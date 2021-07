Ukkostauko verotti Sami Välimäen golfvirettä: ”Ajattelin, että peli lähtee lentoon”

Sisuuntunut Kalle Samooja nousi kahdeksan perjantain kierroksella.

Saitama

Golffareiden toiselle päivälle tuli perjantaina mittaa, kun ukkonen puuttui jälleen peliin Kasumigaseki Country Clubin kentällä.

Torstaina Sami Välimäki ehti pelata täyden kierroksen ennen ukkoshälytystä, mutta perjantaina hän kerkesi pelata vain kahdeksan reikää ennen parin tunnin taukoa.

Olympiagolfin toiselle suomalaismiehelle Kalle Samoojalle kävi samalla tavalla kuin avauspäivänä: peli jäi kesken 18. väylällä.

Odottelun jälkeen Samooja palasi kentälle ja jatkoi pallon keskeltä väylää kolmella lyönnillä kuppiin (par-4). Näin Samooja jatkaa kahdelle päätöskierrokselle tuloksessa +1 (75+68).

–Olisi ehditty pelata kierros loppuun ennen ukkosta, jos kaverit olisivat pelanneet vähän nopeammin, sanoi Samooja, jonka starttasi kello 7.41 paikallista aikaa.

–Tuli enemmän kuin seitsemän tuntia, kun neljältä heräilin, Samooja laski päivälle pituutta.

Samoojan kanssa samassa ryhmässä pelaavat Venezuelan Jhnattan Vegas ja Belgian Thomas Detry.

Samooja lähti toiseen päivään sisuuntuneena. Hän oli torstain jälkeen 60 pelaajan joukossa viimeistä edellinen 75 lyönnillä (+3).

Perjantaina hän nousi tulosluettelossa kahdeksan sijaa (51.). Tuloskortissa oli kuusi birdieä ja kaksi bogia. Mukana on 60 pelaajaa.

–Tänään oli aika hyviä paikkoja, olen pettynyt tulokseen. Jos eilen olin pettynyt neljä yli tulokseen, tänään olin pettynyt kolme alle tulokseen, Samooja sanoi kostealla ja kuumalla kentällä.

Kasumigasekin golfkenttä sijaitsee puolentoista tunnin matkan päässä Tokiosta luoteeseen Saitamassa. Matka on suunnilleen sama kuin Helsingistä Vierumäelle.

Suurelle osalle golfaajista itä on ollut tänä vuonna outo suunta. Suomalaiset ovat pelanneet Euroopassa. Aikaero voi siis osaltaan selittää Samoojankin vaisua aloitusta.

–Ehkä, kun olin eilen niin laiskalla jalalla liikkeellä. Tänään oli sellaista kuin pitääkin. En osaa sanoa, mikä oli tarkemmin syynä. Kropan liike ja alkuasento eivät olleet parhaimmillaan.

Välimäki nousi päivän aikana tuloksissa yhdeksän pykälää.

Ukkostauon jälkeen lämpö ja hyvä vire katosivat. Välimäki putosi 34:nneksi. Pudotusta torstaille tuli kolme sijaa.

Pelaajat päästettiin ensin lämmittelemään rangelle, josta heidät komennettiin ukkosvaaran takia pois ja sitten taas takaisin.

–En kerennyt oikein lämmitellä, kun piti mennä uudestaan väylille. Kärki pääsi karkaamaan. Oli huonoja lyöntejä, harmittaa. Ajattelin, että peli lähtee lentoon. Jäi petraamista, Välimäki sanoi.

Erityisesti nokialaista harmitti 14. ja 16. reikien bogit. Niiden rinnalle tuloskorttiin merkittiin kolme birdiä.

Kahden kierroksen jälkeen hän jatkaa tuloksessa -2 (70+70). Kentän kokonaispar on 71.

Suomalaispelaajat eivät löytäneet moitittavaa olympiaturnauksesta, joka on heidän osaltaan puolivälissä.

Tunnelma kentällä oli jotenkin unelias. Isot katsomot ja kutsuvierastilat ammottivat tyhjyyttään.

Pelaajien seurana kenttää kiersi narujen takana huoltoporukkaa, valmentajia, mediaa ja sinipaitaisia vapaaehtoisia, joista osa istui puun alla kypärät päässä.

Puista saattoi pudota pallo päähän, jos pelaajan lyönti karkasi paikoin kapealla kentällä.

–Tosi siistiä ja hyvin järjestetty tapahtuma. Varsinkin, jos olisi tullut japanilaista yleisöä, olisi ollut tosi hyvät kisat. Tämäkin vaatii vähän yleisöä, Välimäki sanoi.

Suomalaispelaajat asuvat kentältä kymmenen minuutin päässä hotellissa caddiensa Daniel Mulveyn ja Väinö Viitaharjun kanssa. Myös valmentaja Timo Karvinen ja joukkueen ruotsalainen fysio Pierre Johansson asuvat samassa hotellissa.

Maanantaina miespelaajien huoneisiin muuttavat Sanna Nuutinen ja Matilda Castren. Naispelaavat tulivat Tokioon torstaina ja asuvat maanantaihin asti kisakylässä.

–Vältetään ylimääräisiä kontakteja, Karvinen sanoi.

Ukkonen keskeytti toisen kierroksen uudestaan, kun kentällä oli enää muutamia pelaajia.

Lauantain ja sunnuntain kierroksille lähdetään käännetyssä järjestyksessä: parhaat lähtevät viimeisissä ryhmissä.

Yhdysvaltojen Xander Schauffele (-10) lähtee kärkipaikalta lauantain kolmannelle kierrokselle. Meksikon Carlos Ortiz on häntä yhden lyönnin perässä.

Entä kauden major-voittajat?

The Masters Tournamentin voittanut japanilainen Hideki Matsuyama jakaa kolmatta sijaa (-8), US Openin ykkönen Joh Rahm sairastui koronaan eikä ole mukana ja The Open Championshipin mestari Collin Morikawa on 25:s (-3).