Huiman ME:n hypännyt pomppuihme häikäisi heti ensimmäisessä kisassaan: ”Tiesin lajista vain sen, mitä olin nähnyt televisiosta”

Yulimar Rojas voitti ensimmäisenä venezuelalaisena naisena olympiakultaa. Kristiina Mäkelä pettyi. – Joskus pitää ottaa turpaan monta kertaa putkeen, että vihdoin onnistuu, hän sanoi.

Aamulehti, Tokio

Sen näki heti ensimmäisellä yrityksellä, että tänä iltana se tapahtuu. Ukrainalaisen Inessa Kravetsin 26 vuotta vanha kolmiloikan maailmanennätys 15,50 ei kestä, kun Venezuelan Yulimar Rojas hyökkää sen kimppuun.

Eikä kestänytkään.

Rojas lataa itsensä täyteen energiaa äänekkäällä karjaisulla ja ottaa vähät katsojat mukaan taputuksiinsa.

Juoksu ja loikat ovat hämäävän rentoja, aivan kuin hän ei olisi edes tosissaan. Mittaus kuitenkin todistaa aivan muuta. Hän loikkii niin kauas, että hiekkakasa on tulla vastaan jo kahden loikan jälkeen.

Finaalin kuudes ja viimeinen hyppy tulee alas vasta 15,67 metrissä.

Voittomarginaali Portugalin ennätyksen tehneeseen Patricia Mamonaan on huima 66 senttiä.

– Kun heräsin tänään, tiesin, että tästä tulee hyvä päivä. Tuntui, että tänään kirjoitan historiaa, Rojas sanoo kärkikolmikon lehdistötilaisuudessa.

– Se hyppy tuntui taianomaiselta, epätodelliselta.

Yksi Tokion olympialaisten yleisurheilukisojen odotetuimmista mestareista on ottanut omansa tyylillä. Lähes voittamattomana kolme kautta kilpaillut Rojas levittää Venezuelan lipun päänsä päälle ja on illan tähti.

Kaksinkertainen maailmanmestari ja Rion olympialaisten hopeamitalisti on nyt myös olympiavoittaja. Hän on vasta neljäs venezuelalainen olympialaisten kultamitalisti ja ensimmäinen nainen, joka siihen pystyy.

– En tiedä, mitä sanoa tuohon. En ole ymmärtänyt vielä, mitä olen oikein saavuttanut.

Mäkelä jäi ihailemaan

Moni osasi odottaa ME-loikkia. Yleensä urheilijat poistuvat kisapaikalta, kun oma urakka on ohi. Kristiina Mäkelän hypyt loppuivat kolmen kierroksen jälkeen, sillä hän ei yltänyt kahdeksan parhaan joukkoon. Suomalainen jäi kuitenkin katsomaan finaalin loppuun, eikä hänen tarvinnut katua.

– Kun kolmiloikka näyttää noin vaivattomalta, suoritus on yleensä hyvä. Voi vain ihailla Rojasin rentoutta loikan aikana. Näytti siltä, että väliloikka ei ollut edes hirveän hyvä ja että hänellä olisi vieläkin parannettavaa ja senttejä varastossa, Mäkelä sanoi stadionin haastattelualueella.

– Olisi ollut ihme, jos ennätys ei olisi tänään tullut.

Mäkelän oma kisa päättyi pettymykseen, kun hän jäi tulokseen 14,17. Sillä irtosi 11:s sija.

– Rojasin hyppyä oli ihana katsoa. Se toi hymyn minunkin huulilleni.

Huima lahjakkuus

Kristiina Mäkelä pettyi loikkafinaalissa. Hänen kisansa päättyi kolmen kierroksen jälkeen.

Yulimar Rojas on 25-vuotias, joten hänellä on vielä vuosia aikaa hinata ME:tä eteenpäin kohti uutta haamurajaa, 16 metriä.

Se, pystyykö hänkään siihen, on täysin toinen asia. Kolmiloikka on yleisurheilun kuluttavimpia lajeja jaloille.

Rojas on melkoinen hyppylahjakkuus. Nuorempana hän keskittyi korkeushyppyyn, jossa hän ylitti 187 jo 17-vuotiaana.

– Sitten kokeilin maan mestaruuskisoissa, miten kolmiloikka sujuisi. Tein Venezuelan nuorten ennätyksen. Se oli yllätys, koska en ollut harjoitellut lajia lainkaan. Tiesin lajista vain sen, mitä olin nähnyt televisiosta, Rojas on sanonut kansainvälisen yleisurheiluliiton WA:n sivuilla.

Pituushypyssä hän loikkasi tänä vuonna hieman liian kovan myötätuulen avittamana 727. Rojas omistaa Venezuelan ennätyksen kaikissa noissa kolmessa lajissa.

Legendan oppiin

Pari vuotta ensikokeilun jälkeen Rojas muutti Guadalajaraan, Espanjaan ja siirtyi kuubalaisen pituushyppylegendan Ivan Pedroson valmennukseen. Kaksikon kemiat kohtasivat heti ja tulosta on tullut.

Rojas on saanut pitkiin jalkoihinsa lisää voimaa. Hän pystyy säilyttämään suuren nopeuden loikkien läpi.

Rojasille itselleen lahjakkuus iski silmille vuoden 2016 MM-hallimestaruuden jälkeen.

– Silloin tiesin, että voisin saavuttaa suuria asioita ja että minulla on lahjakkuutta näissä jaloissa.

Rojas on kertonut, että yhtenä hänen tavoitteenaan on lisätä yleisurheilun suosiota Venezuelassa. Maalla on Tokiossa mukana vain neljä yleisurheilijaa, mutta tuon pienen joukkueen kärki on huipputerävä.

– Yritän tuoda iloa venezuelalaisten elämään.

Venezuela on taloudellisesti ahdingossa, sen poliittinen tilanne on sekava ja maassa esiintyy paljon rikollisuutta.

Sunnuntaina Rojas kutsui jo Espanjaa kodikseen.

Hirveä pettymys

Kristiina Mäkelä lähti jahtaamaan 14,50 metrin ylitystä loppukilpailussa, mutta se jäi kauaksi. Parhaaksi jäi avauskierroksen 14,17.

– Onhan tämä ihan hirveä pettymys. Voisin ruoskia itseäni niin monilla sanoilla kuin vain urheilija keksii, Mäkelä sanoi, mutta alkoi etsiä positiivisia puolia.

– Olen vuosi sitten herännyt leikkauspöydältä ja syksyn raadoin sen eteen, että polvi on kunnossa hallikaudella, ja se oli. Kevät oli paras koskaan. Syksyn peruskuntokauden puuttuminen näkyi siinä, että pystyin hyppäämään vain yhden päivän putkeen.

Mäkelä käänsi jo katseet kohti seuraavia olympialaisia.

– Tänään ei vain ollut minun päivä. Joskus pitää ottaa turpaan monta kertaa putkeen, että vihdoin onnistuu, mutta kyllä sekin päivä vielä tulee.