Pirkanmaalainen Veli-Matti Karinkanta koki unelmansa: pääsi tuomitsemaan judon olympiafinaalissa – Tällaista on judotuomarin arki Tokiossa

Lempääläinen Veli-Matti Karinkanta tuomitsi maanantaina naisten 57 kg:n sarjan olympiafinaalissa. Jokainen aamu alkaa jumpalla ja tuomarointilämmittelyllä yhdeksän neliömetrin hotellihuoneessa.

Judotuomari Veli-Matti Karinkanta koki maanantaina unelmansa ja sai suurimman kunnian ja luottamuksen osoituksen, mitä urheilutuomari voi käytännössä saada.

Hän tuomitsi Tokion olympialaisten judossa naisten 57 kg sarjan olympiafinaalin.

Finaalituomariksi pääseminen on kova suoritus suomalaistuomarilta, josta tuli Tokiossa historian ensimmäinen pohjoismaalainen judotuomari olympialaisissa.

Lisäksi finaaliin pääsee vain huippusuorituksilla, sillä tuomareita arvioidaan kisapäivän ajan ja parhaat pääsevät lopuksi finaaleihin. Karinkanta on mukana jokaisena judon kisapäivänä tuomarina.

– Olen sanonut, että olympiafinaalin tuomitseminen on tuomarille kuin olympiakullan voitto.

– En päässyt sitä kisapäivän jälkeen juhlimaan, purkamaan fyysisellä aktiviteetilla kuten soutamisella. Pyörin sängyssä ainakin neljään asti, en pystynyt rauhoittumaan, Tokiosta tavoitettu Karinkanta kertoi.

Tiistaina Karinkanta pääsi jälleen tuomitsemaan mitaliottelun, kun hän jakoi oikeutta miesten 81 kg sarjan pronssiottelussa. Mitalin nappasi Belgian Matthias Casse.

– Täytyy olla hyvät päivät, yksi hyvä ei riitä, että pääsee tuomitsemaan finaalia. Tasaista tuomitsemista, olen ollut tyytyväinen tekemiseeni täällä.

Veli-Matti Karinkanta Kuka? 48-vuotias Raahesta kotoisin oleva opettaja ja judotuomari, joka asuu Lempäälässä. Tuomariura: Ensimmäinen kansainvälinen tuomarilisenssi 2002. Kolmissa MM-kisoissa, joissa tuominnut viisi finaalia. Olympialaisissa: Tokio ensimmäiset olympialaiset. Tuominnut jo kaksi pronssi- ja yhden finaaliottelun sekä lukuisia muita otteluita.

Sukeltaminen ratkaisi

Lempäälästä oleva Karinkanta kuvailee finaalin tuomitsemisen olevan unelman toteutuminen. Ottelu itsessään oli lyhyt mutta sitäkin dramaattisempi.

Vajaan kolmen minuutin kohdalla ranskalainen Sarah-Leonie Cysique tuli niskoilleen tatamille. Pian sen jälkeen olympiavoittajaksi julistettiin kosovolainen Nora Gjakova, sillä Cysique diskattiin.

Diskauksen syy oli Cysiquen käyttämä väärä judotekniikka, joka johti hänelle itselleen vaaralliseen tilanteeseen. Tätä kutsutaan sukeltamiseksi ja siitä tulee diskaus.

– Hän teki hyökkäyksen ja tuli niskalleen. Eka ajatukseni oli keskeyttää tilanne, Karinkanta kertoo hetkestä.

Karinkanta halusi varmistaa, mitä tilanteessa tapahtui, jotta tuomio menee oikein. Videotuomarit katsoivat tilanteen uudestaan, sillä mattotuomari ei tee yksin niin kovaa päätöstä.

– Pyysin tv-tarkastuksen. Tuomi oli, että tilanne oli sukellus.

Niin finaali päättyi hyvin epätavallisesti. Karinkanta kertoo, että haluaisi tietenkin finaalin päättyvän varsinaiseen suoritukseen.

– Oli vähän lässähtänyt olo, hän myöntää.

Bussin ikkunasta nähtävyydet

Veli-Matti Karinkanta tuomaroi jokaisena kahdeksana judopäivänä olympialaisissa. Kuva Karinkannan kotisalilta Lempäälän Ideaparkista maaliskuulta 2021.

Tokiossa tuomarit elävät tarkassa omassa kuplassaan. Kisapaikan ja hotellin lisäksi pääsee käymään vain lähikaupassa.

Niinpä nähtävyyksiä, muita lajeja tai Suomen olympiajoukkueen jäseniä Karinkanta ei Tokiossa näe.

– Lentokentällä näin Olympiakomitean väkeä, antoivat Suomen lippalakkeja ja paitoja, mikä oli hienoa.

Karinkanta tekee ennen kisapäivää yhdeksän neliön hotellihuoneessaan aamujumpan. Lisäksi hän lämmittelee katsomalla videota tulevan kisapäivän painoluokasta ja tuomitsee sitä. Judoa otellaan Tokiossa kahdeksana päivänä lauantaihin asti.

– Ohjelma on täällä päivästä toiseen sama. Vain ottelijat ja painoluokat muuttuvat. Kaikki mitä nähdään on bussin ikkunasta matkalla hallin ja hotellin välillä.

– Kun pääsen illalla hotellille, käyn suihkussa, teen tuomariraportin ja jotain rauhoittavaa, kuten lukemista.

Japani hallitsee

Japani on judon todellinen mahtimaa. Ensimmäisten kisapäivien ajalta viisi kahdeksasta kullasta oli mennyt isäntämaahan.

Kosovo on voittanut kaksi ja Ranska yhden kullan.

Karinkanta kertoo, miksi maa on niin hallitseva lajissa.

– Täällä on pitkät perinteet, tosi moni harrastaa jossain kohtaa elämässään judoa. Tekninen osaaminen on huippua ja massaa on paljon, josta jyvät erottuvat akanoista.

– Mutta myös täällä lajin asema on vaakalaudalla. Monessa muussa lajissa pääsee kiinni isompiin rahoihin kuin judossa.