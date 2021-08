Taivas ja raviväki itki kuninkaaksi kruunatun Evartin puolesta – ”Tämä on kovinta, mitä olen raviurheilussa saavuttanut”

Kuningattareksi kruunattiin Tapio Perttusen kuusivuotias tamma Suven Sametti.

Tunteet olivat pinnassa, kun Antti Ojanperän tallin ori Evartti uusi viimevuotisen Kuninkuuskilpailun tittelinsä Seinäjoen raviradalla. Kyyneleet valuivat pitkin poskia ohjastaja Santtu Raitalan halatessa Ojanperää ja hevosen hoitajaa Jutta Ihalaista päätösmatkan 3 100 metrin jälkeen.

–Tämä on kovinta, mitä minä olen raviurheilussa saavuttanut. Evartti on on kokenut niin paljon, että se on onnensa ansainnut, Raitala kertoi heti lähdön jälkeen.

Kymmenvuotias Evartti oli menehtyä helmikuussa ohutsuolen jäätyä puristukseen ja vain nopea leikkaus pelasti sen hengen. Kun seppele pujotettiin orin kaulaan ja Raitala nostettiin perinteiden mukaan ilmaan hevosen rattaillay, taivaskin itki hevosen puolesta. Radalle osunut rankkasade kasteli tittelin saajat ja palkintojen jakajat.

–Antaa sataa. On tämä niin mahtavaa, Raitala jatkoi.

Jos on ollut Evartin hengenlähtö lähellä, yhtä kovia on kokenut valmentaja Ojanperä. Hän joutui heinäkuussa hevosonnettomuuteen ja sairaalassa miehellä havaittiin myös hengenvaarallinen sydänvika, joka vaati pikaisen leikkauksen.

–On ihmeellistä, että minä ja Evartti olemme täällä hengissä, Ojanperä kertoi ääni vapisten seppeleidenjakotilaisuudessa.

Kahden päivän urakoinnista Evartti ansaitsi yli 82000 euroa. Ojanperän ori voitti 2100 metrin ja mailin matkan. Päätösmatkalla se oli toinen Vixelin jälkeen. Kokonaiskilpailun kakkonen oli H.V. Tuuri ja kolmas Välkyn Tuisku.

Harri Kotilaisen sisäradan Liisan Tulilintu löi Tapio Perttusen Suven Samentin niukasti takanaan Kuningartarkisan päätösmatkalla, mutta tittelin vei Perttunen.

Seinäjoen kuningatarkilpailussa valta vaihtui, kun viime vuoden voittaja Virin Camille ei ollut enää mukana. Kuningattareksi kruunattiin Tapio Perttusen kuusivuotias tamma Suven Sametti. Suven Sametti oli kaikilla kolmella matkalla 2100 metrillä, maililla ja 3100 metrillä toinen. Sunnuntain molemmat matkat vei lauantaina pahoin epäonnistunut ja viimeiseksi jäänyt Liisan Tulilintu.

–Harmittaa vietävästi lauantain juoksu, Liisan Tulilintua ohjastanut Harri Kotilainen sanoi 3 100 metrin matkan voittajahaastattelussa.

Perttuselle Suven Sametin kokonaiskilpailun ykköstila oli jo neljäs Kuninkuusravien titteli. Oriiden puolella hän voitti kolme kertaa peräkkäin Saran Salamalla. Kuningatarkisan hän vie Hipolla vuonna 1981.

–Vähän minua huolestutti, kun tamma puhalteli niin pitkään sunnuntaina mailin jälkeen. Muuten se suoritti kaikki matkat hienosti. Onhan se mahtavaa, että kaikki seppeleet ovat tulleet oman tallin emälinjan tammasta Ponnettaresta, Perttunen iloitsi Kunkkareiden menestyksestä.

Viimeksi kuusivuotias tamma on voittanut Kuninkuusravien tittelin vuonna 1930, kun Tomu oli kilpailun paras. Kuningatarkilpailun kokonaiskisan toinen Suven Sametin jälkeen oli Ciiran Tähti ja kolmas oli Lakan Leija.

Viisivuotiaiden suomenhevosten Pikkukunkku-lähdön ykkösrahat 15000 euroa jäivät Pohjanmaalle. Neljän hevosen tasaisessa maaliintulossa Ari Moilasen ohjastaman lapualaisen orin Ville Kallen turpa työntyi ensimmäisenä maalitikun yli. Toinen oli Huisi Hemmo ennen Kinderiä. Voittoaika oli 25,3a/2100 metriä.

–Meillä ei ollut tarkoitusta tehdä mitään jännäksi. Laukka tuli yllättäen ja aika paljon annoimme tasoitusta muille. Kun sain porukan kiinni, en ollut huolestunut. Ajelin varman päälle maalisuoran alkuun ja pystyimme kiristämään tahtia vielä lopussa, Moilanen kertoi.

Vaikka Kuninkuusravit ovat suomenhevosten päätapahtuma, pirkanmaalaisen Markku Niemisen talli menestyi lämminverilähdöissä. Willow Pride vei mailin matkan ennen Staro Miamia ja Skyfall Shine 5-vuotiaiden 2100 metrin ryhmäajon.

Ensi vuonna Kuninkuusravit järjestetään Forssan Pilvenmäen raviradalla 29.-31. heinäkuuta.