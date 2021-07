Tampereella opiskeleva Kristian Pulli on heräilemässä tasolleen

Sagan-leiri onnistui osin ennätystasolla. Viimeinen pituushypyn lajiharjoitus korjasi itseluottamusta.

Kristian Pulli venytti alkuvuodesta EM-hallipronssille. Saman vireen löytäminen on ollut haasteellista ulkokaudella.

STT, Tokio

Kolmiloikasta pelkästään pituushyppääjäksi vetäytynyt Kristian Pulli tavoittelee Tokion olympialaisista kolmatta pitkää loikkaa uralleen. Ensin hän rojautti kasvukäyränsä tähtien suuntaan kesän 2020 SE-tuloksella 827, ja maaliskuussa toinen steppi eli ensimmäinen arvokisamitali EM-hallikisoissa vahvisti hänen asemansa suomalaisen yleisurheilun tähdistössä.

EM-pronssi heltisi uran toiseksi parhaalla tuloksella 824, mutta sitten tuli hiljaista. Kesällä kilpailukauden alku on sujunut yhtä "nihkeästi" kuin harjoitukset.

– Alkukesä on ollut nihkeää treeneissä ja sama on näkynyt kisoissa. Ei ole oikein saanut tatsia päälle, Pulli totesi olympialaisten mediatilaisuudessa torstaina.

– Yritin ehkä vetää hallikauden jälkeen harjoitukset heti liikaa kaasu pohjassa. Olisi pitänyt siinä vaiheessa rauhoittaa vähän.

Riehakkaan ilmavat ponnistukset typistyivät tasapaksuksi puurtamiseksi. Kesän aikana Tampereella opiskelevan Pullin pisin hyppy on ollut Orimattilan kisojen 798 myötätuulessa.

Tärkein treeni onnistui

Pulli aloitti valmentajaisänsä Sepon kanssa korjausliikkeen ymmärrettyään ongelmat. Tilanne on korjaantumassa, sillä viimeistelyleiri Japanin Sagassa onnistui hyvin.

– Ollaan taas tasolla, jossa treeneissä pitääkin olla. Se on tuonut aika paljon itseluottamusta takaisin, Pulli kertoi.

– Voima- ja nopeusharjoitukset ovat menneet hyvin ja onnistuin viimeisessä lajiharjoituksessa, mikä on se tärkein harjoite pituushyppyä. Fysiikan ainakin pitäisi olla kunnossa, kun se lähtee kulkemaan.

Leirin viimeiset harjoitukset onnistuivat Pullin mukaan jopa "ennätystasolla". Pulli teki kaikki harjoitukset 14 askeleen vauhdilla ja käyttää sitä myös kisoissa.

– Se on toiminut hyvin ja sillä mennään, Pulli totesi.

Kaikki pelissä karsintaan

Pituushypyn karsintaraja on 815. Oletettavasti selvästi vähempi riittää.

– Finaalissa on sitä varmemmin, mitä selvemmin kahdeksan metrin päälle pääsee. Katselin osallistujalistaa, ja siellä on ainakin kymmenen kovaa hyppääjää, jolla on mahdollisuus jopa karsintarajaan, Pulli jatkoi.

– Karsintaan täytyy siis lähteä kaikki pelissä. Ei auta yhtään varmistella, ja finaalipaikkaa lähden kovasti hakemaan.

Hyvä lopputulos edellyttää nopeaa onnistumista. Karsinta on selvitettävä kolmella hypyllä, ja myös finaalissa pitää rojauttaa kolmella ensimmäisellä pitkälle, jotta pääsee viimeisille kierroksille.

– Toivotaan, että koneet käynnistyisivät nyt aiemmin kuin (EM-hallikisoissa Torunissa). Ainakin karsinnassa tarvitaan pidempää hyppyä heti alussa. Pitää saada merkki kohdilleen ja suorituskyky tulokseksi, Pulli korosti.

– Kaikki on oikeastaan kiinni suoritusvarmuudesta.

Oma valmentaja jää hotellille

Seppo Pulli valvoi Sagassa poikansa harjoitukset, muttei pääse koronarajoitusten takia stadionin valmentajakatsomoon vaan seuraa karsintaa ja kilpailua hotelliltaan.

Stadionilla hyppääjän tukena on kisajoukkueen valmentaja Tuomas Sallinen (Kristiina Mäkelän ja Ella Junnilan valmentaja).

– Tätä itsekin odottelin, Kristian Pulli kertoi.

– Tämä on nyt se juoni koronarajoitusten takia. Harmi, mutta talvella tuli EM-mitali, kun Sallinen oli katsomassa. Kyllä hän hommansa hoitaa, ei se siitä jää kiinni.

Pituuden karsinta alkaa lauantaina kello 13.10 Suomen aikaa.