Maria Huntington sanoo, että raha on yksi motivaattori kohti huipputuloksia – ottelijatähden ei tarvitse Tokiossa taloudesta stressata

Seitsenottelija Maria Huntington on saanut taloutensa siihen kuntoon, että hän ei ole apurahoista riippuvainen.

Aamulehti, Tokio

Maria Huntington aloittaa kovan urakkansa olympialaisten seitsenottelussa keskiviikkona. Ottelut ovat jo normaalistikin melkoisia ponnistuksia urheilijoille, mutta Tokiossa lisähaasteensa tuo kuumuus.

Tampereen Pyrinnön urheilija ei ole aina viihtynyt helteessä. Kesän 2018 Kalevan kisoissa hän sai jonkinasteisia auringonpistoksen oireita. Viimeinen ottelu ennen Tokiota päättyi keskeytykseen Saksan Ratingenissa. Valmentaja Matti Liimatainen sanoi tuolloin, että helteinen avauspäivä verotti voimia.

Huntington kuitenkin kertoo Tokiossa, että keskeytyksen syy oli lopulta virustaudissa, joka nosti myös korkean kuumeen.

– Helle on hankala. Kroppa käy ottelussa muutenkin ylikierroksilla, niin kuumuus pistää sen hyrräämään entistä kovempaa, viileämpien säiden ystäväksi tunnustautuva tamperelainen sanoo.

Ottelupäiville on lupailtu jopa 35 asteen lämpötiloja. Toisin kuin Saksan Ratingenissa urheilijat pääsevät Tokiossa lajien välillä viileään ja kentälläkin on varjoja. Suurin haaste on korkeuskisan aikana. Se kestää yleensä pitkään ja se käydään aamupäivällä, jolloin aurinko porottaa jo lähes täydellä teholla.

Huntington aikoo viilentää itseään kylmäliiveillä varsinkin korkeuskisan aikana.

– Pitää huolehtia, että kroppa ei pääse ylikuumenemaan. Meillä on nyt selkeä ajatus, miten toimimme, enkä pidä kuumuutta isona ongelmana.

Vatsavaiva pilasi

Arvokisat eivät ole aina päättyneet Huntingtonin kannalta onnellisesti. Nuorten arvokisat mukaan laskien seitsemästä ottelusta peräti neljä on päättynyt keskeytykseen.

Viimeksi MM-Doha 2019 päättyi vatsatautiin ennen toisen kilpailupäivän alkua.

Huntingtonin historia todistaa, miten vaikeaa onnistunutta ottelua on saada kasaan.

– Sitä on ehkä vaikea ymmärtää, jos ei ole itse otellut, hän sanoo.

Huippupisteisiin yltäminen vaatii fyysistä, teknistä ja henkistä onnistumista joka lajissa ilman kolhuja ja muita murheita.

– Ottelun aikana on henkisesti niin väsynyt, se on kamppailua. Olen saanut siihen viimeisen vuoden aikana paljon lisää oppia.

Kisojen aikana tukea stadionilla antavat pitkäaikainen valmentaja Matti Liimatainen ja hieroja Pentti Niemi.

– Ei tule tylsää! Juttua tulee, ottelija naurahtaa Liimataiseen viitaten.

Rahasta motivaatiota

Huntington on siitä harvinainen suomalainen yleisurheilija, että hän voi kilpailla Tokiossa vailla huolta taloudellisesta tulevaisuudestaan. Hänen ei ole pakko onnistua, jotta sponsoreita olisi saatavissa myös jatkossa.

Huntington on saanut raha-asiansa kuntoon Dohan 2019 MM-kisojen jälkeen, kun ex-juoksija Noora Toivo tuli manageriksi. Sosiaalisessa mediassa näkyvä Huntington on omavarainen urheilija, eikä hän ole riippuvainen esimerkiksi apurahoista. Toki hän sai vuoden alussa opetus- ja kulttuuriministeriön 10 000 euron eli toiseksi suurimman apurahan.

Tällainen lähtökohta tekee kilpailemisesta ja siihen valmistautumisesta helpompaa.

– No joo, mitä paremmin urheilee, niin se on plussaa myös taloudelliselle puolelle. On se myös yksi motivaattori, Huntington sanoo.

Mihin tamperelainen sitten voi yltää Tokiossa? Huntington on tämän kauden maailmantilastoissa 12:s ja hän oli olympiarankingissa 19:s. Hän otteli Götzisissä (6 318) lähes ennätyspisteensä toukokuussa.

– En halua vielä spekuloida. Pystyn rikkomaan Suomen ennätyksen, mutta se on niin monen tekijän summa.

Satu Ruotsalainen otteli voimassa olevan SE:n 6 404 MM-kisoissa 1991. Paikkana oli tuolloinkin Tokio, mutta areena oli eri: nykyinen Kansallisstadion on rakennettu silloisen stadionin paikalle.

Tärkeät lajit alussa

Ottelun aikataulu on tehty haastavaksi. Ensimmäisen päivän viimeinen laji 200 metriä käydään illalla varttia vaille yhdeksän. Kisa jatkuu jo 13 tuntia myöhemmin pituudella.

– Kahden ensimmäisen lajin (100 metrin aidat, korkeus) pitää onnistua. Siinä on ottelun kulmakivi ja ne ovat kovia pistelajeja. Toivottavasti pääsen niissä ennätyksen tuntumaan.

Tämän jälkeen edessä on Huntingtonin heikko laji kuula. Siitä hän haluaa 13-metrisen, ja 200 metrilläkin pitäisi tulla kauden parasta vauhtia. Sen jälkeen edessä on nopea ruokailu, hieronta ja lyhyet yöunet.

– Pituus on yleensä hankala, kun toisen päivän ensimmäinen laji on aikaisin. Siinä pitää vain saada itsensä hereille. Se on minulle syömähammas, siinä pitäisi saada tehtyä kovaa tulosta.

Keihäässä Huntington ei ole mielestään saanut vielä parasta irti tällä kaudella. Keppi on lentänyt 45,01. Ennätys on reilun metrin parempi.

Viimeiseen lajiin 800 metrille löytyy yleensä lataus, jos lajit ovat siihen asti menneet hyvin. Silloin Tokiossa voidaan nähdä myös uusi Suomen ennätys.