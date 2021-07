Tuula Tenkanen nousi vahvan päivän myötä mitalivauhtiin – muilla suomalaisilla ei ollut paras purjehduspäivä

Tenkanen nousi kokonaiskisassa toiseksi Laser radial -luokassa. Kaarle Tapper joutui keskeyttämään avauslähtönsä.

STT, Enoshima

Enoshiman haastattelualueen läpi käveli torstaina hyväntuulinen Tuula Tenkanen. Syytäkin oli, sillä suomalaispurjehtija onnistui päivän molemmissa lähdöissään ja on Tokion olympialaisten mitalitaistelussa vahvasti mukana.

Tenkanen purjehti Laser radial -luokassa kuudenneksi ja kolmanneksi. Hän on kokonaistilanteessa toisena, kun takana on kahdeksan lähtöä.

Enoshiman purjehduspaikalla puhalsi raikas merituuli, joka toi mukavaa viilennystä helteisiin.

– Tänään oli keskituulta mereltä ja kiva aallokko. Sain molemmilla kerroilla kohtalaisen hyvän lähdön. Sen jälkeen pystyin purjehtimaan suunnitelmani mukaan. Oli hauskaa purjehtia ja tyytyväinen voi olla, Tenkanen sanoi.

Tenkanen on kerännyt 46 nettopistettä, kun kärjessä oleva Tanskan Anne-Marie Rindom on 25 pisteessä. Tenkasen takana tilanne on tiukka, sillä Ruotsin Josefin Olsson on 47:ssä ja Belgian Emma Plasschaert 49 pisteessä.

Torstaina voittoihin purjehtivat Irlannin Annalise Murphy ja Rindom.

Tenkasen vastaus oli hyvin urheilijamainen kysymykseen, välkkyykö mitali jo mielessä.

– Menen jokaiseen jäljellä olevaan lähtöön tekemään parhaani, ja sitten toivottavasti edessä on medal race (mitalilähtö). Onhan tässä mahdollisuus.

Laser radialin jäljellä olevat lähdöt purjehditaan perjantaina ja mitalilähtö sunnuntaina.

Tapperilla kaksijakoinen päivä

Kaarle Tapper on nyt 13:s.

Purjehtija Kaarle Tapperin menestysmahdollisuudet ottivat torstaina takapakkia. Laser-luokassa kilpaileva Tapper aloitti torstain kokonaiskisan viidenneltä sijalta ja oli purjehduspäivän päätteeksi sijalla 13.

Tapperin torstai käynnistyi tuskaisesti, sillä hänen oli pakko keskeyttää päivän avauslähtö.

– Sain tuomarilta toisen keltaisen lipun. Se tarkoittaa sitä, että joutuu jättämään lähdön kesken. Ei siinä sen ihmeellisempää ollut. Oli tunti aikaa kerätä itseni, ja se onnistui, Tapper kertoi.

Tapper purjehti toisessa lähdössä kahdeksanneksi.

– Toinen lähtö oli tosi hyvää purjehtimista. Pystyin koko ajan nousemaan, ja olen ihan tyytyväinen kahdeksanteen sijaan.

Laser-luokassa olympiaregattaa on purjehdittu kahdeksan lähtöä. Tapper uskoo edelleen mahdollisuuksiinsa nousta mitalilähtöön, jonne pääsee kymmenen parasta.

– Vielä on kaksi lähtöä ja mitalilähtö, joten paljon pisteitä on jaossa.

Olympiapurjehdukset järjestetään Enoshimassa, jossa reipas tuuli viilensi kuumuuden keskellä.

– Tänään oli tosi hienot olosuhteet. Oli aika kovaa tuulta ja tosi upea aallokko. Ei ole valittamista.

Laserin kaksi jäljellä olevaa lähtöä purjehditaan perjantaina ja mitalilähtö sunnuntaina. Kokonaiskilpailun kärjessä on Australian Matt Wearn, joka voitti torstain molemmat lähdöt. Tapperilla on 75 nettopistettä, kun kymmenentenä oleva Etelä-Korean Ha Jee-min on 72 pisteessä.

