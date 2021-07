Kulta-Danielin suomalainen äiti kertoo poikansa Suomi-rakkaudesta – tästä syystä se vain kasvoi tänä kesänä: ”Suorastaan itki ilosta”

Tuula ja Jan Ståhl katsoivat poikansa kultakilpailun kotona Järfällassa. Isä istui hiljaisena ja sulatteli tapahtunutta, äiti puhui kuin papupata.

Kun Ilta-Sanomat myöhään lauantai-iltana Japanin aikaa tavoitti Tukholman esikaupungista Järfällasta Daniel Ståhlin äidin Tuula Ståhlin (os. Laakso), ei jäänyt epäselväksi, että jotain suurta oli tapahtunut. Ikionnelliselta äidiltä tuli tekstiä niin, että hyvä kun kysymyksen ehti sinne tänne heittää.

– Minä käyn ihan ylikierroksilla, vaikka en ole vielä edes tajunnut, mitä on tapahtunut. Mies istuu tuossa nojatuolissa ja on ihan hiljaa. On ilmeisesti vielä enemmän pihalla kuin minä, turkulaissyntyinen Tuula Ståhl nauroi.

Daniel Ståhl oli kiekkokilpailun suuri ennakkosuosikki, joka kesti, ja pariskunta oli hankkinut uuden television poikansa uran tärkeimmän kilpailun alla.

– Jan oli saanut kaikki johdot viritettyä, mutta sitten minä siivosin tv:n takaa ja hän oli kauhuissaan, meninkö sotkemaan kaiken, kertoi Tuula Ståhl, joka vielä odotteli poikansa soittoa Japanista.

– Karsinnan jälkeen Daniel soitti ja oli todella levollinen. Vaikka toinen heitto (68,90, lopullinen voittotulos) oli niin pitkä, en uskaltanut alkaa iloita ennen kuin kaikki heitot oli tehty. Simonin (Pettersson) hopea oli vielä aivan upea bonus.

Tuula Ståhl heitti aikanaan Suomessa ja Ruotsiin muutettuaankin kiekkoa hyvällä kansallisella menestyksellä. Daniel Ståhlin isä Jan Ståhl taas on ikänsä harrastanut voimailua. Näistä eväistä kasvoi mies, joka nyt 28-vuotiaana, eli vielä kiekonheittäjäksi nuorena, on hallitseva maailmanmestari ja olympiavoittaja.

– Kun Daniel hävisi todella niukasti Lontoon MM-kullan 2017 ja Berliinin EM-kullan 2018 (voittaja kummallakin kerralla Liettuan Andrius Gudzius), se tuntui isolta pettymykseltä.

Äiti näki tappion mustissa pilvissä hopeareunuksen:

– Niin sen pitikin mennä. Daniel oli nuorempana tuittupää, joka tarvitsi kovia opetuksia. Jos menestys olisi tullut heti, tiedä vaikka hän olisi laiskistunut ja laittanut homman sikseen.

Olympiavoittaja asuu Tukholman seudulla ollessaan vanhemmillaan, mutta hänellä on valmentajansa Vesteinn Hafsteinssonin tukikohdassa Växjössä oma asunto.

Ståhl puhuu tunnetusti hyvää suomea ja on ylpeä juuristaan. Ruotsalaiskollegoita suorastaan harmittaa, että heidän edessään lyhytsanainen ja varsin varautunut jätti intoutuu suomalaistoimittajien edessä jopa suureksi humoristiksi ja verbaalikoksi.

– Daniel edustaa erittäin ylpeänä Ruotsia, mutta hän rakastaa myös Suomea ja suomalaisia. Suomen joukkueessa hänellä on paljon hyviä kavereita, kuten Kortteen Annimari ja Raitasen Topi.

Daniel Ståhl (oik.) ja Simon Pettersson juhlivat ruotsalaista kiekonheiton kaksoisvoittoa.

Äiti kertoo, että kun poika tänä kesänä oli kilpailemassa Kuortaneella, hän rakastui Suomeen entistä enemmän.

Koronatilanteen vuoksi urheilijat saivat äidin mukaan Kuortaneen urheiluopistolla valmiiksi pakattuja annoksia, eivätkä päässeet mellastamaan ruokalan kuuluisan ja suositun buffetin pariin. Daniel Ståhlin energiantarve on sellainen, ettei ratkaisu ollut erityisesti jässikän mieleen.

– Kuortaneen keittiöhenkilökunta tykkää Danielista tosi paljon. He olivat sitten kysyneet, voisiko Daniel hoitaa muutaman vapaalipun kisoihin. Kisajärjestäjä hoiti asian, ja Daniel sai siitä palkintonsa.

Äiti saikin pian iloisen puhelun:

– Daniel suorastaan itki ilosta kertoessaan, että emäntä oli luvannut hänelle kiitokseksi lipuista joka annokseen kymmenen perunaa, Taina Ståhl nauraa.

Energiat saattoivat kiekon 26. kesäkuuta Kuortaneella lentoradalle, joka päättyi vasta 70,55 metrin kohdalla.