloitti kilpauransa vasta 27-vuotiaana.

”Monet aloittavat juniorina eikä heistä siltikään tule lähellekään tuota. Mira on kyllä aika lahja nyrkkeilylle.”

Potkonen käy nyrkkeilytreeneissä päivittäin, joskus kahdestikin. Kun Potkosella on ollut salilla sparrivieraita Rosbergin työvuoron aikana, on entinen pugilisti siirtynyt nyrkkeilysalin puolelle.

Potkonen harjoittelee Nääshallilla valmentajansa Maarit Teurosen kanssa. Rosberg on seurannut kaksikon työtä pidemmän aikaa. Mitä hän on välillä vilkuillut, niin harjoituksissa on ollut omanlaisensa vire.

”Maarit jo silloin aikanaan teki paljon tekniikkatreenejä, sellaista mistä saadaan pohja jalostettua. Nyrkkeily on tekniikkalaji. On kaiken aa ja oo, että paketti pysyy kasassa ja nyrkkeilijällä on oma vahvuusalue.”

Potkosen vahvuudeksi Rosberg nostaa ”sähköttämisen”. Potkosella on rytmi, josta ollaan nopeasti mukana tilanteissa. Lisäksi Potkonen on vahva kilpailija.

”Tuntuu, että hän vain parantaa tekemistään turnauksissa ja pystyy ratkaisemaan tiukat tilanteet itselleen.”

Kaikki Potkosen Tokion ottelut Rosberg on tietenkin katsonut, tosin yhden jälkilähetyksenä.

”Olin lasten kanssa pihalla enkä meinannut millään saada heitä sisälle. En sitten viitsinyt niitä sinnekään jättää, niin myöhästyin.”

Jarno Rosberg viihtyy nyrkkeilysalissa.

Tokion olympialaisissa otellaan Potkosen viimeiset ottelut. Voi olla, ettei nokialaisnyrkkeilijä olympialaisten jälkeen enää pyörikään päivittäin Nääshallilla.

”Toivotaan, että pyörii. Mikäs sen kovempi olisi jossain valmennustiimissä kuin Mira? Olisi varmasti paljon annettavaa.”

Toisaalta Rosbergilta riittää ymmärrystä, jos nyrkkeily ei ihan päällimmäisenä mielessä Tokion jälkeen ole.

”Pelkkä Nääshallin tuoksukin tuntui ahdistavalta, kun oma urani loppui vuonna 2015.”

Uran viimeinen vuosi ja Potkonen näyttää olevan huippuiskussa. Olympialaisissa kovia nimiä on kaatunut kerta toisensa jälkeen. Rosberg ei voi kuin ihmetellä, kuinka nelikymppinen Potkonen onkin niin nopea.

”Mira on äärettömän nopea ja fyysinen. Itse huomasin hidastuvani 35 ikävuoden jälkeen, toki oli kroppaa aika paljon leikeltykin, ehkä sekin vähän vaikutti.”

Nääshallin eteisaulaa koristaa taulu, jossa on nähtävillä salilla harjoitelleet olympiaurheilijat.

Heistä penkkipunnerruksen paralympiakultamitalisti Timo Palonen penkkaa yhä säännöllisesti Nääshallilla, painin olympiahopeamitalisti Marko Asell käy jonkin verran ja kultapainija Pertti Ukkola päivittäin.

Ehkä Potkonenkin vielä nähdään Nääshallilla luuhaamassa.

Mokian liikuntakeskuksen työntekijät Mette Lehtinen ja Suvi Nio kuvailevat Mira Potkosta positiiviseksi ja maanläheiseksi ihmiseksi.

Nokian liikuntakeskuksen vastaanotossa Suvi Nio ja Mette Lehtinen kertovat jännittäneensä olympialaisten nyrkkeilyotteluja.

Potkonen on tuttu näky liikuntakeskuksen kuntosalilla, jossa hän käy usein tekemässä oheisharjoitteensa. Nyrkkeilijä tuo yleensä iloisen tuulahduksen mukanaan.

”Mirahan on ihana ihminen. Jos voi näin sanoa, niin aivan tavallinen ihminen. Tosi pirteä ja aina hyvällä tuulella”, Nio kuvailee.

Noin vuoden verran liikuntakeskuksen asiakaspalvelussa työskennellyt Lehtinen muistaa, kun kohtasi olympiamitalistin ensimmäistä kertaa. Mediasta tutun henkilön tapaaminen oli vähän jännittävää, mutta Potkosen kanssa jännitys suli nopeasti.

”Hän varmaan huomasi, että olen uusi ja esitteli itsensä, vaikka kyllä minä hänet heti tunnistin.”

Mira Potkonen teki oheisharjoituksia Nokian Liikuntakeskuksessa viime kesänä.

Liikuntakeskuksen seinää koristaa Mira Potkoselle tehty onnittelumaalaus edellisen olympiamitalin johdosta.

Molemmille nyrkkeily lajina on tullut tutuksi vasta Potkosen kautta.

”Tykkään siitä, että nyrkkeilyottelu on nopeasti ohi, siinä tapahtuu koko ajan. Ei tarvitse kahta tuntia katsoa, meneekö pallo maaliin”, Nio sanoo.

Vaikka Potkosen urheilu-ura jää pian taakse, on Niolla vahva usko siihen, että Potkonen käy jatkossakin salilla.

”Ihmettelen, jos ei näkyisi. Kun on täyspäiväisesti urheillut, niin ei sitä osaa ainakaan laakereilleen heittäytyä.”

Kuntosalilla on kesän viimeisellä lomaviikolla hiljaista, mutta Jaakko Mäkinen ja Jari Aronen ovat tulleet huolehtimaan kunnostaan sulkapallokentälle. Kumpikaan ei ole Potkosen treenituttuja, mutta olympialaisia on seurattu tarkasti.

”Historiallinen homma, kun on jo toiset olympialaiset Potkosella menossa”, Mäkinen toteaa.

Taisto Nokian kovimman olympiaurheilijan tittelistä on kova, sillä keskustelussa muistetaan myös kaupungin toista olympiamitalistia, entistä painijaa Marko Asellia.

Yhden tittelin he jakavat pian kumpikin, kun Potkosestakin tulee entinen nyrkkeilijä.