Kurtbay ja Keskinen hyytyivät vastatuulessa

Kurbay ja Keskinen ovat kokonaistilanteessa sijalla 13.

Sinem Kurtbay ja Akseli Keskinen eivät olleet tyytyväisiä torstain vauhtiinsa Tokion olympialaisten Nacra 17 -luokan purjehduksessa. Kaksikko oli päivän lähdöissä sijoilla 13, 14 ja 9. Kokonaistilanteessa Kurtbay ja Keskinen ovat sijalla 13, kun takana on kuusi lähtöä.

– Tänään oli eri tavalla vaikeaa kuin eilen. Silloin oli paljon omia virheitä ja säätöä, mutta muutoin kulki hyvin. Tänään emme saaneet venettä kulkemaan niin hyvin kryssillä (vastatuuliosuuksilla). Kryssivauhti oli ongelmamme. Ei ole vielä selkeää vastausta, mistä se johtui, Kurtbay sanoi Enoshiman satamassa, joka toimii olympiapurjehduksen päänäyttämönä.

Kurtbay ja Keskinen aloittivat urakkansa keskiviikkona, jolloin heidän veneensä kaatui kahdesti.

– Tänään ei ollut suurempia kommelluksia, muttei vaan kulkenut vastatuuliosuuksissa, Keskinen vahvisti.

Kurtbay myönsi kaksikon olevan jossain määrin pettyneitä purjehduspäiväänsä.

– Harmittaa vähän, kun yleensä olemme olleet tällaisissa keleissä nopeita, Kurtbay sanoi.

Nacra 17 -luokan kärjessä ovat Italian Ruggero Tita ja Caterina Banti, joilla on kahdeksan nettopistettä. Britannian John Gimson ja Anna Burnet ovat 11 pisteessä ja toisena. Luokan purjehdukset jatkuvat lauantaina.

Petäjä-Sirén ei päässyt finaalilähtöön

Tuuli Petäjä-Sirén oli lopputuloksissa 14:s.

Tuuli Petäjä-Sirénin pääsy purjelautailun RS:X-luokan mitalilähtöön Tokion olympialaisissa jäi haaveeksi. Petäjä-Sirén sijoittui uransa neljänsissä olympialaisissa 14:nneksi, kun kymmenen parasta eteni mitalilähtöön.

Lontoon vuoden 2012 olympialaisten hopeamitalisti ylsi torstain lähdöissä sijoille 22, 12 ja 11. Vaikka mitalilähtö karkasi Enoshiman vesillä, Petäjä-Sirén oli kokonaissuoritukseensa melko tyytyväinen.

– Mitalilähtö oli kova tavoite. Kun katsoo viime vuosien tuloksia, se olisi vaatinut vähän tasonnostoa. Tänään lähdin hakemaan kymmenenneksi nousua ehkä vähän liiankin isolla riskillä, hän sanoi.

Kultakin kilpailijalta pudotetaan huonoin lähtö tuloksista pois. Petäjä-Sirenillä oli jo aiemmilta päiviltä esimerkiksi 18. sijaan päättynyt lähtö.

– Tässä oli 12 kisaa, joista kaksi voisi ehkä pyyhkiä pois maailmanhistoriasta. Muutoin oli ihan hyvä viikko. Kymmenessä lähdössä olen tyytyväinen esityksiini. Suoriuduin niissä tasollani tai paremmin. Ei kokonaisarvosanaa voi kovin alas vetää.

Petäjä-Sirén, 37, aikoo jatkaa uraansa Pariisin vuoden 2024 olympialaisiin. Edessä ovat uudet tuulet, sillä nykyinen olympialuokka RS:X muuttuu iQFoil-luokaksi.

– Väline vaihtuu, ja harjoittelu muuttuu. Nyt on pari viikkoa kesälomaa, kunnes koululaisella alkaa koulu. Siihen asti otan iisisti. Syksylle riittää ohjelmaa, sillä iQFoil-luokkaa varten täytyy saada vähän lisää lihasta ja painoa.