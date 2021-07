Miesten 100 metrin sähäkkä pinkaisu on olympialaisten klassikko. Sitä seuraavat muutkin kuin yleisurheilusta kiinnostuneet katsojat. Mutta kenestä tulee Tokiossa Usain Boltin seuraaja, ja yltävätkö suomalaiset finaaleihin?

Tokio

Rikujō kyōgi. Se on japania ja tarkoittaa yleisurheilua.

Perjantaina Tokiossa alkava yleisurheilu kuuluu olympiakisojen isoihin lajeihin. Suomen joukkueessa on 45 urheilijaa, joista lähes puolet (21) on yleisurheilijoita.

Käymme läpi Tokion yleisurheilukilpailujen keskeiset lajit ja suomalaiset.

Pikajuoksut

Tokiossa satanen kiinnostaa tavallista enemmän: kuka on maailman nopein ihminen Usain Boltin voittoputken jälkeen? Jamaikalainen voitti 100 ja 200 metriä Pekingissä 2008, Lontoossa 2012 ja Riossa 2016.

Vahva seuraajaehdokas Trayvon Bromell, joka juoksi kesäkuussa Floridassa maailman kaikkien aikojen viidenneksi kovimman ajan 9,77. Bromell voitti myös Yhdysvaltojen karsinnat (9,80) ennen Ronnie Bakeria (9,85) ja Fred Kerleytä (9,86).

Japanilaiset odottavat paljon Ryota Yamagatalta, joka pinkoi kesän alussa maansa ennätyksen 9,95. Hän on neljäs japanilainen, joka on alittanut 10 sekuntia.

Yhdysvaltalainen Noah Lyles on suosikki 200 metrillä kauden parhaalla ajallaan 19,74. Vuonna 2016 teini-ikäinen Lyles jäi USA:n karsinnoissa neljänneksi eikä päässyt kisoihin. Vuonna 2019 hän voitti MM-kultaa Dohassa.

Lyles tulee Tokioon voittamattomana. Edellisen kerran hän hävisi Timanttiliigan kisassa Roomassa 2019.

Yhdysvaltalaiset juoksijat hallitsivat 400 metriä vuosien 1984–2008 olympialaisissa. Grenadan Kirani James rikkoi amerikkalaisten putken 2012. Riossa 2016 Etelä-Afrikan Wayde van Niekerk juoksi hurjan ME:n 43,03.

Tokiossa palataan aikaan ennen Lontoota. Yhdysvaltalaiset ottavat takaisin ratakierroksen valtikan ykkösjuoksijansa Randolph Rossin (43,85) vedolla.

Shelly-Ann Fraser-Pryce kantoi Jamaikan lippua avajaisissa nyrkkeilijä Ricardo Brownin kanssa.

Naisten satasella 34-vuotias Shelly-Ann Fraser-Pryce juoksee nyt nopeammin kuin koskaan. Hänen tavoitteensa on voittaa ensimmäisenä naisena kolmas kulta 100 metrillä.

Toisen tavoitteensa yhdeksänkertainen maailmanmestari tavoitti 5. kesäkuuta Kingstonissa. Hän juoksi ensi kertaa alle 10,70 sekunnin (10,63). Jamaikalainen voi tavoitella toista kultaa 200 metrillä.

Maailman kärkiaikaa kakkosella pitää Yhdysvaltojen Gabby Thomas, joka juoksi maansa olympiakarsinnoissa hämmästyttävästi 21,61.

Jos vuoden 2016 olympiavoittaja Shaunae Miller-Uibo päättää juosta 400 metriä, hän on suosikki. Dohan MM-kisoissa 2019 bahamalainen juoksi historian viidenneksi parhaan voittoajan 48,37.

Miller-Uibo on kertonut juoksevansa 200 metriä mutta harkinnee 400:aa metriä. Tokion aikataululla ei ole mahdollista juosta molempia matkoja.

Yhdysvaltojen karsintojen 400 metrin voittaja (49,79) Quanera Hayes on matkan haastaja, olympialaisten ensikertalainen ja kaksivuotiaan lapsen äiti.

Aitajuoksut ja esteet

Grant Holloway rikkoi talvella hallissa 60 metrin aitojen ME:n ja jäi Yhdysvaltojen olympiakarsinnoissa 0,01 sekuntia Aries Merrittin maailmanennätyksestä (12,80) 110 metrin aidoissa.

Holloway on selvä suosikki, mutta suosikitkin voivat kompuroida aitaviidakossa.

Suomalaiset: Elmo Lakka juoksi kesäkuussa SE:n 13,31. Välieriin vaaditaan samantasoista juoksua.

Karsten Warholm urheilijoiden kisakylässä Tokiossa.

