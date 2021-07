Korte tipahti 95 prosentin tehoilla välieristä – Itsevarmaa puhetta Kalevan kisoista ja Ruotsi-ottelusta: ”Tiedän, että voittaisin molemmat, ihan sama miten päin juoksisin”

"Se on hajalla koko alue sieltä", Korte kertoi puolitoista vuotta jatkuneista takareisivaivoistaan. Leikkaus uhkaa.

Tokio

Aitajuoksija Annimari Kortteen olympiakokemus typistyi Tokiossa alkueräjuoksuun. Jalkavammasta kärsivät Korte jäi 100 metrin aitajuoksun alkuerässään viidenneksi ajalla 13,06 ja jäi kuusi sekunnin sadasosaa viimeisestä jatkopaikasta. Erien aikavertailussa hän oli 26:s.

Stadionin sisäkäytävällä Korte kertoi kyynelsilmin kilpailupäivästään ja puolitoista vuotta vaivanneesta reisivammasta, mutta sanoi itkevänsä "puolittain" ilosta.

– Olen onnellinen ja helpottunut, kun pystyin juoksemaan. Olen tosi onnellinen siitä, Korte vakuutti.

– Juoksin nyt 95 prosentin teholla. Harmi, etten pystynyt juoksemaan täysillä, enkä päässyt yrittämään parastani ja näyttämään mihin pystyn. Mutta koko vuosi on ollut taistelua päästäkseni tänne ja oli epävarmaa, pystynkö juoksemaan näin pitkälle.

Korte kertoi, että hänen riesanaan on ollut jatkuvasti pahentunut reisivamma ja harjoituskaudella myös selän nivelsiteiden revähdys, joka esti kolmen kuukauden ajan voimaharjoittelun.

Jalka ärtyi lentomatkalla

Tokion-tuloksen kannalta keskeinen ongelma oli takareiden vamma, joka on vaivannut puolitoista vuotta.

– Maanantain lentomatkan jälkeen (Sagan-leiriltä Tokioon) jalka ei palautunut. Käveleminenkin on tehnyt kipeää, Korte kertoi.

– Koko huoltotiimi on tehnyt parhaansa, mutta jalka on niin viimeisillään, ettei sille voi mitään.

Korte kävi yksityiskohtaisesti läpi takareiden ja pakaran alueen repeämät, turvotukset, arpikudokset ja hermovaivat.

– Se on hajalla koko alue sieltä, Korte päätteli yhteenvedossaan.

Vaivaa on Kortteen mukaan yritetty hillitä monin konstein.

– Tänä kesänä on laitettu neljä kortisonipistosta, mikä on aika vaarallista. On riski, että koko jänne lähtee irti, Korte alkoi luetella.

– Kokeiltiin esimerkiksi huippukylmää, hieronnat, neulotukset, sähköhoidot, vasikanveriuutetta. Ihan kaikki mahdolliset hoidot on kokeiltu.

Olympialaisissa myös puudutus oli yksi vaihtoehto.

– Jalkaa on kokeiltu puuduttaa treeneihin. Tänään päätettiin, ettei tehdä sitä. Olisi iso riski, että lähtisi vaikka koko jänne irti, joten halusin mieluummin kokeilla ilman.

Suunnitteilla leikkaushoito

Korte kertoi, että jalka olisi jälkeenpäin ajatellen kannattanut ehkä leikata jo viime vuonna. Näillä näkymin leikkaus toteutuu kuluvan kauden päätteeksi.

– Varmaan tänään täytyy jutella lääkärien kanssa. Leikkaus ei pelota, Korte kertoi ja arveli toipuvansa juoksukuntoon kahdessa kuukaudessa leikkauksesta.

Toisaalta Korte haluaisi juosta tällä kaudella vielä Kalevan kisat ja Ruotsin-ottelun.

– Tiedän, että voittaisin molemmat, ihan sama miten päin juoksisin. Mutten tiedä, onko järkeä laittaa jalka kärsimään vielä muutama viikko. Varmaan täytyy muutama päivä levätä ja katsoa sitten.

Toisessa vaakakupissa on kaksien arvokisojen kausi 2022.

– Olen juossut vuoden osittain revenneellä takareidellä ja päässyt silti useita kertoja alle 13 sekunnin. Uskon, että ensi vuodesta tulee tosi hyvä, jos pääsisin treenaamaan kuntoutuksen jälkeen täysillä.

Tampereen Pyrinnön Reetta Hurske juoksi alkuerissä 13,10 eikä päässyt hänkään jatkoon.