Topi Raitanen juoksi komeasti finaaliin, mutta yksi asia harmitti – ”Ne juoksut tulevat vielä”

Aamulehti, Tokio

Topi Raitanen palautti suomalaisen kestävyysjuoksun olympialaisten finaalitasolle komealla viimeisen kierroksen vedollaan.

Raitanen tarkkaili muiden menoa suurimman osan matkasta ja nousi lopussa toiseksi 3 000 metrin esteiden alkuerässään. Se riitti suoraan jatkopaikkaan.

– Kiriä on tänä vuonna päästy Suomessa treenaamaan. Jyväskylässä se alkoi Joonas Rinnettä vastaan. Siinä saa näyttää takahampaita, Raitanen sanoi kiristään.

Raitasen kiri puri sen verran vahvasti, että hänellä oli loppusuoralla jopa aikaa vilkuilla Tokion yleisurheiluareenan videotaululle.

– Oli kiva huomata, että jätkät ovat metrin perässä.

Jukka Keskisalo juoksi esteiden olympiafinaalissa Lontoossa 2012, mutta hän keskeytti.

– Tässä lajissa meillä on hienoja perinteitä 1920-luvulta asti. Hienoa olla osa tätä porukkaa.

Raitanen juoksi kolmannessa eli viimeisessä erässä. Vauhti oli erässä kahden kilometrin ajan sen verran hiljainen, että kukaan ei päässyt siitä aikavertailulla jatkoon. Niinpä suomalaisenkin oli sijoituttava kolmen joukkoon finaaliin yltääkseen.

Raitanen juoksi 8.19,17, mikä jää muutaman sekunnin miehen ennätyksestä 8.16,57. Raitanen oli Tokion alkuerässä ennätyskunnossa.

– Sikäli harmittaa, että en päässyt vieläkään ulosmittaamaan omaa kuntoa huippuvireessä. Ne juoksut tulevat vielä.

Kuinka paljon parempaan rahkeet olisivat sitten riittäneet?

– Jos lähtee spekuloimaan, annan teille vain otsikoita. Mutta ennätyksestä olisi lähdetty ottamaan sekunteja pois, juoksija tokaisi.

Loppukilpailu on ohjelmassa maanantaina kello 15.15 Suomen aikaa. Finaalin 15 juoksijasta vain kolmella on heikompi ennätys kuin Raitasella, joten hän pääsee kovaan kyytiin. Jo karsintojen kahdessa ensimmäisessä erässä pidettiin harvinaisen kovaa kyytiä.

– Toivottavasti palaudun hyvin, juostaan kovaa ja saan ennätystä rukattua. Tämä juoksu kuitenkin painaa finaalissa.

Sijoituksen kannalta samanlainen taktiikka kuin alkuerässä sopisi Raitaselle.

– Mutta haluan juosta tasaisen kovaa. On ihan sama, olenko kuudes vai 12:s, jos aika on hyvä. Kun aletaan taistella mitaleista, sijoituksellakin on väliä.