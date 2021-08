"Ei tällaisia tunteita pysty kokemaan missään muualla" – Tuula Tenkanen lopetti uransa Tokiossa

Tenkasen viidentoista vuoden purjehdusura päättyi olympialaisten toiseen viitossijaan. Diplomi-insinööri ei jää tyhjän päälle.

Enoshima

Kilpapurjehdus on täyttänyt Tuula Tenkasen elämän teini-ikäisestä asti, mutta sunnuntaina Tenkanen rantautui Enoshiman olympiaregatan satamassa viimeistä kertaa arvokisapurjehtijana. Kolmet olympialaiset kattanut ura antoi paljon eväitä tulevaan elämään, eikä Tenkanen kadu ammattimaista panostustaan huippu-urheiluun.

– Kaikki ne tunteet, mitä olen tämänkin viikon aikana kokenut. Oli kolme hyvää päivää, ja sitten pari päivää, kun on ärsyttänyt. Ei tällaisia tunteita pysty kokemaan missään muualla, Tenkanen herkisteli.

Tenkanen kertoi ihmetelleensä nuorempana, kun häneltä kysyttiin, mitä hän on joutunut uhraamaan urheilu-uran takia. Kysymys oli hänestä outo, mutta pian 31 vuotta täyttävänä mieleen on tullut, että voisi olla kotonakin enemmän. Purjehtijoiden harjoittelu on Suomen talvessa hankalaa, joten reissuviikkoja kertyy.

– En silti vaihtaisi tätä viittätoista vuotta mihinkään, Tenkanen korosti.

Tenkanen ei jää uransa jälkeen tyhjän päälle. Hän valmistui toukokuussa biotekniikan diplomi-insinööriksi ja suunnittelee jatko-opintoja.

– Keskittymistä, paineensietoa ja itsensä psyykkaamista keskittyneeksi, kun siihen on tarve. Urheilussa pitää osata asettaa tavoitteita ja tehdä töitä niitä kohti, Tenkanen listasi urheilemalla vahvistuneita ominaisuuksia, joista voi ammentaa myös tuleviin haasteisiin.

Haikeus iski aamulla

Tenkanen nousi Laser radial -luokan viidennellä sijallaan Suomen Tokio-joukkueen kolmanneksi parhaaksi urheilijaksi. Tuloksellisesti Tenkasen edelle ovat nousseet vain pronssia uinut Matti Mattsson ja skeet-ammunnassa neljänneksi yltänyt Eetu Kallioinen.

– Toivottavasti sijoitukseni ei jää kolmanneksi parhaaksi, Tenkanen kannusti viimeisen kisaviikon suomalaisurheilijoita.

Tenkanen kertoi lopettamiseen liittyvän haikeuden iskeneen mitalilähdön aamuna, mutta regatan huipennuksessa hän pystyi keskittymään purjehtimiseen ja nappasi lähdön neljännen sijan. Se nosti hänet kokonaiskilpailussa seitsemänneltä sijalta viidenneksi.

Median eteen Tenkanen tuli kyyneleet kasvomaskin alla valuen.

– Tunnekuohu tuli siitä, että nämä ovat viimeiset kisat. Vaikka mitalia ei tullut, onnistuin tekemään tämän olympiadin parhaan arvokisasuoritukseni. Ei tähän voi olla pettynyt, Tenkanen sanoi.

Tenkanen kaipasi olympiaregatasta tasaista viikkoa, mutta kaksi huonoa lähtöä kariuttivat mitalihaaveet. Neljännen lähdön 33:s sija ja yhdeksännen lähdön 32:s sija veivät saumat mitaliin.

– Toinen niistä olisi pitänyt purjehtia paremmin, mutta en jaksa sitä nyt murehtia. Oli myös monta lähtöä, joissa pystyin nousemaan, Tenkanen muistutti.

Kilpailutilanne kiritti uralla

Tenkanen nosti uransa kohokohdiksi Rion ja Tokion olympialaisten viitossijat sekä vuoden 2013 MM-hopean.

Tenkasen olympiaura alkoi jo vuonna 2008 Pekingissä, jonne hän nousi teininä kovalla kohulla kokeneen Sari Multalan sijaan. Tenkanen oli Pekingissä 22:s.

– Radial-purjehdukselle on ollut hyvä, että meillä on ollut keskinäistä kilpailua. Ensin minulla Sarin kanssa, ja sittemmin Monika Mikkolan kanssa. Se on vain hyvä, Tenkanen sanoi ja uskoi luokan pysyvän suomalaispurjehduksen eturivissä.