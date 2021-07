Matti Mattsson kertoo koskettavasta yhteydenotosta – 3-vuotias Varpu-tytär pamautti rohkean ennusteen

Tokio

Siinä kävi juuri niin kuin syksyllä neljä vuotta täyttävä Varpu Mattsson ennusti: porilaistyttären isä, Matti Mattsson, selviytyi Tokion olympialaisten 200 metrin rintauinnin finaaliin, joka kisataan torstaina varhain Suomen aikaa.

Tyttären toiveet konkretisoituivat, kun Mattsson tykitti keskiviikon välierissä uuden komean SE-ajan 2.08,22 ja oli välierien viidenneksi nopein. Jos finaalipaikkaa ei olisi tullut, Mattssonin urakka Tokiossa olisi päättynyt.

– Olen tietysti ollut perheeseeni koko ajan puhelimitse yhteydessä, ja eilen Varpu sanoi, että enää kaksi uintia ja sitten isi tulee kotiin. Siitä tuli hyvä fiilis, viestistä ilmiselvästi vahvaa latausta saanut Mattsson sanoi pian välieräuintinsa jälkeen uintiareenan haastattelupisteellä.

– Tällaiselle kahden lapsen isälle on tärkeää, että olen pystynyt olemaan säännöllisesti yhteydessä kotiin, ja että perhe on seurannut tiukasti kisatapahtumia.

Kuluvalla kaudella jo neljännen kerran SE-aikaansa parantanut porilaisuimari on tavoitellut olympialaisten finaalipaikkaa pikkupojasta lähtien. Hämmästyttävää kyllä, päällisin puolin 27-vuotias ”Porin Karhu” vaikutti silti median edessä yllättävän eleettömältä – suuria tunnekuohuja ei ollut nähtävissä.

Pian selvisi, että kaikki ei ollut sitä, miltä ulospäin näytti. Peilityynimäinen olemus hämäsi.

– On tämä (finaalipaikka) niin kova juttu, että melkein tässä porilainenkin herkistyy, Mattsson tunnusti.

Suomalainen nähdään olympialaisten finaalialtaassa ensimmäisen kerran sitten Pekingin 2008 kisojen, jolloin Hanna-Maria Seppälä ui neljänneksi. Olympiahistorian aikana Suomi on saavuttanut yhteensä neljä mitalia: Jani Sievinen 1996 (hopeaa), Antti Kasvio 1992 (pronssia) sekä kahdesti Arvo Aaltonen 1920 (kaksi pronssia).

Finaalissa nähdään nostalgista latausta siinäkin mielessä, että Aaltonen oli Mattssonin tavoin rintauimari.

– Muistan ilman muuta Aaltosen saavutukset, Mattsson kertoi.

– Nyt on sitten itsellä tosi hieno kisa edessä.

Ruuansulatushäiriöiden takia Mattssonin kisapainossa on ollut uran aikana peräti 20 kilon ero. Joitakin vuosia ennen kuin uintihirmulla todettiin keliakia 2019, hän painoi jopa 113 kiloa. Nyt miehen elopaino on noin 93 kiloa, ja kaikesta silminnähden huomaa, että mies on elämänsä kunnossa.

– Kropassa tuntuu nyt hyvin erilaiselta. Sama kuin nyt lähtisi vetämään leukoja 20 kilon levykiekko haarojen väliin kiinnitettynä, Mattsson peilasi.

Raamikkaan urheilijan rentouteen vaikutti keskiviikkona kuulemma myös kunnon yöunet.

– Vedin koko Tokion-reissuni parhaat yöunet. Varmaan siksi, että ”ressi” helpotti kummasti jo eilisten alkuerien jälkeen. Kun ressitila laukeaa, sitä pystyy ottamaan rennosti, vuoden 2013 MM-kisojen pronssimitalisti selvitti.

– Toki eilinen uinti painoi vielä jäsenissä, mutta kaikki meni suunnitelmien mukaan. Tiesin, että tuo aika riittäisi finaaliin.

Matti Mattsson on huokunut vahvaa itseluottamusta läpi kisojen. Hän on vasta kolmas suomalainen uinnin olympiafinaaleissa 2000-luvulla.

Mattsson ei lähtenyt spekuloimaan, mikä aika riittäisi mitaleille torstain finaalissa. Hyvin todennäköisesti siihen vaaditaan 2.08:n alitus. Mattssonin välierän voitti Australian Izaac Stubblety-Cook ajalla 2.07,35 ja oli välierien nopein.

– Finaalissa kaikki on mahdollista. Mitali on luonnollisesti tavoitteena, mutta ei sitä kannata miettiä liikaa, hän muistutti.

Mattsson kertoi viettävänsä loppupäivän rauhakseen. Loppuverryttelyn ja ruokailun jälkeen luvassa oli lähinnä ulkona kävelyä ja television katselua. Ja luonnollisesti hän aikoi ottaa yhteyden perheeseensä.

– Kaikki on tällä hetkellä mainiosti, monenlaisista vaikeuksista viime vuosina kärsinyt uimari sanoi.

– Elän omaa unelmaani.