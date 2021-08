Alexander Zverev jyräsi vakuuttavalla tavalla tenniksen olympiavoittajaksi – saksalainen menetti Tokiossa vain yhden erän

Helsinki/Tokio

Saksan tennistähti Alexander Zverev päätti komean olympiaturnauksensa Tokiossa vakuuttavaan kaksinpelikultaan. Turnauksessa neljänneksi sijoitettu Zverev kukisti miesten loppuottelussa Venäjän olympiakomiteaa edustavan Karen Hatshanovin selvästi 6–3, 6–1.

Olympiaturnauksen voitto on 24-vuotiaan Zverevin uran merkittävimpiä saavutuksia. Aiemmin saksalainen on voittanut ATP-kiertueen finaaliturnauksen 2018 ja edennyt grand slam -tasolla parhaimmillaan finaaliin (US Open 2020).

Zverev hävisi Tokiossa vain yhden erän. Perjantaina pelatussa välierässä saksalainen sammutti serbialaissuuruus Novak Djokovicin kultahaaveet kolmessa erässä.

Finaalissa Zverev ei menettänyt syöttöään kertaakaan. Turnauksessa 12:nneksi sijoitettu Hatshanov joutui sen sijaan nöyrtymään viidesti syöttövuoroillaan.

Zverevistä tuli olympiatenniksen kaksinpelin toinen saksalaismestari. Länsi-Saksaa edustanut Steffi Graf voitti naisten kaksinpelikullan Soulissa vuonna 1988.

Olympiaturnauksen pronssin voitti kuudenneksi sijoitettu Espanjan Pablo Carreno Busta, joka kaatoi lauantain pronssipelissä maailmanlistan ykköspelaajan Djokovicin.