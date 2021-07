Rennoin mielin puolustamaan kuninkuutta

Pihtiputaalta Suomen ykkösohjastajaksi ponnistanut Santtu Raitala havittelee toista peräkkäistä ravikuninkuutta Evartin kanssa.

STT

Tulevana viikonloppuna Seinäjoella kruunataan jälleen uudet ravikuninkaalliset. Hallitseva ravikuningas Evartti pyrkii toistamaan luotto-ohjastajansa Santtu Raitalan, 29, kanssa viimevuotisen temppunsa. Viime vuosina valtakunnan selkeäksi ykköskuskiksi kohonnut ohjassankari on kasannut nuoresta iästään huolimatta jo valtavan meriittilistan, mutta kuninkuuden voittaminen nousee ylitse muiden.

– Se on ollut minulle aina iso haave. Kun se viime vuonna konkretisoitui, on tosi rento mieli lähteä tänä vuonna mukaan. Jos paineista puhutaan, niin enemmän viime vuoden saavutus vie niitä pois, Raitala sanoo. Hän sanoo silti odottavansa viikonloppua innolla.

– Kuninkuusravit on tapahtuma, missä on tosi kiva olla mukana.

Kuninkuusravit Ravikuninkaalliset kruunataan viikonloppuna Kuninkuus- ja kuningatarkilpa starttaa lauantaina Seinäjoella 2 100 metrin avausmatkalla. Sunnuntaina luvassa on 1 609 ja 3 100 metrin matkat. Voittajiksi nousevat nopeimman yhteisajan juossut ori ja tamma. Kummassakin kisassa on mukana 12 hevosta.

Evartti valmentautuu Antti Ojanperän ja Jutta Ihalaisen tallissa Pihtiputaalla. Raitala on tehnyt läheistä yhteistyötä pitkäaikaisten ystäviensä kanssa, joten viime vuoden onnistuminen maistui siksikin hyvältä. Lisäksi oriin matka kuninkaaksi on ollut todellinen tuhkimotarina, sillä Evartti on käynyt jo pariinkin kertaan kuoleman porteilla, viimeksi alkuvuodesta.

Nyt terveysmurheet ovat koetelleet valmentajaa, joka loukkaantui epäonnisen tapahtumaketjun seurauksena ja kävi läpi vielä sydänleikkauksenkin. Ojanperän ollessa sairauslomalla on Raitala ollut suurena apuna myös tallin päivittäisessä toiminnassa. Niinpä hänellä on hyvä käsitys siitä, missä Evartin kanssa tällä hetkellä mennään.

– Mutta en tiedä, onko se minkäänlainen etu, koska se on starteista jo läpikotaisin tuttu hevonen, kun yhteisiä kisoja on takana jo kymmeniä, Raitala pohtii.

– Evartin vireestä on kuitenkin oikein positiivinen olo.

Ohjastaja Santtu Raitala Säihkeen Sähinää -hevosen kanssa Suur-Hollola-ajon lämminveristen ryhmäajossa Jokimaan raviradalla Lahdessa 4. heinäkuuta 2021.

"Lakan Leija on ollut suoritusvarma hevonen"

Kuningatarkilvassa Raitala hakee menestystä Erkki Tuomaalan valmentaman Lakan Leijan kanssa. Tamma oli viime vuonna ensimmäistä kertaa mukana kisassa ja sijoittui viidenneksi.

– Lakan Leija on ollut suoritusvarma hevonen, mikä on suuri etu. Kaikki tämän kauden startit ovat olleet hyviä, viimeisin startti Mikkelissä oli vieläpä oikein hyvä. Lähdemme sen kanssa tosi kivalla mielellä kisaan.

Raastava kolmen matkan kisa vaatii paitsi hevoselta myös kuskilta paljon. Maltti pitää säilyä, vaikka adrenaliini ja kilpailuvietti jylläävät.

– Samalla täytyy olla päättäväinen, mutta ymmärtää kuitenkin, että kisa muodostuu monesta matkasta. Ei ole toivottavaa, että yhdelläkään osamatkalla tulee virheitä. Kokonaisuutta täytyy miettiä. Se on hullun mielenkiintoinen kisa olla mukana. Pakka on ihan auki, kun mukana on monta hevosta, jotka voivat voittaa.