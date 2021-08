Olympia-aate edustaa nykyään materian kertakäyttöisyyttä, ei suinkaan ”harmonista kehitystä”.

Maailma kehittyy ja niin kehittyvät myös olympialaiset. Kehittyminen on varsin suotavaa, jos sillä käsitetään uusien mielenkiintoisten lajien lisäämistä. Mutta olympialaisten kehityksen isommassa kuvassa on suuri ongelma: se on kasvamassa ulos omista raameistaan. Kisojen järjestämiseen tarvitaan enemmän ja enemmän resursseja, ja valitettavan suuri osa käytetyistä resursseista menee täysin hukkaan kisojen jälkeen. Olympia-aate on hukkaamassa omaa identitettiään.

Olympia-aatteen päämäränä on Kansainvälisen Olympiakomitean (KOK) määritelmän mukaan ”kaikkialla edistää urheilun avulla ihmisten harmonista kehitystä, jonka kautta edistetään yhteisöjen rauhaa ja huolehditaan ihmisarvon säilymisestä”. Pureskelkaamme tätä hetki.

Ensinnäkin, yhteisöjen rauhaa ja ihmisarvojen säilymistä ei ole edesautettu millään tavalla viemällä kisoja Kiinaan, Venäjälle tai kohta uudestaan Kiinaan. Olympialiikkeen itsensä taholta ei ole tullut elettäkään yrittääkseen parantaa ihmisten tilannetta kyseisissä maissa. Olympialaisissa on toki ollut tapahtumia, joilla on pyritty todella parantamaan ihmisoikeuksia, tunnetuin näistä lienee Tommie Smithin ja John Carlosin mielenosoitus Meksikon olympialaisissa 1968, mutta tässäkään katalysaattorina ei todellakaan ollut olympialiike itse.

Toisekseen, olympia-aate edustaa nykyään materian kertakäyttöisyyttä, ei suinkaan ”harmonista kehitystä”. Jokaisten viimeisimpien olympialaisten suorituspaikkoja on jäänyt käyttämättä kisojen jälkeen. Näiden paikkojen rakentamiseen vaadittiin ihmishenkiä sekä valtavasti rahaa ja luonnonvaroja.

Nykyisissä olympialaisissa suuret maailmanlaajuiset korporaatiot ratsastavat olympia-aatteella sen soihtua kannatellen, ja aiemman puhtaan urheilun juhlasta on tullut kulutukseen ja materialismiin patistava karnevaali. Eikä siinä ole itsessään mitään väärää. Mutta se on suuressa ristiriidassa olympia-aatteen itsensä ja sen päämäärän kanssa.

Olympiarenkaat, olympia-aatteen logo ja imago, on KOK:n mukaan luotu kuvastamaan koko maailmaa ja sen viittä eri maanosaa. Olympialaisten tulisi siis olla koko maailman asia ja sen tulisi oman määritelmänsäkin mukaan edistää rauhaa ja ihmisarvoa kaikkialla. Miksi kuitenkaan koko Afrikassa ei ole järjestetty yksiäkään olympialaisia? Vastaushan on ilmeinen. Yhdelläkään Afrikan maalla ei ole resursseja tai infrastruktuuria rakentaa valtavia suorituspaikkoja, joita nykyinen omista housuistaan ulos pursunnut olympialiike vaatisi.

Olympialiikkeen itsensä ongelmat eivät vähennä urheilijoiden saavutusten arvoa lainkaan. Olympialaiset ovat arvostetuin kisatapahtuma suurimmissa osista lajeja ja lähes jokaisen urheilijan unelma sekä kilpailullinen tavoite. Mutta olympialaiset kompastuvat omiin jalkoihinsa, jos kehitys jatkuu samanlaisena. Kisoista täytyy saada kestävämmät ja enemmän arvojensa mukaiset.

Kirjoittaja on Aamulehden kolumnisti, joka pelaa jääkiekkoa ammatikseen KalPassa.

