Internetissä on julkaistu liki 20-minuuttinen ääninauha, jolla kuullaan Valko-Venäjän yleisurheilupomojen ja Krystsina Tsimanouskajan Tokiossa käymä keskustelu ennen tämän lentokentälle vientiä. Nauha on piinaavaa kuunneltavaa.

Anonyymi Telegram-kanava Nik i Maik (Nick ja Mike) on julkaissut ääninauhan, jolla valkovenäläistä pikajuoksijaa Krystsina Tsimanouskajaa yritetään puhua ympäri lentämään ennenaikaisesti kotiin Tokion olympialaisista.

Tsimanouskajan kanssa nauhalla puhuvat Valko-Venäjän olympiajoukkueen yleisurheiluvalmentaja Juri Moisevitsh ja Valko-Venäjän yleisurheilun olympiavalmennuskeskuksen varajohtaja Artur Shumak.

Ei ole tietoa, kuka nauhan on äänittänyt ja kuinka se on päätynyt julkisuuteen, mutta ainakaan toistaiseksi kukaan ei ole yrittänytkään kiistää sen aitoutta. Nauhalla eniten ovat äänessä miehet, jotka puhuttelevat Tsimanouskajaa milloin venäläisittäin ”Kristinaksi” ja milloin esimerkiksi ”typeräksi tytöksi” ja toisinaan taas ”viisaaksi tytöksi”.

(Alla on ääninauha keskustelusta venäjäksi.)

Miehet kertovat saaneensa ”ylhäältä” käskyn, että Tsimanouskajan on palattava takaisin Valko-Venäjälle sen jälkeen, kun hän oli mennyt arvostelemaan maansa olympiajoukkueen johtoa julkisesti.

Kiista sai alkunsa siitä, kun Tsimanouskaja oli saanut tietää valmennusjohdon ilmoittaneen hänet 400 metrin viestijuoksuun paikkaamaan toisia urheilijoita, vaikka hän ei ole koskaan juossut matkaa kilpailuissa. Tarve paikkaajille syntyi, kun Valko-Venäjän urheilujohto ei ollut varmistanut etukäteen, että kaikilla viestijuoksijoilla olisi ollut takanaan vaadittavat määrät dopingtestauksia.

Juoksijaa taivuteltiin palaamaan kotiin

Tsimanouskaja on keskustelun aikana suurelta osin hiljaa, mutta aika ajoin hän vastailee miehille rauhallisen ja päättäväisen oloisesti. Mitä pidemmälle keskustelu etenee, sitä enemmän nauhalta alkaa kuulua Tsimanouskajan nyyhkytystä ja itkun ääniä, mutta siltikään hän ei taivu lupaamaan suostuttelijoilleen, että hän palaisi takaisin Valko-Venäjälle ja vaikenisi kaikesta tapahtuneesta ”joukkueen edun vuoksi”, kuten yleisurheilupomot häneltä vaativat.

” Tuli tällainen käsky: sinä lennät tänään kotiin. Menet kotiin, et kirjoita missään mitään, et kommentoi. Jos haluat urheilla jatkossa Valko-Venäjän joukkueessa, kuuntele, mitä sinulle suositellaan: mene kotiin, vanhempien luo, minne tahansa. Muuten joudut rimpuilemaan enemmän. Tiedäthän, aivan niin kuin hyttynen joutuu hämähäkin verkkoon, mitä enemmän se pyörii, sitä enemmän se sotkeutuu.

Nauhalla Moisevitsh ja Shumak toistelevat useaan kertaan, kuinka Tsimanouskaja on tehnyt ”hölmöyksiä” ja kuinka hänen on nyt palattava kaikessa hiljaisuudessa takaisin kotimaahan. Miehet kertovat haluavansa vain auttaa Tsimanouskajaa ja vakuuttavat, ettei hänelle käy mitään pahaa, mikäli hän vain suostuu tottelemaan nöyrästi.

Krystsina Tsimanouskaja poliisien seurassa Hanedan lentokentällä Tokiossa sunnuntaina.

– Elämä on sillä tavoin rakennettu, me teemme hölmöyksiä ja sinä olet tehnyt hölmöyksiä. Toivon, että sinä ymmärrät tämän, Shumak aloittaa Tsimanouskajan suostuttelun.