Aidattu ratakierros on Tokiossa eliittilaji, jolla nähtäneen odotettu kaksinkamppailu Norjan Karsten Warholmin ja Yhdysvaltojen Rai Benjaminin välillä.

Warholm haki pitkään ME:tä ja saavutti sen vihdoin 1. heinäkuuta Oslossa ajallaan 46,70. Vain neljä päivää aiemmin Benjamin oli juossut olympiakarsinnoissa 46,83. Tokiossa nähdään norjalainen aitavoittaja tai sitten ei.

Kenia saapuu Tokioon ilman hallitsevaa 3 000 metrin estejuoksun maailmanmestaria tai olympiavoittajaa. Rion voittaja Conseslus Kipruto ei päässyt Tokioon.

Kansakunnan menestyspaineet lepäävät kolmikon Leonard Bett, Benjamin Kigen ja Abraham Kibiwott harteille. Kahta olympialaisten boikottivuotta, 1976 ja 1980, lukuun ottamatta kenialaisjuoksija on voittanut esteet vuodesta 1968 alkaen.

Suomalaiset: Topi Raitanen joutuu kovaan alkueräkyytiin yleisurheilijoiden avauspäivän aamuna. Raitanen hoitelee itsensä esteiden finaaliin.

Kendra Harrison (oik.) oli vahvassa vireessä USA:n olympiakarsinnoissa.

Naisten pika-aidoissa voi sattua lähes ihan mitä vain. Rion olympiavuonna Kendra Harrison voitti kaikki muut kisansa mutta jäi Yhdysvaltojen karsinnoissa kuudenneksi. Rio jäi haaveksi.

Kaksi viikkoa myöhemmin Harrison kiiti nykyisen ME:n 12,20. Tokiossa Harrison yrittää paikata mokansa muttei ole välttämättä kisan suosikkeja.

Afrikan mestari Nigerian Tobi Amusan on yleensä tasaisen varma. Tilastokärkenä on Puerto Ricon Jasmine Camacho-Quinn ajalla 12,32.

Suomalaiset: 100 metrin aidat on odotettu suomalaislaji. Annimari Korte (tällä kaudella 12,91) kamppailee ehjällä juoksulla välieräpaikasta, Reetta Hurskeella (12,96) tekee tiukempaa.

Sydney McLaughlinista povattiin olympiavoittajaa jo lukioaikana. Nyt on aika lunastaa lupaukset 400 metrin aidoissa. Hän pääsi Yhdysvaltojen Rion-joukkueeseen vasta 16-vuotiaana ja pääsi välieriin.

Kesäkuun lopulla hän pyyhälsi ME:n maansa olympiakarsinnoissa, 51,90.

Suomalaiset: Viivi Lehikoinen debytoi olympiatasolla 400 metrin aitajuoksussa. –Eniten yllätti, että kaikki on niin isoa kisakylässä, Lehikoinen sanoo.

Naisten estejuoksussa kannattaa seurata Afrikan kisojen mestaria Mekides Abebea, joka teki Etiopian ennätyksen 9.02,52 Timanttiliigassa Dohassa.

Abebe on vasta 19-vuotias, mutta hän on kisan vanhin etiopialainen.

Keskimatkat

Sähäkkä 800 metriä on juoksujen kuninkuusmatkoja. Pitää olla nopea, kestävä ja kylmähermoinen.

Miehissä kruunataan uusi mestari, kun kaksinkertainen olympiavoittaja Kenian David Rudisha ei palaa puolustamaan titteliään.

Valtatyhjiölle on useita ottajia, kuten Meksikon Jesus Lopez, joka vastikään juoksi maansa ennätyksen 1.43,44.

Eurooppalaisella maililla, 1 500 metrillä Jakob Ingebrigtsen on yksi viime aikojen kypsimmistä lahjakkuuksista ja Norjan kruununjalokivi.

Kolme miestä on alittanut tällä kaudella 3 minuuttia ja 30 sekuntia. Ingebrigtsen on yksi heistä. Hän on vasta 20-vuotias, mitä on vaikea uskoa.

Hollantilainen Sifan Hassan yhdisti MM-kisoissa 2019 taitavasti 1 500 ja 10 000 metrin juoksut ja voitti ensimmäisenä naisena ne molemmat.

Yhdistelmä oli erikoinen mutta osoitti juoksukykyä. Tokiossa hän yrittää samaa tuplaa.

Kasilla lähtöön kyyristyy 19-vuotias luonnonlahjakkuus Athing Mu (ausutaan "Mo"). Hän voitti Yhdysvaltain karsinnat ajalla 1.56,07, joka on kaikkien aikojen toiseksi nopein aika yhdysvaltalaiselle naiselle ja nopein aika maailmassa tänä vuonna.

