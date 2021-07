Armia teki nelivuotisen jatkosopimuksen Stanley cup -finalisti Montrealin kanssa

Suomalaisjääkiekkoilija Joel Armian ura jatkuu NHL-seura Montreal Canadiensissa. Montreal kertoo verkkosivuillaan tehneensä Armian kanssa nelivuotisen jatkosopimuksen, joka ulottuu kauden 2024–25 loppuun.

Armian sopimus kanadalaisseuran kanssa on arvoltaan 3,4 miljoonaa dollaria vuodessa.

Armia, 28, on pelannut Montrealissa kolme kautta. Hän on edustanut vuonna 2014 alkaneella NHL-urallaan myös Buffalo Sabresia ja Winnipeg Jetsiä. Yhteensä suomalainen laitahyökkääjä on kasannut 336 NHL-runkosarjaottelussa tehot 62+63.

Päättyneellä kaudella Armia teki pudotuspeleissä tehot 5+3, kun Montreal eteni Stanley cupin finaaleihin asti ensi kertaa 28 vuoteen. Montreal taipui finaalisarjassa Tampa Bay Lightningille.