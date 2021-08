Superkesästä nauttiva Italia rohmuaa nyt mitaleja Tokion olympialaisissa – Vauhtiin päässyt Ruotsi karkasi Suomelta

Kiina on kultamitalitaulukon kärjessä, kun Tokion olympialaisia on jäljellä viikko. Italia ja Australia ovat hyvässä vedossa viiden vuoden takaiseen verrattuna.

Italian menestyksekäs kesä alkoi Euroviisu-voitosta, jonka jälkeen maassa juhlittiin jalkapallon Euroopan mestaruutta heinäkuun alkupuolella. Nyt Italia on loistovireessä Tokion olympialaisissa.

Sunnuntaina maa nousi kultamitalitaulukossa useita sijoja, kun ensin Gianmarco Tamberi pääsi tuulettamaan jaettua korkeuskultaa qatarilaisen Mutaz Essa Barshimin kanssa. Vain hetkeä myöhemmin Italian Lamont Marcell Jacobs juoksi 100 metrin olympiakultaan uudella Euroopan ennätyksellä 9,80.

Italia on kultamitalitaulukossa yhdeksäntenä kerättyään neljä kultaa, kahdeksan hopeaa ja 15 pronssia. Yhteensä maalla on 27 mitalia. Niillä Italia on lähellä parasta kesäolympiamenestystään liki 20 vuoteen, sillä kolmien edellisten kisojen mitalisaldona ovat olleet 27, 28 ja 28 mitalia.

Kultamitalitaulukon kärkikymmeniköissä olevista maista myös Australia on ollut kovassa vedossa, sillä se on jo tässä vaiheessa kisoja voittanut kaksi mitalia enemmän kuin viisi vuotta sitten Riossa. Yhteensä saarivaltio on kerännyt 31 mitalia: 14 kultaista, kolme hopeista ja 14 pronssia.

Kärkikolmikon kultamitalitaulukossa muodostavat Kiina, Yhdysvallat ja Japani.

Japani jyrää uusissa lajeissa

Tokion olympialaisissa kilpaillaan viidessä uudessa lajissa. Näistä mitalit on jo jaettu lainelautailussa, rullalautailun streetissä ja naisten softballissa.

Yhteensä 15 mitalista järjestäjämaa Japani on kerännyt peräti kuusi: kolme kultaa, yhden hopean ja kaksi pronssia.

Toiseksi parhaiten uusissa lajeissa on pärjännyt Brasilia, johon on mennyt yksi lainelautailun kulta ja kaksi rullalautailun hopeaa.

Brasilian tapaan Yhdysvallat on ottanut kolme mitalia: kullan, hopean ja pronssin.

Lisäksi yhden mitalin ovat voittaneet Australia, Etelä-Afrikka ja Kanada.

Uusista lajeista baseballin, karaten, kiipeilyn ja rullalautailussa parkin mitalit jaetaan vasta viimeisen kisaviikon aikana.

Ruotsi Pohjoismaiden kärjessä

Pohjoismaista kultamitalitaulukossa parhaiten on sijoittunut Ruotsi, jonka urheilijat ovat voittaneet yhden kullan ja kolme hopeaa. Daniel Ståhl ja Simon Pettersson avasivat mitalitilin lauantaina kiekonheiton kaksoisvoitolla. Sunnuntaina hopeaa toivat Josefin Olsson purjehduksen Laser Radial -luokasta ja Sarah Sjöström 50 metrin vapaauinnista. Ruotsi oli nollilla ennen viikonloppua.

Myös Tanska nousi neljään mitaliin sunnuntaina. Anne-Marie Rindom voitti Laser Radialin olympiakultaa ja Pernille Blume 50 metrin vapaauinnin pronssia. Näiden mitalien lisäksi Tanska on saavuttanut hopeaa miesten skeet-ammunnassa ja soutupronssia.

Kolmanneksi parhaiten Pohjoismaista on suoriutunut Norja, joka on jo nyt lähellä Rion mitalisaalistaan. Norjalla on Tokiosta jo kolme mitalia, värisuora. Riosta maa keräsi neljä pronssia.

Norjalaisista Kristian Blummenfelt otti kultaa triathlonista, Kjetil Borch hopeaa soudusta ja Hermann Tomasgaard pronssia purjehduksen Laser-luokasta.

Norjalla on hyvä tilaisuus lyödä Rion mitalisaaliinsa Tokiossa, sillä mitalisuosikeista tulessa ovat vielä muun muassa Karsten Warholm 400 metrin aitojen finaalissa ja Jakob Ingebrigtsen 1 500 metrillä.

Matti Mattsson on saavuttanut Suomen ainoan mitalin kauhottuaan pronssia 200 metrin rintauinnista. Viisi vuotta sitten Suomen saldo oli yksi olympiapronssi, jonka toi Mira Potkonen nyrkkeilystä. Mitaleja on Tokiossa jaossa vielä runsaasti. Esimerkiksi Potkonen on yhden voiton päässä välieristä ja sitä myöten pronssimitalista.

Maanantaina Kristian Pulli hyppää pituusfinaalissa kello 4.20 ja Topi Raitanen kilpailee 3 000 metrin estefinaalissa kello 13.15.

Pohjoismaista Islannin nelihenkinen olympiajoukkue jäi Tokiossa mitaleitta. Edellisen kerran Islantiin on tullut mitali Pekingistä 2008.

Tokion olympialaiset päättyvät ensi sunnuntaina.