Suomalaiset: Sympaattinen porvoolainen Sara Kuivisto juoksee molemmat keskimatkat. Tänä kesänä hän juoksi 1 500 metrillä SE:n 4.05,39 ja tavoittelee 800 metrillä ensimmäisenä suomalaisnaisena kahden minuutin alitusta.

Jacob Ingebrigtsen panee Tokiossa kaiken yhden juoksumatkan varaan ja juoksee vain 1500 metriä.

Kestävyysjuoksut

Jakob Ingebrigtsen ei urakoi, eikä juokse 5 000 metriä, vaikka on matkan tilastokärki (12.48,45).

Marokkolaistaustainen espanjalainen Mohamed Katir on yksi vuoden läpimurtosensaatioista (12.50,79).

Kymppitonnin finaali päättää ensimmäisen yleisurheilupäivän.

Edellisissä Tokiossa pidetyissä olympialaisissa 10 000 metriä oli suorastaan eeppinen laji. Billy Mills nousi kaikkien suosikkien takaa loppusuoralla kultaan. Se on edelleen ainoa yhdysvaltalaisvoitto matkalla.

Entä nyt. Moni veikkaa ugandalaista Jacob Kiplimoa, jolla on 16 sekuntia parempi tilastopohja kuin uhkaajillaan. Taktiikkajuoksussa sillä ei tosin ole väliä.

Naisten vitosella ja kympillä nähtäneen etiopialaisjuhlaa.

Hypyt

Ruotsalaiset luottavat miesten seiväshypyssä Armand ”Mondo” Duplantisiin, joka on ollut tasaisessa kuuden metrin kunnossa. Hän ylitti kuusi metriä myös kahdessa viimeisessä kilpailussaan ennen olympialaisia.

Brasilian Thiago Braz oli yksi Rio kisojen isoimmista yllättäjistä, kun hän päihitti kotiyleisön huutomyrskyssä silloisen ME-hyppääjän Renaud Lavillenien. Braz taivutti 603 senttiä, mutta Duplantis panee paremmaksi.

Torstaina tuli tieto, että yksi Duplantisin haastajista, Sam Kendricks, on saanut koronavirustartunnan. Yhdysvaltainen joutui hotellieristykseen.

Korkeudessa kauden huippuhyppääjät Venäjän olympiakomitean Ilja Ivaniuk (237) ja Valko-Venäjän Maksim Nedasekau (237) ovat vahvoilla.

Juvaughn Harrison on hyppysensaatio.

Juvaughn Harrison kilpailee korkeuden lisäksi pituushypyssä. Hyppysensaatio voitti molemmat lajit Yhdysvaltojen karsinnoissa (233 ja 847). Hän on ensimmäinen amerikkalaisurheilija joka pääsi molempiin lajeihin sitten legendaarisen Jim Thorpen vuonna 1912.

Suomalaiset: Kristian Pulli on kisannut tällä kaudella harvakseen. Hän hyppäsi talvella EM-hallipronssia (824) muttei ole ylittänyt ulkona vielä kahdeksaa metriä tänä suvena.

Portugalin Pedro Pablo Pichardo on hätyytellyt kolmiloikassa 18 metrin rajaa (17,92). Tokiossa tuskin loikitaan niin pitkälle.

Vuosien 2012 ja 2016 loikkavoittaja Christian Taylor loukkasi akillesjänteensä keväällä eikä kilpaile. Taylorin varjoon usein jääneellä maanmiehellä Will Claye’lla on nyt näytönpaikka.

Venäjän olympiakomiteaa edustava Anzhelika Sidorova haluaa kultaa naisten seiväshypyssä. Britti Holly Bradshaw taivutti maansa ennätyksen kesäkuun lopulla 490. Hän on ollut myös Wilma Murron treenikaverina.

Suomalaiset: Wilma Murto on palannut kansainväliselle tasolle. Tavoittelee finaalipaikkaa. Riossa Murto jäi karsintaan. Elina Lampela on ensikertalainen.

Myös toisessa ylöspäin ponnistettavassa hyppylajissa korkeudessa voidaan nähdä venäläisvoittaja. Maria Lasitskene valmistautui Tokioon Joensuussa, jossa hän ylitti kaksi metriä. Hänellä on kolme maailmanmestaruutta, mutta hän kisaa ensi kertaa olympialaisissa.

Ukrainan 19-vuotias Jaroslava Mahuchikhin on nouseva tähti ja tilastokärki (203 senttiä).

Suomalaiset: Ella Junnila vaihtoi valmentajaa kesken kauden. Jouko Kilven tilalle tuli Tuomas Sallinen. Olympiavuosi on ollut vaikea.

Naisten pituudessa mitaleille pyrkii kuusi seitsemän metrin ylittäjää kärkenään Nigerian Ese Brume (717 senttiä), vuoden 2019 MM-kisojen pronssimitalisti.