Tsimanouskaja kysyy tähän väliin, eikö valmennusjohto katso itse tehneensä mitään väärin. Shumak vastaa, ettei Tsimanouskaja ole tietenkään syyllinen siihen, että viestijuoksun alkuperäiset osallistujat joutuivat syrjään, mutta sen sijaan Tsimanouskaja on syyllinen siihen, että hän meni arvostelemaan joukkueen johtoa julkisuuteen viestijuoksun urheilijavalinnoista.

– Sinä olet syyllinen niihin syytöksiin ja kommentteihin, joita olet antanut. Ymmärrätkö, että sinä olet syyttänyt koko maan edessä ihmisiä ennen kuin olet ottanut selvää asioista. Tiedätkö, mihin sinun typeryytesi olisi voinut johtaa? Ihmiset olisivat menettäneet työnsä. Ihmisillä on perheet, olisit voinut tuhota heidän elämänsä. Mutta sinulle annetaan anteeksi, me haluamme auttaa sinua, Shumak jatkaa suostutteluaan.

”Nyt tätä pidetään ennakkotapauksena”

Shumak ja Moisevitsh ryhtyvät jossain vaiheessa keskustelua vaatimaan Tsimanouskajalta takaisin myös tämän päivärahoja, jotka hänelle oli maksettu etukäteen ja joita hän ei nyt siis enää olisi ansainnut. Miehet laskeskelevat ensin, että juoksijan pitäisi palauttaa 350 dollaria takaisin, mutta päätyvät sitten summaan 150 dollaria. Tsimanouskaja vastaa tähän väliin, että hänelle summa on aivan samantekevä.

Miehet eivät kerro, kuka on se korkein taho, johon he viittaavat. He kiittelevät Tsimanouskajaa siitä, että tämä ymmärsi sentään pyytää anteeksi urheiluministeriltä.

Moisevitsh ryhtyy maalailemaan Tsimanouskajalle seuraavaksi sitä, kuinka tämän puheiden seurauksena Valko-Venäjän urheilujohdossa voi tapahtua puhdistuksia.

– Kansallinen joukkue puhdistetaan niin, että höyhenet lentelevät. Ja sinä jäät sitten historiaan niin, että tämä kaikki alkoi Tsimanouskajasta, hän keitti koko sopan, tulee johdon vaihdos, järjestyksen palautus. Ymmärrätkö? Kuunteletko minua, viimeisen kerran? Teetkö, kuten pyydän? Moisevitsh kyselee.

Moisevitshin ja Shumakin mukaan Valko-Venäjän olympiajoukkueen johdolla on jo valmiina suunnitelma, jonka mukaan Tsimanouskaja ilmoitettaisiin loukkaantuneeksi, minkä nojalla hänen poislähtönsä voitaisiin selittää kaikessa hiljaisuudessa.

– Kaikki rauhoittuu. Ylin johto rauhoittuu. Asiat etenevät ja jos jumala suo, tulee mitaleita ja kaikki tämä unohtuu. Mutta jos jäät tänne (johdon) tahdon vastaisesti, mitään hyvää ei seuraa. Sillä nyt tätä pidetään ennakkotapauksena, joka häiritsee koko joukkueen esiintymistä jatkossa, Moisevitsh jatkaa selitystään.

– Voitko siis tehdä tämän joukkueen eteen, meidän kaikkien eteen? Kahdensadan metrin juoksu ei antaisi sinulle mitään, ei mitään. Nyt ainoa, mitä me voimme tehdä, on mennä sitä tietä, joka meille on osoitettu. Pitää alistua sille, miten asioiden on mentävä, valmentaja pyörittelee.

Vihjailua parvekkeelta hyppäämisestä

Kertaakaan keskustelun aikana ei mainita Valko-Venäjän diktaattorin, presidentti Aljaksandr Lukashenkan nimeä, vaikka ilmiselvästi monet korkeaan johtoon viittaavat kiertoilmaisut tarkoittavat nimenomaan häntä. Kaiken lisäksi Valko-Venäjän olympiakomitean puheenjohtajana toimii Lukasenkan poika Viktor Lukashenka, joten viittaukset liittyvät laajemmin koko Lukashenkan dynastiaan.

