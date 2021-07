Matti Mattssonin henkinen valmentaja löytyy Tampereelta – hän listaa kolme asiaa, joiden ansiosta uimarin pää kestää nyt kovissa paikoissa

Kilpeläinen on toiminut pronssiuimarin henkisenä valmentajana vuodesta 2017 lähtien.

Aapo Kilpeläinen oli varhain torstaiaamuna onnellinen erityisesti kahdesta asiasta. Ensimmäinen oli Matti Mattssonin nappaama olympiapronssi 200 metrin rintauinnissa.

Kilpeläinen on Mattssonin henkinen valmentaja, jolle uimari jakoi vuolaat kiitoksen menetyksensä jälkeen.

Toinen asia oli se, ettei tamperelaisella ollut onnekseen sykemittaria Mattssonin uinnin aikana. Kilpeläinen arvelee, että syke tykytti 200:n tienoilla. Vaarallisissa lukemissa siis.

– Varsinkin tässä iässä, Kilpeläinen naurahtaa.

Kilpeläinen on seurannut Mattssonin uinnit joka kerta suorana lähetyksenä. Ja tietysti finaalin aikana tunnelma oli – kuten tavataan sanoa – siellä katon rajassa. Samalla se oli myös varma ja luottavainen.

Henkinen valmentaja oli jo kisojen aikana pannut merkille Mattssonin elekielestä, ilmeistä ja haastattelulausunnoista, että hyvällä tiellä ollaan.

– Oikeastaan koko kausi kevään avauksesta EM-kisojen kautta Tokioon on kertonut minulle, että olympialaisissa voi pamahtaa. Sillä tavalla mitali ei minulle tullut hirmuisena yllätyksenä.

Kilpeläinen oli Mattssoniin ja hänen valmentajaansa Eetu Karvoseen videoyhteydessä heti, kun finaalin jälkeisen hässäköinnin jälkeen oli mahdollista.

– Tietysti onnittelin Mattia uskomattomasta suorituksesta ja siitä, kuinka hänessä ruumiillistuu esimerkillisen henkisen kasvun tarina.

Entinen rintauimari

Kilpeläinen ja Mattsson aloittivat yhteistyön vuoden 2017 alussa. Valmentaja Karvosella on siinä vahvasti näppinsä pelissä.

– Itse asiassa olen vanha rintauimari ja voitin yhden Suomen mestaruuden 1990-luvulla. Eetu tiesi ja tunsi minut, koska olin auttanut häntä henkisellä puolella hänen uintiuransa aikana. Minulta he toivoivat uudenlaista piristystä henkiselle puolelle.

Piristystä Mattsson taatusti kaipasikin, sillä uimarilla on ollut urallaan ihan tarpeeksi vastamäkeä ja epäonnea. Myös paineet tärkeissä paikoissa ovat tavanneet kasvaa turhan suuriksi.

Viimeksi mainitun asian kanssa Kilpeläinen ja Mattsson ovat paiskineet hommia. Eivätkä ilman tulosta, kuten olympiamitali todistaa.

– Kyllä Matti on oppinut sen, ettei jännitystä, epävarmuutta ja stressiä pidä pelästyä, vaan ne ovat merkkejä siitä, että urheilija valmistautuu kovaan paikkaan. Sanoisin, että Matin resilienssi on kasvanut.

Kilpeläinen viittaa psyykkiseen ominaisuuteen, jota on toisilla on enemmän kuin toisilla. Jotkut selviävät monista vaikeista vastoinkäymisistä, ja joillekin pienimmätkin koettelemukset voivat olla liikaa.

Ylös syvistä vesistä

Mattssonin syvien vesien vuosiin mahtuu varmasti monta sellaista kertaa, että uimisen lopettaminen on tuntunut ainoalta oikealta ratkaisulta. Aina sieltä on kuitenkin noustu.

Kilpeläinen listaa kolme olennaista asiaa, jotka ovat olleet tärkeissä rooleissa matkalla Tokion palkintopallille.

– Yksi on se, että Matin elämäntilanne on tasapainossa. identiteetiltään hän on uimari, mutta nyt myös isä ja puoliso.

Toiseksi asiaksi Kilpeläinen nostaa valmennuksen laadun ja suhteen Karvoseen.

– Matti tulee hyväksytyksi juuri sellaisena kuin hän on.

Kolmanneksi Kilpeläinen nostaa psyykkisten taitojen lisääntymisen.

– Mieli kestää kovissa paikoissa ja fokus pysyy nyt omassa tekemisessä.

Mattsson on nyt 27-vuotias, ja Pariisin olympiauinteihin on kolme vuotta aikaa. Mikä on henkisen valmentajan kanta: jatkaako uimari Pariisiin?

– Hän saa päättää sen ihan itse, mutta minulla on sellainen kutina, että jatkaa sinne.

Kilpeläinen on psykologi ja psykoterapeutti, joka työskentelee paljon urheilijoiden kanssa muun muassa Tampereen urheiluakatemiassa. Hän tekee töitä urheilupsykologina Suomen keilailu- ja painimaajoukkueille.

Tokiossa kilpailee yhteensä viisi olympiaurheilijaa Kilpeläisen ”tallista”.

