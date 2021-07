Dusktodawn Boogie häikäisi Tammakriteriumin karsinnoissa Teivon raviradalla

Suomessa syntyneet kolmivuotiaat lämminverihevoset olivat pääosassa, kun Teivossa ajettiin neljä karsintalähtöä 7. elokuuta käytävään Tammakriteriumin finaaliin.

Karsintojen häikäisevimmän esityksen teki Kenneth Danielsenin Dusktodawn Boogie, joka karkasi muilta viimeisellä takasuoralla. Voittoaika 14,0a/2 100 oli karsintojen nopein ja kauden kolmas tolppa tuli parinkymmenen metrin erolla.

– Hevonen oli ihmeellinen, eikä sen tarvitse parantaa finaaliin mennessä. Riittää, kun se on yhtä hyvä kuin nyt. Viimeisillä sadoilla metreillä en edes ajanut tammaa, Danielsen kertoi englanniksi voittajahaastattelussa.

Toisen karsintavoittonsa hän kaasutteli illan kuudennessa lähdössä Speedy Norwegianilla. Voittoaika 14,1a/2 100 metriä oli vain kymmenyksen huonompi kuin Dusktodawn Boogiella.

– Tamma ei ole lähdössä nopea, mutta saimme hyvän paikan toisessa parissa ulkona. Kun keulahevoset väsyivät viimeisellä takasuoralla, käänsin hevosen kolmannelle ja ajoin karkuun, Danielsen totesi.

Kovimman haasteen lietolaisvalmentajan ajokit saanevat Jukka Torvisen Mas For You -tammalta. Mas For You avasi auton takaa yhtätoista ja lopetti verkkaisen matkavauhdin jälkeen kymppiä. Mas For Youn voittoaika oli 15,6a/2 100 metriä.

– Rata ja hevoset olivat nopeita. Siksi kaikki näytti helpolta. Kaikki oljenkorret jäivät käyttämättä. Uskon, että pystymme haastamaan finaalissa Kennethin hevoset, Jukka Torvinen ennakoi finaalia.

Ensimmäisen karsintalähdön vei Santtu Raitalan Shara Flames.

Tammakriteriumin karsintojen lisäksi Teivossa järjestettiin kaksi lämminveristen Suurmestaruusajojen karsintalähtöä. Ensimmäisen korkkasi Pekka Korpi American Herolla ajalla 12,9a/2 100 metriä. Toinen meni Olli Koivusen Deangelolle ajalla 12,5a/2 100 metriä.