Rankka koulukiusaamistausta opetti olympiakävelijä Aleksi Ojalan sietämään tuskaa: ”Siitä jäi syvät ja pitkät arvet”

Kipu on nautinnollista, tuska taivaallista.

Näillä sanoilla Aleksi Ojala, 28, kuvailee ammattiinsa keskeisesti liittyviä tunteita. Sitä fyysistä ja ennen kaikkea henkistä helvettiä, joka ammattikävelijöiden on kohdattava joka ikisessä 50 kilometrin kisassa.

– Pitää tavallaan oppia rakastamaan sitä tunnetta, kun päässä ja jaloissa sumenee täysin, eikä mitään ole enää tehtävissä – sitä, kun itsestään on kerta kaikkiaan puristanut ulos kaikki mahdolliset voimanrippeet, Tokion olympialaisten viidellekympille torstaina starttaava Ojala sanoi Ilta-Sanomille ennen kisoja antamassaan haastattelussa.

Urjalan Urheilijoita edustavasta Ojalasta kouliintui kävelijä kuulemma vahingossa, mutta maitohappojen aiheuttamaa tuskaa hän ei, valitettavaa kyllä, oppinut sietämään sattumalta.

Hänen kovan sietokynnyksensä taustalta löytyy traumoja, rankat koulukiusaamiskokemukset.

– Meitä on paljon, joita on kiusattu koulussa. Omalla kohdallani siitä jäi syvät ja pitkät arvet, Ojala kertoo.

Ojala on startannut 50 kilometrin kävelyyn seitsemän kertaa. Lajin brutaalista luonteesta kertoo, että maaliin hän on päässyt kahdesti.

Näyttämisen halu kiusaajille

Luokan pienimpänä poikana Ojala oli kiusaajille ”helppo” kohde yläasteella. Kiusatuksi hän joutui myös yleisurheiluharrastuksensa vuoksi.

– Kohtasin niin henkistä kuin fyysistäkin pahoinpitelyä – kiusaajat mukiloivat milloin milläkin verukkeella. Edelleen tietyn koulun ohi kävellessäni mieleeni juolahtavat ne säännölliset ”v***n h**o -huudot”, ja tässä mielessä taannoiset kokemukseni ovat yhä syvässä, Ojala ruotii.

– Mutta juuri niiden takia olen tavallaan kouliintunut huippu-urheilijana. Olen halunnut urheilun kautta näyttää kaikille – erityisesti kiusaajilleni. Näyttämisen halussani on ollut kyse siitä samasta voimasta, joka on harjoituksissa ja kisoissa auttanut minua sietämään kipuja. Kävely on tapani unohtaa muistot.

Selkeä lajivalinta

Urjalan maalaispitäjässä yleisurheilu oli Ojalalle luonnollinen lajivalinta nuorena. Aluksi nuori pojankloppi kokeili rahkeidensa riittävyyttä lajissa kuin lajissa, kunnes alkoi orientoitua kestävyysmatkoille – ensin juoksussa, sitten kävelyssä.

– Näillä kävelijän narukäsillä ei heitetä moukaria, joten kestävyysurheilu oli aika looginenkin valinta. Juoksussa en kuitenkaan meinannut millään rikkoa ikäluokan SM-kisoihin oikeuttavia rajoja, mutta kun kerran päätin kokeilla samaa kävelyssä, se onnistui kuin onnistuikin heti ensiyrittämällä, Ojala selvittää.

– Ekoissa nuorten SM-kisoissani olin muistaakseni viides, ja siitä se sitten lähti. Päätöstä vauhditti myös se, kun ensimmäinen valmentajani Reima Salonen sanoi, että siirry ihmeessä kävelyyn, koska et kuitenkaan juoksussa pärjää, hän jatkaa naurahdellen.

