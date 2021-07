Japanin tähti Matsuyama toipui koronasta olympiagolfin voittotaisteluun

Välimäki ja Samooja hakevat päätöspäivästä onnistumista, joka siivittäisi loppukautta lentoon.

Saitama

Japanin golftähti Hideki Matsuyama joutuu tyytymään olympiagolfin vapaaehtoisten kohteliaisiin taputuksiin sunnuntaina, kun hän pelaa miesten nelipäiväisen turnauksen huipennusta kärkiryhmässä. Tokion tiukka koronalinjaus esti yleisön pääsyn myös Kasumigasekin puistomaisen kentän väylien varrelle, ja kentälle rakennetut vip-teltatkin ammottavat tyhjinä.

Äänekäs kannustus ja huutaminen on Tokion koronaohjeiden mukaan kielletty, eikä sellainen vapaaehtoisten rooliin kuulukaan.

Matsuyaman kausi on jo nyt menestys, sillä huhtikuussa hän voitti yhden lajinsa arvostetuimmista turnauksista. Mastersissa voittaja saa vihreän takin, mutta Tokiossa olisi tarjolla lajissa harvinainen olympiakultamitali. Nykyisistä miespelaajista sellaiseen on yltänyt vain britti Justin Rose viisi vuotta sitten.

– Yritän keskittyä asioihin, joihin voin vaikuttaa. Pelaan viimeisen kierroksen Xander Schauffelen kanssa, kuten tein myös Mastersissa. Xander tavoittelee varmasti päättäväisesti voittoa, joten minun pitää olla henkisesti vahva, Matsuyama totesi kierroksensa jälkeen mediatilaisudessa.

Matsuyaman osallistuminen olympiagolfiin oli uhattuna koronavirustartunnan takia, mutta hän ehti toipua ajoissa. Fyysinen vire ei kuitenkaan ole täysin palautunut.

Yhdysvaltalainen Schauffele ei ole voittanut urallaan arvoturnauksia, mutta on johtanut Tokiossa avauskierroksesta lähtien ja on tilanteessa –14. Hänellä on lyönnin etumatka Matsuyamaan, ja kahden lyönnin ero Meksikon Carlos Ortiziin ja Britannian Paul Caseyyn.

Birdietahti sai seuraa lipsahduksista

Kalle Samooja ja Sami Välimäki hakivat 60 pelaajan turnauksesta menestystä, mutta sunnuntaina pelissä on sijoitusten sijaan se, että pääsee kotimatkalle hyvin sujuneen päätöskierroksen tunnelmissa. Välimäki jakaa 32. sijaa ja Samooja 49. sijaa.

Suomalaisten pelissä oli lauantaina jo hyviä enteitä, mutta onnistumiset saivat turhan usein seuraa lipsahduksista. Kummatkin tekivät kuusi birdieä, mutta Samoojalle bogeja kertyi viisi ja Välimäelle kolme.

– Tuli pari helppoa virhettä, mutta kierros oli ihan ok. Edelleen jäi silti lyöntejä kentälle. On ollut vähän vaikeaa, mutta ehkä se tästä kääntyy pikkuhiljaa, Välimäki toivoi.

Hän on 68 lyönnin kierroksen jälkeen kokonaistilanteessa –5, yhdeksän lyönnin päässä kärjestä. Samooja on par-vauhdissa käytettyään lauantaina 70 lyöntiä.

– Häntäpäässä on haastava motivoida itsensä tsemppaamaan, kentällä välillä tuskastunut Samooja myönsi.

Hän löysi iloa muun muassa valmentaja Timo Karvisen kanssa keskustelemalla parantuneesta puttaamisesta sekä rautamaila- ja avauslyönneistään.

– Kausi ei pääty tähän kisaan. Täytyy miettiä, mitä tämän jälkeen tapahtuu ja saada itsestään enemmän irti. Sillä tavalla voi lähestyä huomista, hyvää kierrosta tavoitteleva Samooja mietti lähtökohtiaan päätöspäivään.