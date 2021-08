Ruotsi rikkoi olympialaisten koronasääntöjä ja kikkaili kiekkomiehille luvatta akkreditoinnit käsipallopeliin – "Daniel ja Simon eivät ole tehneet mitään väärää"

Tokion olympialaisten tiukkoihin turvallisuusrajoituksiin kuuluu, etteivät urheilijat saa poistua olympiakylästä katsomaan muita lajeja.

Tokio

Ruotsin olympiajoukkue rikkoi sunnuntaina Tokion olympialaisten tiukkoja koronasääntöjä. Ruotsin mitalitilin Tokiossa avanneet kiekonheittäjät Daniel Ståhl ja Simon Pettersson päästettiin ennen heidän kotimatkaansa katsomaan käsipallo-ottelua Tanska–Ruotsi, mikä on vastoin olympialaisten sääntöjä.

Olympialaisten tiukkojen koronarajoitusten takia urheilijoilta on kielletty vieraileminen toisten lajien suorituspaikoilla. Ruotsalaiset onnistuivat kiertämään sääntöä nimeämällä Ståhlin "huoltajan avustajaksi" ja Petterssonin "lehdistöpäällikön avustajaksi". Kaksikko matkusti otteluun käsipallojoukkueen bussissa ja juhli 33–30-voittoa joukkueen pukuhuoneessa.

– Halusimme tarjota heille mahdollisuuden nähdä vähän käsipalloa ja he nostattivat joukkueen tunnelmaa, Ruotsin käsipallomaajoukkueen mediapäällikkö Daniel Vandor sanoi.

Vandorin mukaan päätös tehtiin Ruotsin olympiakomitean hyväksynnän jälkeen.

– Asiasta keskusteltiin joukkueen kapteenin, olympiakomitean ja lääkärin kanssa. He (kiekonheittäjät) ovat olleet olympiakylässä samassa kuplassa, heidät on testattu joka päivä ja meidät (käsipallojoukkue) on testattu joka päivä. Varmistimme myös sen, etteivät he tapaa ottelun jälkeen enää ketään muita yleisurheilijoita, Vandor sanoi.

KOK ei ole vielä lähestynyt Ruotsia

Olympiaurheilijat eivät saa käydä kaupoissa, ravintoloissa, katsomassa nähtävyyksiä tai kävelemässä kaupungilla. Kaksi georgialaista judokaa lähetettiin aiemmin sääntörikkomusten takia kotimatkalle.

Ruotsin olympiakomitean mediapäällikkö Lars Markusson on ottanut Ruotsin erheestä vastuun.

– Daniel ja Simon eivät ole tehneet mitään väärää. He halusivat vain tuottaa iloa. Jos joku on tehnyt jotakin väärin, niin minä, Markusson sanoi.

– Kaikki tehtiin niin turvallisesti kuin mahdollista ja lääkärin valvomana. Mutta minun olisi pitänyt tehdä selväksi, että se on sääntöjen vastaista.

Kansainvälinen olympiakomitea (KOK) ei ole Markussonin mukaan lähestynyt Ruotsin joukkuetta sääntörikkomuksen tiimoilta.

– On ollut alusta alkaen selvää, että vain akkreditoidut henkilöt pääsevät kilpailupaikoille, eivätkä urheilijat saa mennä katsomaan muita lajeja. Tietysti se on harmi, mutta säännöt ovat sääntöjä. Olen ollut yhteydessä käsipallojoukkueeseen. Tämä ei saa toistua, Ruotsin olympiakomitean toiminnanjohtaja Peter Reinebo puhisi.