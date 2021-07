Jatkosta karsiutunut Kalle Koljonen lupaa olla seuraavissa olympialaisissa paljon parempi

Koljonen sai sulkapallo-oppia tanskalaistähti Viktor Axelsenilta. Suomalaispelaajan olympiaurakka jäi kahteen otteluun.

STT, Tokio

Sulkapalloilija Kalle Koljosen urakka jäi Tokion olympialaisissa odotetusti kahteen otteluun. Koljonen hävisi tanskalaistähti Viktor Axelsenille 9–21, 13–21.

Koljonen sijoittui kolmen pelaajan lohkossaan toiseksi, kun vain voittaja eli Axelsen eteni jatkoon. Maailmanlistalla sijalla 70 oleva Koljonen kukisti avauskamppailussaan Itävallan Luka Wraberin, joten suomalaispelaajan saldo oli voitto ja tappio.

Lohkon kakkossija oli odotettu tulos olympiadebytantilta. Yhtä odotettua oli, että maailmanlistalla toisena oleva Axelsen voitti molemmat lohkokamppailunsa. Koljonen sanoi, ettei pidä olympiasuoritustaan pettymyksenä vaan opetuksena.

– Hän ei hermoillut tänään ja oli maailmanluokan pelaaja. Ei häneltä voi muuta odottaakaan. Pelasin niin hyvin kuin pystyin, ja lupaan olla 2024 paljon parempi pelaaja. On sen verran paloa tehdä hommia, Koljonen sanoi keskiviikkona ottelun jälkeen viitaten Pariisin olympialaisiin.

Axelsen sai Koljosen epämukavuusalueelleen

Tehokkaasti, virheittä ja eleettömästi pelannut Axelsen hallitsi avauserää alusta loppuun. Koljonen haastoi avauserässä tuomaripäätöksen kahdesti, mutta molemmilla kerroilla ratkaisu säilyi.

– Se olisi luonut alussa painetta, mikä yleensä johtaa hänellä yliyrittämiseen. Mieluummin käytän haastot kuin jään jahkailemaan, oliko pallo sittenkin sisällä, Koljonen sanoi aikaisista haastoistaan.

Toisessa erässä Koljonen pystyi hetkittäin horjuttamaan Axelsenia. Suomalaispelaaja kävi 7–6-johdossa, mutta Axelsen ei häkeltynyt vaan napsi viisi seuraavaa pistettä.

– Pakko myöntää, että hän oli tänään minua parempi pelaaja. Teki minulle vaikeaksi pelata omaa peliäni ja sai minut epämukavuusalueelleni, avauserässä virheisiin sortunut Koljonen sanoi.

Keskiviikon ottelu oli kahden hyökkäyspelaajan kohtaaminen. Axelsen yksinkertaisesti oli Koljosta lähes jokaisella osa-alueella askeleen edellä. Kaksikko kohtasi keväällä EM-välierissä, ja myös tuolloin Axelsen voitti.

– Hyökkäykseni toimi EM-kisoissa hieman paremmin. Tämään ei ollut yhtä tarkkaa hyökkäämistä. Tuon tason pelaajia vastaan täytyy lyödä aivan viivan tuntumaan. Muutoin he kostavat aika hyvin. Tiedän voivani pelata paljon paremmin, muttei tämä todella huonokaan ollut, Koljonen analysoi.

Koljonen tarvitsee lisää voimaa

Koljonen ja valmentajansa miettivät, kuinka saada peli paremmin haltuun.

EM-pronssimitalisti Koljonen sanoi, että fysiikka on suurin tekijä, joka erottaa hänet aivan maailman terävimmästä kärjestä.

– Keskivartaloon ja jalkoihin vähän enemmän jerkkua, niin alkaa sujua hyvin. En ole sitten enää mikään spagettiäijä, Koljonen lohkaisi.

Koljonen vakuutti, ettei hänen uskonsa horjunut tukalasta tilanteesta huolimatta.

– Peli on ohi, kun viimeinen pallo on osunut lattiaan. Sitä ennen pitää aina taistella. Jos tekee toisin, mielestäni on menettänyt palon lajiin.

Axelsenin, 27, kaksinpelin meriittilistaan kuuluvat muun muassa olympiapronssi 2016, maailmanmestaruus 2017 ja EM-kulta 2016 sekä 2018.

– Hän on yksi isoimmista kultamitaliehdokkaista täällä. Kun olen katsonut hänen kuntoaan korona-ajan kisoissa, hän on ollut aivan tajuton, Koljonen kehui tanskalaista.

Koljonen jatkoi suomalaisten olympiaperinteitä sulkapallossa. Suomella on ollut aina vähintään yksi sulkapalloilija olympialaisissa siitä lähtien, kun laji tuli viralliseen kisaohjelmaan 1992.