Tsimanouskaja tuo keskustelun aikana useaan kertaan ilmi, ettei hän usko miesten vakuutteluja eikä hän ole varma, voisiko hän enää jatkaa urheilua kotiinpaluun jälkeen.

– Minä tiedän, että sinä ajattelet, että joku haluaa pahaa tai kostaa sinulle, tai että on joitakin poliittisia pointteja. Mutta se on hölynpölyä, Shumak sanoo yhdessä vaiheessa.

– Kukaan ei aio tuomita tai teloittaa sinua. Me haluamme auttaa sinua, Shumak vakuuttaa.

Moisevitsh vakuuttelee niin ikään, että kaikki käy hyvin.

– Minä menen nyt sopimaan asiasta. Me vetäydymme tyylikkäästi loukkaantumisen perusteella, ja sinä matkustat rauhassa kotiin. Minä panen pääni pantiksi, Kristina, että sinulle käy kaikki hyvin, kuuletko? Me pyyhimme pois tämän välikohtauksen. Sellainen on tahto nyt, ymmärrätkö. Täytyy nöyrtyä. Jotta voi pelastua, täytyy nöyrtyä. Rauhoitu, niin kaikki käy hyvin, valmentaja suostuttelee.

Tässä yhteydessä nauhalta kuuluu koko keskustelun kylmäävin kohta, kun Moisevitsh ryhtyy puhumaan ortodoksisesta uskonnosta ja sen vaatimasta nöyrtymisestä. Vertauskuvallisten puheiden taustalta kuuluu suoranainen vihjaus siitä, että Tsimanouskaja voisi päättää päivänsä hyppäämällä parvekkeelta.

Krystsina Tsimanouskaja ei suostunut maansa urheilujohtajien tahtoon.

– Nöyrtyminen kasvattaa ihmistä. Ole nöyrä. Älä näytä ylpeyttäsi. Sinun ylpeytesi sanoo sinulle: ”En suostu, älä yritä.” Ja se alkaa ottaa sinua paholaisen otteeseen. Juuri tällä tavalla ihmiset tekevät elämästään lopun itsemurhalla, valitettavasti. Paholainen ottaa heistä otteen ja sanoo: ”Haluatko todistaa jollekin jotain, hyppää parvekkeelta. Oi, sitten ihmiset raastavat hiuksiaan ja katuvat, että mekö hänet ajoimme tuohon pisteeseen.” Mutta tiedätkö, mikä on kaikkein mielenkiintoisinta? Kansa tulisi silloin sanomaan: ”Mikä typerä tyttö, olisi voinut elää. Kelle sinä muka todistit jotain?”

Tästä valmentaja siirtyy sujuvasti luennoimaan Tsimanouskajalle venäläisen sotahistorian voitoista aina Napoleonin ajoista alkaen, koska silloinkin voitot ovat tulleet viisaiden johtajien ansiosta. Sen jälkeen seuraa kehumista siitä, kuinka Tsimanouskaja on ”viisas tyttö” ja kuinka hänen tilanteensa säälittää, mutta mikään ei auta, sillä hänen on nyt vain toteltava. Moisevitsh kiistää myös pelkäävänsä oman tulevaisuutensa puolesta, vaan hän esittää ajattelevansa kaikkien parasta.

– Minä en vapise oman takamukseni takia, vaan koko joukkueen ja koko tilanteen takia. Sinä et voi edes käsittää, sillä en ole sinulle kaikkea edes vielä kertonut, Moisevitsh sanoo.

Nettiin päätynyt nauha päättyy siihen, kun miehet olettavat saaneensa Tsimanouskajan pään kääntymään ja kaiken olevan selvää sen suhteen, että tämä lentää kotiin.

– En ole sanonut, että suostun. Jos tekisin nyt näin ja palaisin kotiin, niin luuletteko, että enää edes haluaisin jatkaa urheilua. Minä en halua todistaa kenellekään mitään, minä haluaisin vain jatkaa juoksemista, Tsimanouskaja sanoo.