Salonen muistetaan Ateenan 1982 EM-kisojen 50 kilometrin kultamitalista. Salonen valmensi Ojalaa 2009–2017 (edusti tänä aikana pääasiassa Turun Weikkoja), jonka jälkeen vastuu siirtyi Jani Lehtiselle, Antti Kempakselle ja Juha Kinnuselle. Nykyään hänen menoaan vahtii Veli-Matti Ranta.

– Kun pääsin yllättävän nopealla aikataululla mukaan nuorten arvokisoihin, itseluottamukseni kasvoi. Ja kun sittemmin menestystä alkoi tulla myös aikuisten SM-kisoissa, aloin todella uskoa siihen, että voisin jonain päivänä toteuttaa haaveeni yleisurheiluammattilaisuudesta, Ojala painottaa.

– Nyt voin tällaisena maalaisjunttina olla ylpeä siitä, että olen saanut elää sitä elämää jo useamman vuoden ajan.

Aleksi Ojala uskoo, että arvokisojen viimeisellä 50 kilometrin kävelykisassa kaikki antava kaikkensa.

Kovat harjoitusmäärät

Ojalalle kertyy kertomansa mukaan 130–210 harjoituskilometriä viikossa. Osa on puhtaita kävelytreenejä, osa vaellusta tai juoksua. Ojala tähtää hurjalla omistautumisellaan ainoastaan siihen, että hän pystyisi – muiden kilpakävelijöiden tavoin – vetämään kaksi tai jopa kolme viidenkympin kisaa vuodessa. Se on maksimi.

– Ammattikävely ei ole tervejärkisten hommaa, ei missään nimessä. Mutta kuten sanottu, tällaiselle haasteita pelkäämättömälle maalaisjuntille se sopii hyvin, Ojala ruotii.

– Lajissa kiehtoo se, kun voi joutua vetämään itsensä niin koville, että jalat lähtevät kirjaimellisesti alta – kuten itselleni kävi esimerkiksi Berliinin EM-kisoissa 2018. Silloin tuli esimerkiksi vedettyä niin tiukoille, että taju lähti ykskaks.

Vaikka koulukiusaamisen haamut muistuttavat aika ajoin olemassaolostaan, Ojala kertoo olevansa jo sinut niiden kokemusten kanssa.

Aleksi Ojala.

– Saatan paikallisessa kaupassa käydessäni pysähtyä ihan juttelemaankin entisten kiusaajieni kanssa. Elämässä on mentävä eteenpäin, Ojala korostaa.

– Itse olen oppinut nauttimaan kävelystä koko ajan enemmän ja enemmän, ja nimenomaan sitä kautta, että se ei ole koko elämäni. Esimerkiksi arki tyttöystäväni rinnalla tuo elintärkeää vastapainoa – se auttaa asettamaan asioita oikeaan perspektiiviin.

Selkä- ja lonkkavammansa kreivinaikaan selättänyt Ojala on nähnyt seitsemässä viime 50 kilsan startissaan maalin vain kahdesti – keskeytys on seurannut milloin mistäkin syystä. Olympialaisissa raastava ja usein brutaaliksikin kutsuttu viisikymppiä kisataan Sapporossa, noin 800 kilometrin päässä Tokiosta. Kisassa Ojalalle tekevät suomalaisista seuraa Aku Partanen ja Jarkko Kinnunen.

– Kun kyse on vihoviimeisestä arvokisojen viisikymppisestä, niin varmasti kävelijä jos toinenkin yrittää ylittää itsensä. Nähtäneen aiempaa enemmän totaalisia uupumisia, mutta toivottavasti ei sentään ruumiita, Ojala linjaa.

– Itselleni tärkeintä on selviytyä maaliin ja nimenomaan sellaisella tunteella, ettei itsestäni jäänyt yhtään mitään ylimääräistä matkan varrelle. Se ylipäätään on se tunne, miksi haluan jatkaa vielä tässä ammatissa.

Arvokisojen viimeinen 50 kilometrin kävely alkaa torstaina kello 23.30.