Paljon pitää tapahtua, jos Venezuelan Yulimar Rojas ei voita naisten kolmiloikkaa. Hän hyppää ainoana naisena yli 15 metriä.

Suomalaiset: Senni Salminen nosti kesällä lajin seurannan Suomessa uudelle tasolle. SE-tuloksellaan 14,61 hän on maailmanlistalla kahdeksas. Ensin pitää selvittää karsinta. Myös Kristiina Mäkelä tavoittelee finaaliin, 12 parhaan joukkoon.

Heitot

Johannes Vetter on ainoa keihäsmies, joka on heittänyt yli 90 metriä viimeisen 24 kuukauden aikana. Hän on tehnyt niin 18 kertaa. Ylivoima on ollut häikäisevää. Viime vuonna saksalainen jäi 62 senttiä Jan Železnýn maailmanennätyksestä 98,48.

Suomalaiset: Lassi Etelätalo, Oliver Helander ja Toni Kuusela. Noin 84–85 metrin heitto voisi kantaa pitkälle myös tulosluettelossa, mutta se ottaa koville.

Ruotsin kisat ovat menneet toistaiseksi heikosti, mutta yleisurheilu voi muuttaa kaiken. Maailmanmestari Daniel Ståhl on seiväshyppääjä Duplantisin ohella vahva ruotsalaissuosikki kiekonheitossa.

Puolalaiset Paweł Fajdek ja Wojciech Nowicki hallitsevat moukaririnkiä, jos selvittävät karsinnan. Fajdek putosi finaalista Lontoossa 2012 ja Riossa 2008 mutta on nelinkertainen maailmanmestari.

Ryan Crouser työnsi Yhdysvaltojen karsinnoissa hurjat ME-lukemat (23,37) kuulassa. Luvassa voi olla jälleen suurta draamaa, kuten 2019 MM-kisoissa Dohassa, jossa johto vaihteli kolmen työntäjän kesken.

Joe Kovacs voitti viimeisellään työnnöllään Crouserin yhdellä sentillä. Crouser pudotti Uuden-Seelannin Tom Walshin pronssille paremmalla toisella työnnöllään. Mitalikolmikolla oli siis sentin ero. Dohan jälkeen amerikkalaiskaksikko ja Walsh on kisannut toisiaan vastaan vain kerran.

Puolan Maria Andrejczyk heitti keihäässä maansa ennätyksen 71,40 ja on kultasuosikki. Riossa hän jäi kahden sentin päähän olympiapronssista.

Naisten kiekonheitossa voidaan nähdä hollantilaisvoittaja Jorinde van Klinken. Kroatian Sandra Perković jahtaa kolmatta kultamitaliaan.

Uuden-Seelannin Valerie Adams kilpailee viidennen kerran olympialaisten kuulantyönnössä. Ensi kerran hän työnsi Ateenassa 2004 täytettyään vähän ennen olympialaisia 20 vuotta. Kaksi olympiakultaa, kahdeksan maailmanmestaruutta ja 17 vuotta myöhemmin hän on yhä terässä.

Anita Włodarczykilla on kaksi olympiavoittoa ja neljä MM-kultaa naisten moukarissa. Tokiossa väkivahva puolalainen saa vastaansa yhdysvaltalaiset heittäjät.

Suomalaiset: Ensikertalaiset Silja Kosonen ja Krista Tervo joutuvat venymään päästäkseen finaaliin. Suomalaiset ovat maailmanlistalla peräkkäisillä sijoilla 20 ja 21. Kosonen heitti kesällä SE:n 73,43 ja Tervo ennätyksensä 72,92.

Jesús Ángel García kävelemässä ja juomassa Ateenan MM-kisoissa 1997.

Maraton ja kävelyt

Japani odottaa paljon miesten 20 kilometrin kävelyltä. Dohan maailmanmestari 2019 Tashikazu Yamanishi on kilpaillut säästeliäästi.

Naiset kävelevät Tokiossa vain 20 kilometriä, jolla kiinalaiset voivat ottaa kolmoisvoiton.

Viidelläkympillä olympiavoittoa puolustava Slovakian Matej Toth ja maailman­ennätyksen haltija ranskalainen Yohann Dinizin ottavat yhteen, mutta voittaja löytynee silti muualta.

Vuoden 1993 espanjalainen maailmanmestari Jesus Angel García, 51, kilpailee kahdeksansissa olympialaisissaan. Kukaan toinen yleisurheilija ei ole yltänyt samaan yleisurheilussa, ja tuskin enää Garcían jälkeen yltääkään.

Tokiossa 50 kilometriä kävellään viimeisen kerran olympialaisissa. Siis sayounara – näkemiin.