Aamulehti, Tokio

Suomen joukkue on saanut Tokion olympialaisissa räjähtävän alun. Yleisvire on reilusti plussan puolella, kun ensimmäinen täysi kisaviikkoa on puolillaan.

Purjehtijat ovat ylittäneet odotukset. Suomalaisia ei povattu mitalitaisteluun Enoshiman vesillä. Lajissa tärkeässä osassa oleva olosuhteisiin tutustuminen on selkeästi onnistunut.

Kaarle Tapper ja Tuula Tenkanen jatkavat kisaansa viidentenä, kun jäljellä on heidän luokissaan neljä lähtöä ja mitalistartti.

Skeet-ampuja Eetu Kallioiselle tuli tuplahuti ratkaisevassa paikassa juuri, kun mitali alkoi näyttää todennäköiseltä. Sekä Tapperin että Tenkasen jääminen mitalien ulkopuolelle näistä lähtökohdista olisi omanlaisensa hutilaukaus.

Mira Potkosen mitalijuna etenee raiteillaan, mutta väsynein jaloin. Kaavio on sellainen, että seuraavan voiton jälkeen voi alkaa latailla kahvipannuja.

Ensimmäisten päivien onnistujien listan täydentävät uimarit, jotka ovat takoneet hulppeassa uintikeskuksessa Suomen ennätyksiä toisensa perään. Olympialaisten toisessa päälajissa, ympäri maailman harrastetussa uinnissa nähdään 13 vuoden tauon jälkeen suomalainen olympiafinalisti, ehkä jopa -mitalisti.

Suomalaiset ovat tähän asti ylittäneet odotukset. Suurin osa on suoriutunut tilastojaan paremmin.

Hyvä vire ja henki tuppaavat tarttumaan joukkueen sisällä koronavirustakin tehokkaammin. Tästä asiasta minkä tahansa lajin joukkueenjohto puhuu aina ennen arvokisoja: kun vain tulisi hyvä startti, niin alkaisi pallo pyöriä oikeaan suuntaan.

Nyt Kallioinen oli jysäyttää todellisen jättipaukun.

Suomalaiset ovat esiintyneet Tokiossa pääosin rennon itsevarmasti. Turhaa pönötystä ja stressaamista ei ole välittynyt. Joukkueessa on selkeästi hyvä henki. Se tuskin johtuu siitä, että mediaa ei tarvitse tavata kasvotusten kuin vasta suoritusten jälkeen.

Suomen ykköstykit vasta aloittelevat kisojaan tai virittävät kuntoaan harjoituksissa. Jos onnistumisprosentti pysyy yhtä korkealla kuin tähän asti, mitalien määrästä voi puhua monikossa.

Se olisi lähtökohdat huomioon ottaen kova venyminen, ja todistaisi allekirjoittaneen vääräksi – tälläkin kertaa.